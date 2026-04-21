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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'जो पत्नी के साथ खड़ा नहीं वो...', ओम प्रकाश राजभर ने महिला आरक्षण को लेकर अखिलेश यादव पर कसा तंज

'जो पत्नी के साथ खड़ा नहीं वो...', ओम प्रकाश राजभर ने महिला आरक्षण को लेकर अखिलेश यादव पर कसा तंज

Om Prakash Rajbhar: महिला आरक्षण को लेकर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला किया है. उन्होंने कहा जो पत्नी के साथ खड़ा नहीं हुआ वो महिलाओं के साथ क्या खड़ा होगा.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 21 Apr 2026 02:20 PM (IST)
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यूपी के कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बड़ा हमला किया है. उन्होंने कहा कि जो नेता अपनी पत्नी के साथ खड़ा नहीं हो पाया वो दूसरी महिलाओं के साथ क्या खड़ा होगा. उन्होंने कहा कि विरोधी दलों ने महिला आरक्षण का विरोध किया जिससे महिलाओं में गुस्सा है. 

ओम प्रकाश राजभर आज लखनऊ में बीजेपी की जन आक्रोश महिला पद यात्रा में शामिल हुए थे. ये पदयात्रा सीएम योगी के नेतृत्व में महिला आरक्षण पर विपक्षी दलों के रवैये के विरोध में निकाली गई थी. इस दौरान राजभर ने पत्रकारों से बात करते हुए सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. 

महिला आरक्षण को लेकर विपक्ष पर निशाना

राजभर ने कहा कि "पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की मंशा रही कि 2029 में महिलाओं को 33 फ़ीसद आरक्षण लागू कर दिया जाए लेकिन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोगों ने विरोध किया, महिला बिल को पास नहीं होने दिया जिसे लेकर महिलाओं में बहुत गुस्सा है. भारतीय जनता पार्टी और एनडीए चाहती है कि महिलाओं को आरक्षण मिले और वो देश के विकास में भागीदार बनें और अपने उत्थान के लिए काम करें. 

'पत्नी के साथ खड़े नहीं हो पाए अखिलेश यादव'

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का दावा है कि वो महिला आरक्षण बिल के विरोधी नहीं है. ये बिल तो पहले ही पास हो चुका है. इस पर जब राजभर से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा- "समाजवादी पार्टी के नेता (अखिलेश यादव) जब उनकी पत्नी (डिंपल यादव) पर एक मौलाना ने अभद्र टिप्पणी की तब वो मूकदर्शक बने, जो अपनी पत्नी के साथ खड़ा नहीं हो सकता वो दूसरी महिलाओं के साथ क्या खड़ा हो सकता है? 

राजभर ने कहा कि 60 साल तक कांग्रेस की सरकार रही है, कांग्रेस के साथ सपा भी रही और दल भी रहे तब इन्होंने क्यों नहीं किया आज इनको चिंता सता रही है. इसका असर 2027 के चुनाव में भी दिखाई देगा. इसका असर पूरे देश और प्रदेश में पड़ेगा. 

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मौलाना ने की थी डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी

बता दें कि बीते साल मानसून सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिल्ली मस्जिद में एक बैठक की थी, जिसमें डिंपल यादव समेत पार्टी के अन्य सांसद मौजूद थे. मौलाना साजिद रशीदी ने इस बैठक में डिंपल यादव के पहनावे पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. जिसके बाद विवाद छिड़ गया था. बीजेपी इस मुद्दे को लेकर मौलाना पर हमलावर थी लेकिन, सपा की ओर से ज्यादा तूल नहीं दिया गया. इसी घटना को लेकर अब राजभर ने अखिलेश यादव पर तंज कसा है.  

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Published at : 21 Apr 2026 02:20 PM (IST)
Tags :
Om Prakash Rajbhar Akhilesh Yadav UP News
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