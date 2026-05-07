हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'ये पश्चिम बंगाल नहीं यूपी है', ममता बनर्जी का जिक्र नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय का बयान

'ये पश्चिम बंगाल नहीं यूपी है', ममता बनर्जी का जिक्र नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय का बयान

UP News: यूपी चुनाव की तैयारी को लेकर उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता माता प्रसाद पांडेय ने कहा कि वह पूरी तरह से तैयार हैं यह उत्तर प्रदेश है, बंगाल नहीं है.

By : नीरज श्रीवास्‍तव | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 07 May 2026 06:44 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी के गड़बड़ी के आरोपों पर प्रतिक्रिया दी. ममता बनर्जी के आरोपों पर माता प्रसाद पांडेय ने कहा कि यह जांच का विषय है. जांच होगी और उसका रिजल्ट आएगा, तभी कुछ हो पाएगा. उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है तो भाजपा का काम यही है. इन लोगों ने यही हरियाणा, महाराष्ट्र और बंगाल में किया है. एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यूपी चुनाव की रणनीति बता देंगे तो भाजपा के लोग सतर्क नहीं हो जाएंगे?

यूपी चुनाव की तैयारी को लेकर उन्होंने कहा कि वह पूरी तरह से तैयार हैं यह उत्तर प्रदेश है, बंगाल नहीं है. उन्होंने कहा कि भाजपा को उन लोगों ने पार्लियामेंट में भी कड़ी टक्कर दी थी और सरकार बनने से रोक दिया और यह दो सहयोगी नहीं पाए होते, तो मोदी जी आज प्रधानमंत्री पद से हट गए होते. यहां भी वे लोग कड़ी टक्कर देंगे. वे लोग समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को जिताकर मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास करेंगे.

Barabanki News: बाराबंकी में पिकअप ने स्कूल वैन को मारी टक्कर, हादसे में वैन चालक सहित 4 छात्र घायल

बीजेपी की जेब में है चुनाव आयोग- माता प्रसाद पांडेय

नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर सूची से 27 लाख लोगों का नाम कट जाने की वजह से वोट से वंचित रह जाने के सवाल पर कहा कि देखिए जब चुनाव आयोग उनकी जेब में हो, तो वह लोग क्या कर सकते हैं? चुनाव आयोग जैसा चाहा वैसा किया. ऐसा कहीं देखा गया है, कि किसी सूबे के सारे अधिकारी हटा दिए जाएं? गणना करने वाले केंद्रीय कर्मचारी आएं? उन्होंने पूछा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव हो और गणना करने के लिए केंद्रीय कर्मचारी लगाए जाएं? यह कहां का नियम है?

'सही ढंग से चुनाव नहीं लड़ती है सरकार'

उन्होंने कहा कि वे लोग नहीं डरते हैं. ये पश्चिम बंगाल नहीं है. उन्होंने कहा कि वे लोग समाजवादी पार्टी के लोग हैं और बहुत सशक्त लोग हैं. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि यह सरकार सही ढंग से चुनाव नहीं लड़ती है. यह लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विश्वास नहीं करते हैं. वोट की राजनीति उनके मन में नहीं है. क्योंकि उनकी मजबूरी है. यह लोग 400 सीट पा गए होते, तो संविधान बदलकर पता नहीं कहां से कहां पहुंचा देते.

'खुद बीजेपी देना नहीं चाहती है महिला आरक्षण'

माता प्रसाद पांडेय ने महिला आरक्षण पर भाजपा द्वारा विपक्ष को घेरने के सवाल पर कहा कि भाजपा को महिला आरक्षण देना नहीं है. उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हो गया और पास होने के बाद उसमें लिखा है कि इसमें जनगणना होगी. इसके बाद लिमिटेशन होगा. वह महिला आरक्षण के विरोध में नहीं बोल रहा है. सभी विपक्षी पार्टियों ने महिला आरक्षण बिल को सर्वसम्मति के साथ पास कर दिया था. इसके बाद इन्हें कायदे से जनगणना करना चाहिए था. लेकिन ये अपने मन से लिमिटेशन करके सीटों का बंटवारा करके चुनाव करना चाहते थे. 

'विपक्ष ने आरक्षण का नहीं, परिसीमन का किया विरोध'

उन्होंने कहा कि विपक्ष ने परिसीमन का विरोध किया है. आरक्षण का विरोध किसी पार्टी ने नहीं किया है. परिसीमन के विरोध को यह आरक्षण से ले जाकर जोड़ते हैं. क्योंकि यह लोग कभी सही बात नहीं करते हैं. यह लोग इसी पर विश्वास करते हैं कि 100 बार झूठ बोलो एक बार सही हो जाएगा. यह उसे सिद्धांत को मानने वाले लोग हैं. सशक्तिकरण पर बात हो रही है और चुपके से कहते हैं की निंदा करते हैं. यह लोग संवैधानिक व्यवस्था को सही नहीं रहने देना चाहते हैं. यह लोग संवैधानिक व्यवस्थाओं को धीरे-धीरे कमजोर कर रहे हैं.

सनातन और ब्राह्मण राजनीति पर किए गए सवाल का जवाब देते हुए माता प्रसाद पांडेय ने कहा कि समाजवादी पार्टी अपने विचारधारा पर काम करती है. वह इस चक्कर में नहीं रहते हैं कि किसी न किसी तरह से चुनाव जीतो. वे लोग इस पर विश्वास करते हैं कि साधारण जनता और पीडीए उनके साथ है. 

हर पीड़ित व्यक्ति पीडीए में है शामिल- नेता प्रतिपक्ष

उन्होंने कहा कि पीडीए में हर पीड़ित व्यक्ति है. क्या पंडित पीड़ित नहीं है. वह खुद पंडित हैं. पंडित का सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुआ है. सबसे ज्यादा पंडितों को नुकसान पहुंचाया गया. जेल में पड़े हैं जाकर पूछिए. बृजेश मिश्रा का मामला उन्होंने असेंबली में उठाया था. मिश्रा का बेटा अमेरिका से पढ़कर आया और बाबा ने तमाम धाराएं लगाकर उसे जेल में डाल दिया और घर गिरा दिया. वह खुशबू जिसकी 3 दिन भी शादी को नहीं हुआ था, उसके हस्बैंड को गोली मारा गया और जेल में डाला गया.

गोरखपुर से गोरक्षा संकल्प यात्रा निकालने आए शंकराचार्य के सवाल पर उन्होंने कहा कि अब क्या कहें कि वह यहां पर योगी से लड़ने आए थे. वह सनातन धर्म के धर्मगुरु हैं. वे अपना धर्म का प्रचार कर रहे हैं. यह जरूर है कि उनके प्रति हमारी श्रद्धा है. उनके साथ अन्याय हुआ. उन्हें नहाने नहीं दिया गया. उनके भक्तों को शिखा पकड़ कर पटका और मारा गया. अखिलेश यादव ने उनको भेजा था. वह खुद उनसे मिलने गए थे. शंकराचार्य सनातन धर्म के धर्मगुरु है वे अपने धर्म के प्रचार के लिए निकले हैं.

नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय पेट्रोल-डीजल और गैस की किल्लत पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि आपके शहर के मुख्यमंत्री हैं, उनसे इस बारे में क्यों नहीं पूछते हैं. एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है. दूसरी तरफ किसने का हाल देखिए गैस की इतनी किल्लत है. जिसके यहां शादी है, वे सप्लाई ऑफिस तक दौड़ रहे हैं. जिसे 10 गैस की जरूरत है उसे दो सिलेंडर ही मिल पा रहा है. उन्होंने सब को समझाया है कि यह समस्या बनी रहेगी इसलिए वे लोग लकड़ी का इस्तेमाल करें.

खुद को जिंदा साबित करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा संजय, अब DM ने दिया आश्वासन

Published at : 07 May 2026 06:44 PM (IST)
Tags :
Mata Prasad Pandey UP NEWS Gorakhpur News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ये पश्चिम बंगाल नहीं यूपी है', ममता बनर्जी का जिक्र नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय का बयान
'ये पश्चिम बंगाल नहीं यूपी है', ममता बनर्जी का जिक्र नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय का बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बंगाल में बीजेपी किसे बनाएगी मुख्यमंत्री? मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव ने बढ़ा दिया सस्पेंस
बंगाल में बीजेपी किसे बनाएगी मुख्यमंत्री? मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव ने बढ़ा दिया सस्पेंस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Uttarakhand News: सर्बिया पहुंचा उत्तराखंड का चुनावी प्रतिनिधिमंडल, यूरोपीय लोकतंत्र का करेगा अध्ययन
सर्बिया पहुंचा उत्तराखंड का चुनावी प्रतिनिधिमंडल, यूरोपीय लोकतंत्र का करेगा अध्ययन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
घर-घर पहुंचेगी जनगणना टीम, गलत जानकारी देने पर होगा एक्शन, धामी सरकार ने जारी किए दिशा-निर्देश
घर-घर पहुंचेगी जनगणना टीम, गलत जानकारी देने पर होगा एक्शन, धामी सरकार ने जारी किए दिशा-निर्देश
Advertisement

वीडियोज

TRP Ratings of TV: TRP chart में 'Vasudha' का जलवा! सबको पछाड़कर बना नंबर 1 show! #sbs
Akhilesh-Mamata Meet: : बंगाल में हार के बाद अखिलेश का Mamata Banerjee का मिला साथ! | TMC | BJP
Bihar Cabinet Expansion: रत्नेश सदा समेत इन 5 मंत्रियों ने ली शपथ |Nishant Kumar | Samrat Chaudhary
BMW M440i Convertible India Review: एक मज़ेदार Drive | #bmw #bmwm440i #luxurycars #autolive
Oben Rorr EVO Launched at ₹99,999 ! क्या ये Best Budget Electric Bike है? #obenrorrevo #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
स्कॉर्पियों की सेट्रों कार से ओवरटेकिंग, बिना नंबर बाइक की एंट्री और धड़धड़ा फायरिंग... शुभेंदु PA मर्डर की ऐसे लिखी गई स्क्रिप्ट
स्कॉर्पियों की ओवरटेकिंग, बाइक की एंट्री और फायरिंग... शुभेंदु PA मर्डर की यूं लिखी गई स्क्रिप्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कोलकाता पहुंचे अखिलेश यादव ने CM ममता बनर्जी से की मुलाकात, कहा- दीदी आप हारी नहीं हैं...
कोलकाता पहुंचे अखिलेश यादव ने CM ममता बनर्जी से की मुलाकात, कहा- दीदी आप हारी नहीं हैं...
इंडिया
Operation Sindoor Anniversary: पाकिस्तान को हराकर भारत ने सीखे 5 सबक! कैसे दुश्मन को तोड़ो, फोड़ो और निपटा दो...
ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को हराकर भारत ने सीखे 5 सबक! कैसे दुश्मन को तोड़ो, फोड़ो और निपटाओ
आईपीएल 2026
IPL खिलाड़ियों पर BCCI की सख्ती, गर्लफ्रेंड के साथ घूमने पर मिलेगी सजा, निशाने पर हार्दिक-अर्शदीप समेत ये खिलाड़ी
IPL खिलाड़ियों पर BCCI की सख्ती, गर्लफ्रेंड के साथ घूमने पर मिलेगी सजा, निशाने पर हार्दिक-अर्शदीप समेत ये खिलाड़ी
बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस के 'धुरंधर' बने आदित्य धर, किया वो कारनामा जो आजतक कोई और नहीं कर पाया
बॉक्स ऑफिस के 'धुरंधर' बने आदित्य धर, किया वो कारनामा जो आजतक कोई और नहीं कर पाया
विश्व
ईरान का अमेरिका के सीने में सीधा वार, मिडिल ईस्ट जंग में पहुंचाया काफी ज्यादा नुकसान; तेहरान ने जारी की सैटेलाइट तस्वीर
ईरान का US के सीने में सीधा वार, मिडिल ईस्ट जंग में जबरदस्त नुकसान; तेहरान ने जारी की सैटेलाइट तस्वीर
चुनाव 2026
Election Results 2026 Live Updates:  'अगर स्टालिन को कोई आपत्ति नहीं तो TVK का समर्थन करने को तैयार...', IUML नेताओं का बड़ा बयान
Live: 'अगर स्टालिन को कोई आपत्ति नहीं तो TVK का समर्थन करने को तैयार...', IUML नेताओं का बड़ा बयान
ऑटो
Testing के दौरान दिखी नई Tata Sierra, कई हाईटेक फीचर्स से होगी लैस, जानें क्या-क्या मिलेगा नया
Testing के दौरान दिखी नई Tata Sierra, कई हाईटेक फीचर्स से होगी लैस, जानें क्या-क्या मिलेगा नया
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
ENT LIVE
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
ENT LIVE
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
Embed widget