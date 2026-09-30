Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडMH नंबर गाड़ी से धनराज पहुंचे अखिलेश के पास, 4 घंटे चली बैठक, फिर फाइनल हुआ नाम

MH नंबर गाड़ी से धनराज पहुंचे अखिलेश के पास, 4 घंटे चली बैठक, फिर फाइनल हुआ नाम

यूपी राज्यसभा चुनाव के लिए सपा के प्रत्याशी धनराज ने लंदन के रीजेंट बिजनेस स्कूल से इंटरनेशनल बिजनेस की पढ़ाई की है. वो रिलायंस इंडस्ट्रीज में ग्रुप प्रेसिडेंट हैं.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 30 Sep 2026 11:10 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव को लिए समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दो उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है. इसमें सबसे चर्चित नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज के ग्रुप प्रेसिडेंट धनराज परिमल नथवानी का वही दूसरा नाम प्रो. राम गोपाल यादव का है. दोनों बुधवार को नामांकन करेंगे.

धनराज परिमल नथवानी के नाम से पहले मंगलवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के घर पर चार घंटे की बैठक हुई. सूत्रों के मुताबिक, धनराज नथवानी ने मंगलवार को अखिलेश यादव से करीब चार घंटे तक मुलाकात की थी. वह महाराष्ट्र नंबर की गाड़ी से लखनऊ पहुंचे थे. बताया जा रहा है कि इस लंबी मुलाकात के बाद ही राज्यसभा चुनाव के लिए उनके नाम पर अंतिम सहमति बनी.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BJP विधायक राजेश चौधरी को पाकिस्तान से धमकी, परिवार के लिए मांगी सुरक्षा
BJP विधायक राजेश चौधरी को पाकिस्तान से धमकी, परिवार के लिए मांगी सुरक्षा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अखिलेश बिना सब सूना...', कांग्रेस-सपा में तनातनी पर बोले बृजभूषण सिंह
'अखिलेश बिना सब सूना...', कांग्रेस-सपा में तनातनी पर बोले बृजभूषण सिंह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: राज्यसभा चुनाव में अखिलेश यादव के 'सरप्राइज' धनराज नाथवानी कौन?
यूपी: राज्यसभा चुनाव में अखिलेश यादव के 'सरप्राइज' धनराज नाथवानी कौन?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'तीन के चक्कर में दूसरा भी गंवा दें...', अखिलेश यादव पर राजभर ने कसा तंज
'तीन के चक्कर में दूसरा भी गंवा दें...', अखिलेश यादव पर राजभर ने कसा तंज

'अखिलेश बिना सब सूना...', कांग्रेस-सपा में तनातनी पर बोले बृजभूषण सिंह

कौन हैं धनराज नथवानी?

धनराज ने लंदन के रीजेंट बिजनेस स्कूल से इंटरनेशनल बिजनेस की पढ़ाई की है. वो रिलायंस इंडस्ट्रीज में ग्रुप प्रेसिडेंट हैं. कॉरपोरेट क्षेत्र के साथ खेलो में भी उनकी रुचि रही है. धनराज नथवानी गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं. इससे पहले उपाध्यक्ष पद पर थे. इसके अलावा वह गुजरात स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन से भी जुड़े रहे हैं. द्वारका देवस्थान समिति में भी वह उपाध्यक्ष भी रहे चुके है. साथ ही भगवान श्रीकृष्ण की जीवन यात्रा पर आधारित मेगा-म्यूजिकल शो 'राजाधिराज: लव. लाइफ. लीला' से भी जुड़े रहे हैं.

पिता भी राज्यसभा सांसद

धनराज नथवानी के पिता परिमल नथवानी भी झारखंड से राज्यसभा सांसद है. मुकेश अंबानी परिवार के बेहद करीबी माने जाते है. लंबे समय से रिलायंस इंडस्ट्री से जुड़े रहे हैं. वही उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए 16 अक्टूबर को मतदान होना है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 6 अक्टूबर है. 

 यूपी विधानसभा के समीकरण की बात करें तो बीजेपी 256, सपा 101, कांग्रेस 2, अपना दल (एस) 13, रालोद 9 और सुभासपा के 6 विधायक हैं.

About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
Read More
Published at : 30 Sep 2026 11:04 AM (IST)
Tags :
Up News Up Politics SAMAJWADI PARTY Rajya Sabha Election 2026 UP Rajya Sabha Chunav
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BJP विधायक राजेश चौधरी को पाकिस्तान से धमकी, परिवार के लिए मांगी सुरक्षा
BJP विधायक राजेश चौधरी को पाकिस्तान से धमकी, परिवार के लिए मांगी सुरक्षा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अखिलेश बिना सब सूना...', कांग्रेस-सपा में तनातनी पर बोले बृजभूषण सिंह
'अखिलेश बिना सब सूना...', कांग्रेस-सपा में तनातनी पर बोले बृजभूषण सिंह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: राज्यसभा चुनाव में अखिलेश यादव के 'सरप्राइज' धनराज नाथवानी कौन?
यूपी: राज्यसभा चुनाव में अखिलेश यादव के 'सरप्राइज' धनराज नाथवानी कौन?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'तीन के चक्कर में दूसरा भी गंवा दें...', अखिलेश यादव पर राजभर ने कसा तंज
'तीन के चक्कर में दूसरा भी गंवा दें...', अखिलेश यादव पर राजभर ने कसा तंज
Advertisement

वीडियोज

Shehzad Poonawalla: रिएलिटि शो में बड़ा ड्रामा..पीट गए पूनावाला | Rise And Fall 2
जेल के वो 21 दिन...आज खुलेगा राज!
Shehzad Poonawalla के साथ हुई इस घटना की पूरी कहानी क्या है?
Kathua में CISF जवानों के बीच फायरिंग, 2 अधिकारी समेत चार जवानों की गई जान!
सिर्फ ज्ञानेश के इस्तीफे से क्या होगा?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
डर गए क्या? CJP के आशुतोष रांका ने अब किसके लिए मजे, जानें
डर गए क्या? CJP के आशुतोष रांका ने अब किसके लिए मजे, जानें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राज्यसभा चुनाव के लिए सपा के उम्मीदवार घोषित, रामगोपाल यादव और धनराज करेंगे नामांकन
राज्यसभा चुनाव के लिए सपा के उम्मीदवार घोषित, रामगोपाल यादव और धनराज करेंगे नामांकन
इंडिया
परिमल नथवानी: झारखंड में कांग्रेस को चखाया, अब सपा उनके बेटे को भेज रही राज्यसभा
परिमल नथवानी: झारखंड में कांग्रेस को चखाया, अब सपा उनके बेटे को भेज रही राज्यसभा
बॉलीवुड
14 की उम्र में पिता को खो चुके थे शान, 17 की उम्र में गाया पहला गाना, एक्टिंग में भी आजमाया हाथ
शान ने 17 की उम्र में गाया था पहला गाना, एक्टिंग में भी आजमाया हाथ
स्पोर्ट्स
हार के मुंह से बाहर आकर साहिल-चिकिता ने जीता गोल्ड मेडल, कर दिखाया कमाल
हार के मुंह से बाहर आकर साहिल-चिकिता ने जीता गोल्ड मेडल, कर दिखाया कमाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
126 तारीखें और 22 से ज्यादा गवाह..., मेरठ के नीले ड्रम हत्याकांड की पूरी टाइमलाइन
126 तारीखें और 22 से ज्यादा गवाह..., मेरठ के नीले ड्रम हत्याकांड की पूरी टाइमलाइन
विश्व
ठंड पड़ेगी कम? अंटार्कटिका में सबसे लो लेवल पर बर्फ, वैज्ञानिकों की चेतावनी
ठंड पड़ेगी कम? अंटार्कटिका में सबसे लो लेवल पर बर्फ, वैज्ञानिकों की चेतावनी
इंडिया
30 सितंबर को UP-बिहार समेत 22 राज्यों में भारी बारिश, IMD का अलर्ट
30 सितंबर को UP-बिहार समेत 22 राज्यों में भारी बारिश, IMD का अलर्ट
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget