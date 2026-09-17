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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडOP राजभर का X हैंडल हैक? बोले- हम ट्वीट नहीं कर पा रहे, सपाई आराम कर रहे

OP राजभर का X हैंडल हैक? बोले- हम ट्वीट नहीं कर पा रहे, सपाई आराम कर रहे

ओपी राजभर ने दावा किया है कि उनका एक्स हैंडल हैक कर लिया गया है. उन्होंने कहा कि मैंने शिकायत कराई है. सुभासपा नेता ने हैकिंग पीछे दावा किया कि सपा के लोग इसमें शामिल हैं.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 17 Sep 2026 01:22 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने दावा किया कि उनका एक्स (X) हैंडल पिछले 4-5 दिनों से हैक है, जिसकी शिकायत उन्होंने दर्ज कराई है. उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हैंडल हैक करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह सुबह एक्स पर ट्वीट कर सपा के लोगों को काम दे देते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हैक होने के कारण ट्वीट नहीं कर पा रहे हैं और सपा वाले भी आराम कर रहे हैं. 

राजभर ने कहा कि जल्द ही वह दोबारा मैदान में आने वाले हैं. 

वहीं, राजभर ने निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद के सपा नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय से मुलाकात करने पर राजभर ने कहा कि मुलाकात को राजनीतिक सरगर्मी से जोड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि संजय निषाद उनका हालचाल जानने पहुंचे थे. उन्होंने कहा कि एनडीए में 'ऑल इज वेल' है और गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है. 

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राजभर के मुताबिक एनडीए के पांचों साथी पूरी तरह एकजुट हैं. सपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने पार्टी को 'डूबती हुई नैया' बताया और कहा कि कोई अपनी नाव छोड़कर डूबती नैया में नहीं जाएगा. राजभर ने अंबेडकरनगर के सपा नेताओं पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनके कारण अब विपक्षी नेता जनता के बीच हाथ-पैर जोड़ने को मजबूर हैं.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 17 Sep 2026 01:18 PM (IST)
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