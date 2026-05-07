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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'अब दगे हुए कारतूस इकट्ठा कर...', अखिलेश यादव के बंगाल दौरे पर ओम प्रकाश राजभर ने साधा निशाना

'अब दगे हुए कारतूस इकट्ठा कर...', अखिलेश यादव के बंगाल दौरे पर ओम प्रकाश राजभर ने साधा निशाना

Om Prakash Rajbhar ने ममता बनर्जी से मिलने कोलकाता जा रहे अखिलेश यादव पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी संविधान को नहीं मानती है और अखिलेश यादव भी संविधान को नहीं मानते.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 07 May 2026 11:55 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के कोलकाता दौरे को लेकर निशाना साधा है. सपा मुखिया आज ममता बनर्जी से मिलने बंगाल जा रहे हैं. राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव ये संदेश देने के लिए जा रहे हैं कि वो भी संविधान को नहीं मानते हैं. वहीं बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या पर उन्होंने तीखी टिप्पणी की. 

ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बंगाल चुनाव के नतीजे आने के बाद ममता बनर्जी ने कहा है कि वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे. यानी वो संविधान को नहीं मानतीं हैं, और जो संविधान को नहीं मानता उनका साथ देने के लिए अखिलेश यादव जा रहे हैं. वो संविधान की बात करते हैं, ये भी संविधान को नहीं मानते हैं, ऐसा संदेश देने के लिए ये बंगाल जा रहे हैं. 

अखिलेश यादव के बंगाल दौरे पर कसा तंज

राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव के वहां (बंगाल) जाने से कोई असर ना तो बंगाल में पड़ना है और ना ही उत्तर प्रदेश में पड़ना है. जिस तरह बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार का जनादेश दिया, फिर बंगाल में दिया वहीं जनादेश 2027 में उत्तर प्रदेश में दो तिहाई बहुमत से जनादेश एनडीए गठबंधन को मिलने जा रहा है. उसे लेकर अखिलेश यादव जी घबराएं हुए हैं कि अब हमारा क्या होने जा रहा है? 

विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए राजभर ने कहा कि अब दगे हुए कारतूस को मिलाकर..हारे हुए लोगों को इकट्ठा करके कुछ नहीं हो सकता है. कमरे में एसी में बैठकर ट्वीट करना, सुबह 12 बजे उठना और एसी कमरे में प्रेस कॉन्फ़्रेंस करके चुनाव लड़ना इससे इन्हें वोट नहीं मिलने वाला. ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि जहां पूरा एनडीए चाहे गर्मी हो, बरसात हो, जाड़ा हो.. बराबर जनता के बीच उनके सुख-दुख में जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं और ये खाली एसी में बैठकर ट्वीट करेंगे और पीसी करके चुनाव लड़ेंगे तो इस आधार पर कोई इन्हें वोट देने वाला नहीं है. 

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शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या दुखद

बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या मामले पर भी राजभर ने दुख जतायाऔर कहा कि "ये दुखद घटना है, बंगाल में क़ानून व्यवस्था ठीक हो लोग सुरक्षित रहें..इसी नाते वहां जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जनाधार दिया है. सरकार बन जाती है तो फिर इस पर कड़ी कार्रवाई होगी. ऐसे लोगों को खोज-खोजकर क़ानून के दायरे में लाकर उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा." 

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Published at : 07 May 2026 11:55 AM (IST)
Tags :
Om Prakash Rajbhar Akhilesh Yadav UP News
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