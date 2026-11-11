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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'मंदिर में नमाज पढ़वाएंगे अखिलेश यादव...' ओपी राजभर का तीखा हमला

'मंदिर में नमाज पढ़वाएंगे अखिलेश यादव...' ओपी राजभर का तीखा हमला

ओम प्रकाश राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर अयोध्या को लेकर बड़ा हमला किया है. उन्होंने कहा कि अगर सपा की सरकार बन गयी तो ये मंदिर में नमाज पढ़वा देंगे.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 11 Nov 2026 10:20 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा,"वह खुद पांच साल तक सत्ता में रहे, उन्होंने अयोध्या में क्या किया? उनकी इकलौती 'उपलब्धि' यह रही कि उन्होंने हनुमान गढ़ी में नमाज पढ़वाई. अगर वह फिर से सत्ता में आते हैं, तो वह मंदिर के अंदर भी नमाज़ पढ़वा देंगे."

ओम प्रकाश राजभर ने यह बयान अखिलेश यादव द्वारा सरकार बनने के दावे पर अयोध्या में बदलाव करने की बात पर दिया. वह अंबेडकर नगर में पत्रकारों से बात कर रहे थे.

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क्या कहा था अखिलेश यादव ने ?

दरअसल इन दिनों अखिलेश यादव के 12 दिसंबर को अयोध्या जाने के ऐलान पर बयानबाजी तेज हो चुकी है. अखिलेश यादव ने दावा किया था कि अगर प्रदेश में सपा की सरकार बनती है तो अयोध्या को 'सनातन तीर्थाटन की वैश्विक राजधानी' बनाया जाएगा. उन्होंने कहा कि अयोध्या को विश्वस्तरीय आध्यात्मिक नगरी के रूप में विकसित किया जाएगा. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अयोध्या में जमीन खरीद-फरोख्त घोटाले की जांच की जाएगी और अयोध्या को बाहरी ठेकेदारों से मुक्त किया जाएगा.

ओम प्रकाश राजभर का पलटवार 

अखिलेश यादव के इसी दावे पर अब कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो मंदिर में नमाज पढ़वा देंगे. 

ओम प्रकाश राजभर लगातार सपा और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हैं. शायद ही ऐसा कोई दिन न जाए जिस दिन वे अपने सोशल मीडिया हैंडल पर उनके खिलाफ कोई टिप्पणी न करें. इन दिनों ओम प्रकाश राजभर सपा प्रमुख पर ज्यादा तीखा हमला कर रहे हैं.

फिलहाल उनके इस बयान पर अभी सपा या अखिलेश यादव की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.लेकिन माना जा रहा है कि इसको लेकर बयानबाजी तेज हो सकती है.

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About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश, पत्रकारिता में 20 वर्षों का अनुभव. पत्रकारिता के क्षेत्र में रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग, डिजिटल कंटेंट, हाइपरलोकल जर्नलिज्म और न्यूज़ प्रोडक्शन में लंबे समय तक काम किया है. अनुभव राजनीति, प्रशासन, सामाजिक मुद्दों, अपराध और जनसरोकार से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग में रहा है. प्रिंट, डिजिटल, टीवी और वीडियो कंटेंट के लिए काम किया है और बदलते मीडिया परिदृश्य के साथ डिजिटल पत्रकारिता की नई तकनीकों को अपनाया है.
वर्तमान में डिजिटल न्यूज़ और कंटेंट के क्षेत्र में सक्रिय. तथ्य आधारित, निष्पक्ष और प्रभावशाली पत्रकारिता में विश्वास रखता हूं और जमीनी मुद्दों को सरल, स्पष्ट और विश्वसनीय तरीके से दर्शकों तक पहुंचाने को प्राथमिकता. ईटीवी, पी7, राजस्थान पत्रिका (डिजिटल), वन इंडिया (हिंदी ), पॉकेट एफएम (क्रिएटिव राइटर), वर्तमान में एबीपी न्यूज़ (हिंदी ) में कंसल्टेंट कार्यरत. इसके साथ ही हाथरस, आगरा, मऊ, मुरादाबाद में फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव.
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Published at : 11 Nov 2026 10:20 AM (IST)
Tags :
UP NEWS OM Prakash Rajbhar
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