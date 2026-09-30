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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP राज्यसभा चुनाव: अखिलेश का एक और सरप्राइज बाकी, BJP को लगेगा बड़ा झटका?

UP राज्यसभा चुनाव: अखिलेश का एक और सरप्राइज बाकी, BJP को लगेगा बड़ा झटका?

सपा ने दो राज्यसभा उम्मीदवार प्रो. राम गोपाल यादव और धनराज नथवानी को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है. माना जा रहा है कि अखिलेश अब बीजेपी को एक और झटका दे सकते हैं.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 30 Sep 2026 11:58 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश की दस राज्यसभा सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने दो उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया हैं. इनमें एक प्रोफेसर राम गोपाल यादव और दूसरा नाम धनराज नथवानी का है. सपा के दोनों उम्मीदवारों ने आज अपना नामांकन पत्र दाख़िल कर दिया. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे. 

धनराज नथवानी के नाम को अखिलेश यादव के उसी सरप्राइज के तौर पर देखा जा रहा है, जिसका दावा उन्होंने सोमवार को पत्रकारों के सामने किया था. लेकिन, हकीकत कुछ और है. माना जा रहा है कि अखिलेश यादव के पिटारे में अभी एक और सरप्राइज़ हो सकता है. क्योंकि सपा ने जिन धनराज नथवानी को अपना उम्मीदवार बनाया है वो सपा के दूसरे नहीं बल्कि तीसरे प्रत्याशी होंगे. 

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बीजेपी को एक और झटका देंगे अखिलेश!

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक धनराज नथवानी सपा के दूसरे नहीं बल्कि तीसरे कैंडिडेट होंगे. यानी कि वो ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके लिए चुनाव होना है. सपा मुखिया इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि धनराज नथवानी के नाम पर वो भारतीय जनता के पार्टी के कुछ विधायकों को अपने पाले में ला सकते हैं. उनके नाम पर कुछ विधायक बीजेपी से टूटकर सपा के समर्थन में वोट कर सकते हैं. 

सपा दे सकती है एक और सरप्राइज़

समाजवादी पार्टी ने अभी तक अपने दूसरे नंबर के प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है. ऐसे में दूसरे उम्मीदवार को लेकर भी चर्चाओं को दौर शुरू हो गया है. माना जा रहा है कि सपा दूसरे प्रत्याशी के नाम को लेकर भी बीजेपी को चौंका सकते हैं. इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि अखिलेश यादव का एक और सरप्राइज बीजेपी के लिए टेंशन लेकर आ सकता है. 

बता दें कि धनराज नथवानी रिलायंस इंडस्ट्रीज में ग्रुप प्रेसिडेंट हैं और अंबानी परिवार के करीबी माने जाते हैं. इसके अलावा वो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी है इससे पहले वो इसके उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं. उनके पिता परिमल नथवानी भी झारखंड से बीजेपी के समर्थन से राज्यसभा सांसद बने हैं. ऐसे में नथवानी को सपा का उम्मीदवार बनाए जाने से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है.  

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About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 30 Sep 2026 11:58 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Rajya Sabha Election 2026
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