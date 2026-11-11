'मंदिर में नमाज पढ़वाएंगे अखिलेश यादव...' ओपी राजभर का तीखा हमला

उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा,"वह खुद पांच साल तक सत्ता में रहे, उन्होंने अयोध्या में क्या किया? उनकी इकलौती 'उपलब्धि' यह रही कि उन्होंने हनुमान गढ़ी में नमाज पढ़वाई. अगर वह फिर से सत्ता में आते हैं, तो वह मंदिर के अंदर भी नमाज़ पढ़वा देंगे."

ओम प्रकाश राजभर ने यह बयान अखिलेश यादव द्वारा सरकार बनने के दावे पर अयोध्या में बदलाव करने की बात पर दिया. वह अंबेडकर नगर में पत्रकारों से बात कर रहे थे.

यह भी पढ़ें: अखिलेश यादव और AIMIM में छिड़ी शेरों-शायरी वाली जंग, एक-दूसरे पर वार-पलटवार

क्या कहा था अखिलेश यादव ने ?

दरअसल इन दिनों अखिलेश यादव के 12 दिसंबर को अयोध्या जाने के ऐलान पर बयानबाजी तेज हो चुकी है. अखिलेश यादव ने दावा किया था कि अगर प्रदेश में सपा की सरकार बनती है तो अयोध्या को 'सनातन तीर्थाटन की वैश्विक राजधानी' बनाया जाएगा. उन्होंने कहा कि अयोध्या को विश्वस्तरीय आध्यात्मिक नगरी के रूप में विकसित किया जाएगा. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अयोध्या में जमीन खरीद-फरोख्त घोटाले की जांच की जाएगी और अयोध्या को बाहरी ठेकेदारों से मुक्त किया जाएगा.

ओम प्रकाश राजभर का पलटवार

अखिलेश यादव के इसी दावे पर अब कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो मंदिर में नमाज पढ़वा देंगे.

ओम प्रकाश राजभर लगातार सपा और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हैं. शायद ही ऐसा कोई दिन न जाए जिस दिन वे अपने सोशल मीडिया हैंडल पर उनके खिलाफ कोई टिप्पणी न करें. इन दिनों ओम प्रकाश राजभर सपा प्रमुख पर ज्यादा तीखा हमला कर रहे हैं.

फिलहाल उनके इस बयान पर अभी सपा या अखिलेश यादव की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.लेकिन माना जा रहा है कि इसको लेकर बयानबाजी तेज हो सकती है.

यह भी पढ़ें: यूपी में SIR से छूटे मतदाताओं को राहत, फॉर्म-6 भरकर फिर जुड़वा सकेंगे अपना नाम