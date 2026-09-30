MH नंबर गाड़ी से धनराज पहुंचे अखिलेश के पास, 4 घंटे चली बैठक, फिर फाइनल हुआ नाम

उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव को लिए समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दो उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है. इसमें सबसे चर्चित नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज के ग्रुप प्रेसिडेंट धनराज परिमल नथवानी का वही दूसरा नाम प्रो. राम गोपाल यादव का है. दोनों बुधवार को नामांकन करेंगे.

धनराज परिमल नथवानी के नाम से पहले मंगलवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के घर पर चार घंटे की बैठक हुई. सूत्रों के मुताबिक, धनराज नथवानी ने मंगलवार को अखिलेश यादव से करीब चार घंटे तक मुलाकात की थी. वह महाराष्ट्र नंबर की गाड़ी से लखनऊ पहुंचे थे. बताया जा रहा है कि इस लंबी मुलाकात के बाद ही राज्यसभा चुनाव के लिए उनके नाम पर अंतिम सहमति बनी.

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कौन हैं धनराज नथवानी?

धनराज ने लंदन के रीजेंट बिजनेस स्कूल से इंटरनेशनल बिजनेस की पढ़ाई की है. वो रिलायंस इंडस्ट्रीज में ग्रुप प्रेसिडेंट हैं. कॉरपोरेट क्षेत्र के साथ खेलो में भी उनकी रुचि रही है. धनराज नथवानी गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं. इससे पहले उपाध्यक्ष पद पर थे. इसके अलावा वह गुजरात स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन से भी जुड़े रहे हैं. द्वारका देवस्थान समिति में भी वह उपाध्यक्ष भी रहे चुके है. साथ ही भगवान श्रीकृष्ण की जीवन यात्रा पर आधारित मेगा-म्यूजिकल शो 'राजाधिराज: लव. लाइफ. लीला' से भी जुड़े रहे हैं.

पिता भी राज्यसभा सांसद

धनराज नथवानी के पिता परिमल नथवानी भी झारखंड से राज्यसभा सांसद है. मुकेश अंबानी परिवार के बेहद करीबी माने जाते है. लंबे समय से रिलायंस इंडस्ट्री से जुड़े रहे हैं. वही उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए 16 अक्टूबर को मतदान होना है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 6 अक्टूबर है.

यूपी विधानसभा के समीकरण की बात करें तो बीजेपी 256, सपा 101, कांग्रेस 2, अपना दल (एस) 13, रालोद 9 और सुभासपा के 6 विधायक हैं.