गोंडा में आयोजित धार्मिक कथा कार्यक्रम में योग गुरु बाबा रामदेव और पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज के बयानों ने सुर्खियां बटोर ली हैं. बाबा रामदेव ने सनातन धर्म की एकता, सामाजिक समरसता और देवी-देवताओं के सम्मान को लेकर बड़ा संदेश दिया. वहीं, श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर निर्माण को लेकर पूछे गए सवाल पर राजेंद्र दास जी महाराज ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी.

बाबा रामदेव ने वैष्णव परंपरा और सनातन संन्यास परंपरा के संतों की सराहना करते हुए कहा कि यह सनातन का गौरव काल है. उन्होंने गौमाता को सनातन का बड़ा प्रतीक बताते हुए समाज में राम जैसा चरित्र, कृष्ण जैसी चेतना और शिव जैसी पवित्रता अपनाने की अपील की.

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समाज में किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए भेदभाव- रामदेव

बाबा रामदेव ने कहा कि समाज में जातीय उन्माद, जात-पात, ऊंच-नीच और स्त्री-पुरुष के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए. सभी को एक होकर और नेक होकर भारत को शक्तिशाली बनाने के लिए काम करना चाहिए. बाबा रामदेव ने कथाकारों को भी नसीहत देते हुए कहा कि देवी-देवताओं और अवतारी सत्ताओं की आपस में तुलना नहीं करनी चाहिए. सनातन की दृष्टि में सभी देवी-देवताओं के प्रति अभेद बुद्धि का भाव है. उनका ये बयान धीरेंद्र शास्त्री के हाल ही में दिए गए भगवान कृष्ण के बयान से जोड़कर देखा जा रहा है.

उन्होंने कहा कि कुछ लोग शास्त्रों के प्रक्षिप्त अंशों का सहारा लेकर देवी-देवताओं और अवतारी सत्ताओं को बदनाम करने का प्रयास करते हैं. ऐसे मिथ्या आरोपों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इस तरह के आरोप लगाने वालों पर कानून का डंडा भी चलेगा और सनातन का डंडा भी चलेगा. सनातन का झंडा हमेशा ऊंचा रहेगा.

देश के विकास को बताया असली मुद्दा

आजम खान के जेल से बाहर आने के बाद दिए गए बयान और मुद्दों की राजनीति पर सवाल पूछे जाने पर बाबा रामदेव ने कहा कि देश का असली मुद्दा यह होना चाहिए कि भारत स्वस्थ, विचारवान और चरित्रवान बने. उन्होंने कहा कि जब देश का नागरिक महान होगा, तभी राष्ट्र महान बनेगा. नागरिकों का चरित्र और आचरण ऊंचा होगा तो देश की अर्थव्यवस्था, जीडीपी और समृद्धि भी मजबूत होगी.

महर्षि पतंजलि की जन्मस्थली को सम्मान दिलाने के प्रयासों का जिक्र

वहीं, गोंडा में महर्षि पतंजलि की जन्मस्थली को सम्मान दिलाने के लिए पतंजलि योगपीठ की ओर से किए गए प्रयासों का जिक्र करते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि सभी संतों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को मिलकर महर्षि पतंजलि के नाम, दर्शन और कार्यों को गौरव दिलाने के लिए प्रयास करना चाहिए.

वहीं, भगवान श्रीराम मंदिर की तर्ज पर मथुरा में भगवान श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर कब तक बनेगा, इस सवाल पर श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के सदस्य राजेंद्र दास जी महाराज ने अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि जिस दिन देश घृणा और भय से मुक्त होकर सौहार्द के दौर में आएगा, उसी दिन श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर भी बन जाएगा.

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