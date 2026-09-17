OP राजभर का X हैंडल हैक? बोले- हम ट्वीट नहीं कर पा रहे, सपाई आराम कर रहे
ओपी राजभर ने दावा किया है कि उनका एक्स हैंडल हैक कर लिया गया है. उन्होंने कहा कि मैंने शिकायत कराई है. सुभासपा नेता ने हैकिंग पीछे दावा किया कि सपा के लोग इसमें शामिल हैं.
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने दावा किया कि उनका एक्स (X) हैंडल पिछले 4-5 दिनों से हैक है, जिसकी शिकायत उन्होंने दर्ज कराई है. उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हैंडल हैक करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह सुबह एक्स पर ट्वीट कर सपा के लोगों को काम दे देते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हैक होने के कारण ट्वीट नहीं कर पा रहे हैं और सपा वाले भी आराम कर रहे हैं.
राजभर ने कहा कि जल्द ही वह दोबारा मैदान में आने वाले हैं.
वहीं, राजभर ने निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद के सपा नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय से मुलाकात करने पर राजभर ने कहा कि मुलाकात को राजनीतिक सरगर्मी से जोड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि संजय निषाद उनका हालचाल जानने पहुंचे थे. उन्होंने कहा कि एनडीए में 'ऑल इज वेल' है और गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है.
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राजभर के मुताबिक एनडीए के पांचों साथी पूरी तरह एकजुट हैं. सपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने पार्टी को 'डूबती हुई नैया' बताया और कहा कि कोई अपनी नाव छोड़कर डूबती नैया में नहीं जाएगा. राजभर ने अंबेडकरनगर के सपा नेताओं पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनके कारण अब विपक्षी नेता जनता के बीच हाथ-पैर जोड़ने को मजबूर हैं.