'ये पश्चिम बंगाल नहीं यूपी है', ममता बनर्जी का जिक्र नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय का बयान

उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी के गड़बड़ी के आरोपों पर प्रतिक्रिया दी. ममता बनर्जी के आरोपों पर माता प्रसाद पांडेय ने कहा कि यह जांच का विषय है. जांच होगी और उसका रिजल्ट आएगा, तभी कुछ हो पाएगा. उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है तो भाजपा का काम यही है. इन लोगों ने यही हरियाणा, महाराष्ट्र और बंगाल में किया है. एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यूपी चुनाव की रणनीति बता देंगे तो भाजपा के लोग सतर्क नहीं हो जाएंगे?

यूपी चुनाव की तैयारी को लेकर उन्होंने कहा कि वह पूरी तरह से तैयार हैं यह उत्तर प्रदेश है, बंगाल नहीं है. उन्होंने कहा कि भाजपा को उन लोगों ने पार्लियामेंट में भी कड़ी टक्कर दी थी और सरकार बनने से रोक दिया और यह दो सहयोगी नहीं पाए होते, तो मोदी जी आज प्रधानमंत्री पद से हट गए होते. यहां भी वे लोग कड़ी टक्कर देंगे. वे लोग समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को जिताकर मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास करेंगे.

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बीजेपी की जेब में है चुनाव आयोग- माता प्रसाद पांडेय

नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर सूची से 27 लाख लोगों का नाम कट जाने की वजह से वोट से वंचित रह जाने के सवाल पर कहा कि देखिए जब चुनाव आयोग उनकी जेब में हो, तो वह लोग क्या कर सकते हैं? चुनाव आयोग जैसा चाहा वैसा किया. ऐसा कहीं देखा गया है, कि किसी सूबे के सारे अधिकारी हटा दिए जाएं? गणना करने वाले केंद्रीय कर्मचारी आएं? उन्होंने पूछा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव हो और गणना करने के लिए केंद्रीय कर्मचारी लगाए जाएं? यह कहां का नियम है?

'सही ढंग से चुनाव नहीं लड़ती है सरकार'

उन्होंने कहा कि वे लोग नहीं डरते हैं. ये पश्चिम बंगाल नहीं है. उन्होंने कहा कि वे लोग समाजवादी पार्टी के लोग हैं और बहुत सशक्त लोग हैं. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि यह सरकार सही ढंग से चुनाव नहीं लड़ती है. यह लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विश्वास नहीं करते हैं. वोट की राजनीति उनके मन में नहीं है. क्योंकि उनकी मजबूरी है. यह लोग 400 सीट पा गए होते, तो संविधान बदलकर पता नहीं कहां से कहां पहुंचा देते.

'खुद बीजेपी देना नहीं चाहती है महिला आरक्षण'

माता प्रसाद पांडेय ने महिला आरक्षण पर भाजपा द्वारा विपक्ष को घेरने के सवाल पर कहा कि भाजपा को महिला आरक्षण देना नहीं है. उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हो गया और पास होने के बाद उसमें लिखा है कि इसमें जनगणना होगी. इसके बाद लिमिटेशन होगा. वह महिला आरक्षण के विरोध में नहीं बोल रहा है. सभी विपक्षी पार्टियों ने महिला आरक्षण बिल को सर्वसम्मति के साथ पास कर दिया था. इसके बाद इन्हें कायदे से जनगणना करना चाहिए था. लेकिन ये अपने मन से लिमिटेशन करके सीटों का बंटवारा करके चुनाव करना चाहते थे.

'विपक्ष ने आरक्षण का नहीं, परिसीमन का किया विरोध'

उन्होंने कहा कि विपक्ष ने परिसीमन का विरोध किया है. आरक्षण का विरोध किसी पार्टी ने नहीं किया है. परिसीमन के विरोध को यह आरक्षण से ले जाकर जोड़ते हैं. क्योंकि यह लोग कभी सही बात नहीं करते हैं. यह लोग इसी पर विश्वास करते हैं कि 100 बार झूठ बोलो एक बार सही हो जाएगा. यह उसे सिद्धांत को मानने वाले लोग हैं. सशक्तिकरण पर बात हो रही है और चुपके से कहते हैं की निंदा करते हैं. यह लोग संवैधानिक व्यवस्था को सही नहीं रहने देना चाहते हैं. यह लोग संवैधानिक व्यवस्थाओं को धीरे-धीरे कमजोर कर रहे हैं.

सनातन और ब्राह्मण राजनीति पर किए गए सवाल का जवाब देते हुए माता प्रसाद पांडेय ने कहा कि समाजवादी पार्टी अपने विचारधारा पर काम करती है. वह इस चक्कर में नहीं रहते हैं कि किसी न किसी तरह से चुनाव जीतो. वे लोग इस पर विश्वास करते हैं कि साधारण जनता और पीडीए उनके साथ है.

हर पीड़ित व्यक्ति पीडीए में है शामिल- नेता प्रतिपक्ष

उन्होंने कहा कि पीडीए में हर पीड़ित व्यक्ति है. क्या पंडित पीड़ित नहीं है. वह खुद पंडित हैं. पंडित का सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुआ है. सबसे ज्यादा पंडितों को नुकसान पहुंचाया गया. जेल में पड़े हैं जाकर पूछिए. बृजेश मिश्रा का मामला उन्होंने असेंबली में उठाया था. मिश्रा का बेटा अमेरिका से पढ़कर आया और बाबा ने तमाम धाराएं लगाकर उसे जेल में डाल दिया और घर गिरा दिया. वह खुशबू जिसकी 3 दिन भी शादी को नहीं हुआ था, उसके हस्बैंड को गोली मारा गया और जेल में डाला गया.

गोरखपुर से गोरक्षा संकल्प यात्रा निकालने आए शंकराचार्य के सवाल पर उन्होंने कहा कि अब क्या कहें कि वह यहां पर योगी से लड़ने आए थे. वह सनातन धर्म के धर्मगुरु हैं. वे अपना धर्म का प्रचार कर रहे हैं. यह जरूर है कि उनके प्रति हमारी श्रद्धा है. उनके साथ अन्याय हुआ. उन्हें नहाने नहीं दिया गया. उनके भक्तों को शिखा पकड़ कर पटका और मारा गया. अखिलेश यादव ने उनको भेजा था. वह खुद उनसे मिलने गए थे. शंकराचार्य सनातन धर्म के धर्मगुरु है वे अपने धर्म के प्रचार के लिए निकले हैं.

नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय पेट्रोल-डीजल और गैस की किल्लत पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि आपके शहर के मुख्यमंत्री हैं, उनसे इस बारे में क्यों नहीं पूछते हैं. एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है. दूसरी तरफ किसने का हाल देखिए गैस की इतनी किल्लत है. जिसके यहां शादी है, वे सप्लाई ऑफिस तक दौड़ रहे हैं. जिसे 10 गैस की जरूरत है उसे दो सिलेंडर ही मिल पा रहा है. उन्होंने सब को समझाया है कि यह समस्या बनी रहेगी इसलिए वे लोग लकड़ी का इस्तेमाल करें.

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