बिहार चुनाव में NDA ने नहीं दी सीट तो ओम प्रकाश राजभर हुए नाराज, अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान

बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को 101, जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) को 101 और लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) R को 29 और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) को राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) को 6-6 सीट दी हैं. इसी बीच सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी बिहार चुनाव में अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है. ओम प्रकाश राजभर ने ऐसे समय में फैसला लिया जब एनडीए की तरफ से उनकी पार्टी को एक भी सीट नहीं दी गई है.

बिहार चुनाव को लेकर सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने अब ऐलान कर दिया है कि सुभासपा पहले चरण में 153 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि आज सोमवार (13 अक्तूबर) को संभवत 52 प्रत्याशियों को नामांकन होंगे. इसके साथ ही ओम प्रकाश राजभर ने साफ कह दिया है कि हम अभी भी अपने गठबंधन धर्म का पालन करने के लिए तैयार हैं, अभी भी कुछ समय है, अगर आप हमें अपने साथ रखना चाहते हैं, तो हमें 4-5 सीटें दें.

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दो चरणों में होगी वोटिंग

बता दें कि सुभासपा प्रमुख और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर यूपी में एनडीए का हिस्सा हैं और वह काफी समय से बिहार चुनाव के लिए सीटों की मांग कर रहे थे. हालांकि अब एनडीए की तरफ से उन्हें एक भी सीट नहीं दी गई है और इसी बीच उन्होंने साफ तौर बिहार में अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है. बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 243 सीटों के लिए दो चरणों में मतदान होना है, इसके लिए 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होगी व 14 नवंबर को नतीजे आएंगे.

लखनऊ की रैली के बाद BSP चीफ मायावती ने उठाया बड़ा कदम पश्चिमी यूपी में किया बड़ा बदलाव-3027711