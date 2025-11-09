मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर राजनीतिक पाखंड और दोहरे मापदंड का आरोप लगाते हुए, भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सीनियर नेता और विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने रविवार (9 नवंबर) को कहा कि NC नेता के नई दिल्ली के साथ गुप्त सौदे हैं. उन्होंने उमर से कसम खाने की चुनौती दी थी. उनके इस बयान पर उमर अब्दुल्ला ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं कसम खाता हूं.

बडगाम के ओमपोरा में एक बड़ी रैली को संबोधित करते हुए, शर्मा ने कहा कि NC राजनीतिक फायदे के लिए लोगों के बीच गलत जानकारी फैलाने और भ्रम पैदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है. शर्मा ने कहा, "NC नेतृत्व जम्मू-कश्मीर में BJP के बढ़ते प्रभाव और विकास-उन्मुख एजेंडे को रोकने के लिए लोगों को गुमराह करने की पूरी कोशिश कर रहा है."

उमर अब्दुल्ला इन आरोपों पर दी प्रतिक्रिया

बीजेपी के सुनील शर्मा की तरफ से लगाए गए आरोपों पर उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेट्फॉर्म 'एक्स' पर ट्वीट में लिखा, "मैं कुरान की कसम खाता हूं, मैंने 2024 में बीजेपी से राज्य के दर्जे और किसी भी चीज को लेकर कोई गठबंधन नहीं चाहा." उन्होंने आगे लिखा, "सुनील शर्मा की तरह मैं झूठ नहीं बोलता."

I swear on the Holy Quran that I didn’t seek an alliance with the BJP in 2024 for Statehood or for any other reason. Unlike Sunil Sharma I don’t tell lies for a living. https://t.co/qEMAcRvzCV — Omar Abdullah (@OmarAbdullah) November 9, 2025

सुनील शर्मा ने उमर अब्दुल्ला को लेकर क्या कहा?

एक खुली चुनौती देते हुए, विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने उमर अब्दुल्ला को जम्मू-कश्मीर के लोगों के सामने पवित्र कुरान पर कसम खाने की चुनौती दी, यह पुष्टि करते हुए कि वह किसी भी पिछले दरवाजे से राजनीतिक चालों या गुप्त सत्ता सौदों में शामिल नहीं रहे हैं.

उन्होंने कहा, "लोगों को ऐसे नेता चाहिए जो सच्चाई और सिद्धांतों पर कायम रहें, न कि ऐसे जो अपनी महत्वाकांक्षाओं के हिसाब से अपना रुख बदलते रहें." शर्मा ने जनता को यह भी याद दिलाया कि यह सब जानते हैं कि उमर अब्दुल्ला ने 2014 के J&K विधानसभा चुनावों के बाद BJP के साथ गठबंधन करने की कई कोशिशें कीं, लेकिन BJP के सिद्धांतवादी नेतृत्व ने ऐसे प्रस्तावों को सीधे तौर पर खारिज कर दिया, और ईमानदारी, पारदर्शिता और जनता के विश्वास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखा.

दोहरी राजनीति खेलना बंद कर देना चाहिए- सुनील शर्मा

सुनील शर्मा ने कहा, "NC नेतृत्व को दोहरी राजनीति खेलना बंद कर देना चाहिए और अपनी बार-बार की असफलताओं पर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए. BJP की राजनीति विकास, राष्ट्रवाद और लोगों की सेवा पर आधारित है - अवसरवादिता या धोखे पर नहीं."

उन्होंने फिर से कहा कि BJP बिना किसी भेदभाव के हर नागरिक के लिए शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए अथक प्रयास करते हुए पूरे जम्मू-कश्मीर में अपनी पहुंच का विस्तार करती रहेगी.