'विपक्ष अपना रोना रो रहा है', ओम प्रकाश राजभर ने सपा सरकार के दौर का जिक्र कर साधा निशाना

उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से विरोधी दलों पर तीखा हमला किया है. उन्होंने कहा कि विपक्ष को विकास नहीं दिखाई देता क्योंकि उनकी आंखों पर विपक्ष का चश्मा लगा है. पहले प्रदेश में दंगे और कर्फ्यू लगते थे आज सीएम योगी की सरकार में कानून का राज है.

ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि "विपक्ष अपना रोना रो रहा है और सरकार अपने विकास काम में लगी है, जनता विकास चाहती है, अमन-चैन चाहती है. प्रदेश में जब विपक्ष की सरकार रही तो दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, अपराधी छूटा सांड की तरह के घूमते थे."

विरोधी दलों पर राजभर ने साधा निशाना

राजभर ने कहा कि नौ साल के ऊपर हो गया योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में ना कहीं दंगा हो रहा है ना कहीं कर्फ्यू लग रहा है. विपक्ष ने कोशिश भी की कि हम दंगा करा दें चाहे बहराइच का मामला हो या सँभल का मामला हो..चाहे अलीगढ़ में लेकिन, विपक्ष सफल नहीं हो रहा है क्योंकि क़ानून का राज है. विकास की बात करें, तो विपक्ष को ये तो दिखाई नहीं देता है. क्योंकि चश्मा उनकी पार्टी का है.

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उन्होंने कहा कि अब यूपी में जिले से जिले की कनेक्टिविटी बेहतर हो गई है. एक्सप्रेसवे बन गए हैं. अगर हम जौनपुर में है तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनने से सुबह यहां खाना खाता है और लखनऊ में नौकरी करता है. इस एक्सप्रेसवे के सहारे अगर कोई मरीज़ बलिया, गाज़ीपुर से लेकर जाना चाहता है तो पहले 6-7 घंटे लगते थे अब ये दूरी दो ढाई घंटे की रह गई है. अपराधियों पर तेजी से कार्रवाई हो रही है. अपराधी 48 घंटे के अंदर जेल में जा रहा है.

ओम प्रकाश राजभर अक्सर अखिलेश यादव पर हमलावर रहते हैं. वो सपा मुखिया को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ते. इससे पहले भी वो अखिलेश यादव की तुलना पाकिस्तान के मौलाना से कर चुके हैं. उन्होंने कहा कि वो ब्रेन वाश में इतने माहिर है कि वो जो कुछ भी कहते हैं उनके कार्यकर्ता वही करते हैं.

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