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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड6 बार के मंत्री, BJP नेता रामाश्रय कुशवाहा सपा में शामिल, कहा- अखिलेश को बनाएंगे सीएम

6 बार के मंत्री, BJP नेता रामाश्रय कुशवाहा सपा में शामिल, कहा- अखिलेश को बनाएंगे सीएम

यूपी चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है. पार्टी के नेता रहे रामआश्रय कुशवाहा, समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए.

Written By : विवेक राय |  Updated at : 17 Sep 2026 01:25 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है. 6 बार के मंत्री रहे प्रोफेसर रामाश्रय कुशवाहा, समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए. वह पहले भी सपा में रह चुके हैं. 

सपा में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि उन्हें आज भी ऐसा महसूस होता है कि नेताजी (मुलायम सिंह यादव) उनके बीच मौजूद हैं. कुशवाहा ने कहा कि अखिलेश यादव को भी वही पदवी और सम्मान मिलना चाहिए. उन्होंने कहा, "जहां सम्मान होगा, वहीं कुछ मिलेगा. जहां सम्मान नहीं होगा, वहां कुछ नहीं मिलेगा, चाहे राजनीति हो, रिश्तेदारी हो या व्यवसाय." उन्होंने समर्थकों से शपथ लेने की अपील करते हुए कहा कि जब तक अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, तब तक घर नहीं बैठेंगे.

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इसके साथ ही रालोद, बीजेपी, निषाद पार्टी, बसपा, लेखपाल संघ, अपना दल और एआईएमआईएम समेत अलग-अलग संगठनों से जुड़े बड़ी संख्या में लोगों ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की. 

कुशवाहा की ज्वाइनिंग के बाद सपा चीफ अखिलेश यादव ने विश्वकर्मा जयंती के मौके पर कहा कि भगवान विश्वकर्मा जी को हम याद कर रहे हैं. भगवान विश्वकर्मा ने क्या कुछ बनाया, यह सभी जानते हैं. उन्होंने कहा कि जिस तरह पहले विश्वकर्मा जयंती पर छुट्टी होती थी, उसी तरह समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर विश्वकर्मा जयंती पर दोबारा छुट्टी कराई जाएगी. 

यादव ने कहा कि रिवर फ्रंट पर भगवान विश्वकर्मा के भव्य, सुंदर और आधुनिक मंदिर का निर्माण भी कराया जाएगा.

'कभी मां गंगा बुलाएं तो गंगा एक्सप्रेसवे से मत...'

यूपी के पूर्व सीएम ने कहा कि अखिलेश यादव ने आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे और प्रदेश के अन्य एक्सप्रेसवे को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता और उनके तमाम लोग आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के बारे में क्या कुछ कहते हैं, यह सभी जानते हैं. 

उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोगों का काम बाद में बनता और पूरा होता है, लेकिन गिरना पहले शुरू हो जाता है. उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद ही सड़क टूटना शुरू हो गई थी और अभी भी वहां मेंटेनेंस और निर्माण का काम चल रहा है. 

कन्नौज सांसद ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर कहा कि जो लोग वहां से गुजरते हैं, वे इसे महसूस करते होंगे, या तो अस्पताल जाते होंगे या कमर का इलाज कराते होंगे. उन्होंने कहा कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का काम अभी भी चल रहा है. अब सुनने में आया है कि किसी कंपनी पर कुछ पाबंदियां भी लगी हैं. अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि कभी मां गंगा बुलाएं तो गंगा एक्सप्रेसवे से मत जाना.

Published at : 17 Sep 2026 01:10 PM (IST)
Tags :
Samajwadi Party Akhilesh Yadav Up News Up Politics UP Election 2027
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