ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडश्रद्धा, अनुशासन और स्वच्छता का प्रतीक बनेगा गढ़मुक्तेश्वर व तिगरी मेलाः मुख्यमंत्री

श्रद्धा, अनुशासन और स्वच्छता का प्रतीक बनेगा गढ़मुक्तेश्वर व तिगरी मेलाः मुख्यमंत्री

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 11 Nov 2026 10:10 AM (IST)
Preferred Sources

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान मेला गुढ़मुक्तेश्वर तथा तिगरी मेला की तैयारियों की मंगलवार को समीक्षा की. इस दौरान मेरठ, बरेली, अमरोहा, हापुड़, मुरादाबाद आदि मंडलों/जनपदों के प्रशासन व पुलिस विभाग के अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े. मुख्यमंत्री ने समयबद्ध तैयारियों का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि ‘वेस्टर्न यूपी का मिनी कुम्भ’ यह मेला श्रद्धा, अनुशासन व स्वच्छता का प्रतीक बनेगा. पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित, सुमग यातायात व स्वच्छता के पुख्ता इंतजाम कर लें. 

मुख्यमंत्री ने कहा कि 17 से 26 नवंबर तक लगने वाले इस मेले में 25 से 30 लाख श्रद्धालु शामिल होंगे. 24 नवंबर को मुख्य स्नान पर्व होगा. यहां आस्था, परंपरा व सुव्यवस्था का संगम होगा, इसलिए किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी. सभी तैयारियां समयबद्ध ढंग से कर ली जाएं. ऐसे में यहां सुरक्षा, स्वच्छता, पेयजल समेत सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं. सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग कतई न हो.  

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BJP में शामिल हो सकते हैं सपा सांसद के भतीजे अरविंद चौधरी, कुर्मी वोटों पर नजर
BJP में शामिल हो सकते हैं सपा सांसद के भतीजे अरविंद चौधरी, कुर्मी वोटों पर नजर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रामपुर में CRPF आतंकी हमले में बरी हुए शख्स की हत्या, मारी गई गोली
रामपुर में CRPF आतंकी हमले में बरी हुए शख्स की हत्या, मारी गई गोली
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बागपत: राष्ट्रपति भवन सुरक्षा में तैनात सौरभ को सिर में मारी गोली, FIR दर्ज
बागपत: राष्ट्रपति भवन सुरक्षा में तैनात सौरभ को सिर में मारी गोली, FIR दर्ज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव और AIMIM में छिड़ी शेरों-शायरी वाली जंग, एक-दूसरे पर वार-पलटवार
अखिलेश यादव और AIMIM में छिड़ी शेरों-शायरी वाली जंग, एक-दूसरे पर वार-पलटवार

मुख्यमंत्री ने शासन के गृह, लोकनिर्माण विभाग, परिवहन, सिंचाई, नगर विकास, ऊर्जा, पंचायती राज, स्वास्थ्य समेत संबंधित विभागों के अधिकारियों को मेला प्रारंभ से पहले निरीक्षण करने का निर्देश दिया. 

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि मेले के कमांड एरिया में शराब व नशे की वस्तुओं की बिक्री कतई न हो और न ही आस्था के विपरीत कोई आचरण हो. 

मुख्यमंत्री ने कहा कि घाटों पर स्नान के लिए पर्याप्त सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं. नदी को आवश्यक्तानुसार चैनलाइज किया जाए. हर घाट पर जल की उपलब्धता रहे. पर्याप्त स्वच्छता कर्मियों की तैनाती की जाए. 

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि यहां सीएचसी स्तर के अस्थायी हॉस्पिटल बनाए जाएं. पर्याप्त मैनपावर, एंबुलेंस समेत सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध रहें. विद्युत की नियमित आपूर्ति व शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. 

सुरक्षा के दृष्टिगत पर्याप्त पुलिस बल, महिला पुलिसकर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें दोनों तरफ तैनात की जाएं. मेले से पहले एडीजी, आईजी, डीआईजी, एसएसपी स्तर के अधिकारी पुलिस बल की काउंसिलिंग कर लें. पुलिसकर्मी रील बनाने की प्रवृत्ति से दूर रहें. पब्लिक एड्रेस सिस्टम, वॉच टावर, फायर डेंटर, सीसीटीवी, यातायात-पार्किंग प्रबंधन, डायवर्जन आदि की समुचित व्यवस्था की जाए. 

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि मेले में खेलकूद व सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाए. सांस्कृतिक कार्यक्रमों में स्थानीय कलाकारों को मंच दिया जाए. मंच पर सभ्य कार्यक्रम ही हों, आस्था के विपरीत कोई भी कार्यक्रम न हो. स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित कर हर आयुवर्ग के विजेताओं को सम्मानित भी किया जाए. 

मुख्यमंत्री ने पर्यटन-संस्कृति विभाग को निर्देशित किया कि मेले में श्रीमद्भागवत कथा, रासलीला, रामलीला, भगवान शिव से जुड़े आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए. लेजर शो, ड्रोन शो आदि भी कराए जाएं. 

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार करने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए. कहा कि मेले के दौरान नशे के खिलाफ अभियान चलाया जाए. बच्चों की स्लोगन, भाषण, वाद-विवाद, निबंध आदि प्रतियोगिताएं कराई जाएं. पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर धार्मिक व राष्ट्रभक्ति गीत बजाए जाएं और जनता के बीच अच्छे कार्यों को पहुंचाया जाए. शासन की योजनाओं व उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किया जाए. 

मुख्यमंत्री ने सुरक्षा के दृष्टिगत निर्देश दिया कि फायर टेंडर अलर्ट मोड पर रहे. कंट्रोल रूम 24 घंटे सक्रिय रहे. मेले में अवांछनीय तत्वों व वन्यजीवों के प्रति सतर्कता बरती जाए. परिवहन विभाग श्रद्धालुओं के आवागमन के मद्देनजर अतिरिक्त बसों की व्यवस्था सुनिश्चित करे.

(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
Published at : 11 Nov 2026 10:10 AM (IST)
Tags :
Breaking News Abp News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BJP में शामिल हो सकते हैं सपा सांसद के भतीजे अरविंद चौधरी, कुर्मी वोटों पर नजर
BJP में शामिल हो सकते हैं सपा सांसद के भतीजे अरविंद चौधरी, कुर्मी वोटों पर नजर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रामपुर में CRPF आतंकी हमले में बरी हुए शख्स की हत्या, मारी गई गोली
रामपुर में CRPF आतंकी हमले में बरी हुए शख्स की हत्या, मारी गई गोली
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बागपत: राष्ट्रपति भवन सुरक्षा में तैनात सौरभ को सिर में मारी गोली, FIR दर्ज
बागपत: राष्ट्रपति भवन सुरक्षा में तैनात सौरभ को सिर में मारी गोली, FIR दर्ज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव और AIMIM में छिड़ी शेरों-शायरी वाली जंग, एक-दूसरे पर वार-पलटवार
अखिलेश यादव और AIMIM में छिड़ी शेरों-शायरी वाली जंग, एक-दूसरे पर वार-पलटवार

वीडियोज

रिश्तों का कत्ल...इंसानियत शर्मसार !
पटाखों का रोमांच, कई परिवारों को उजाड़ गया
Akhilesh Yadav के Ayodhya दौरे पर क्यों मचा है बवाल!
सोनिया गांधी की आत्मकथा क्यों बन रही है विवादकथा? देखिए महादंगल
Sansani: दिवाली की खुशियों में खूनी खेल! कहीं पत्नी का कत्ल, कहीं मासूम की मौत...

फोटो गैलरी

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
प्रतिबंधों की वजह से टूटा ईरान? मार्को रुबियो का दावा, 'एक्शन की जरूरत नहीं'
प्रतिबंधों की वजह से टूटा ईरान? मार्को रुबियो का दावा, 'एक्शन की जरूरत नहीं'
पंजाब
पंजाब का फरीदकोट बना दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर, 600 के पार पहुंचा AQI
पंजाब का फरीदकोट बना दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर, 600 के पार पहुंचा AQI
क्रिकेट
टीम इंडिया से बाहर सूर्यकुमार यादव का छलका दर्द, बताया कैसे खुद को समझाया 
टीम इंडिया से बाहर सूर्यकुमार यादव का छलका दर्द, बताया कैसे खुद को समझाया 
बॉलीवुड
रणवीर सिंह पर टूटा दुखों का पहाड़, नाना राम हिंगोरानी का 96 साल की उम्र में निधन
रणवीर सिंह पर टूटा दुखों का पहाड़, नाना राम हिंगोरानी का 96 साल की उम्र में निधन
इंडिया
'हिंदू आस्था पर हमला बर्दाश्त नहीं', VHP नेता का INDIA गठबंधन पर हमला
'हिंदू आस्था पर हमला बर्दाश्त नहीं', VHP नेता का INDIA गठबंधन पर हमला
इंडिया
'रिश्ते की मिठास और आत्मीयता का प्रतीक', PM मोदी ने भाई दूज की दी शुभकामनाएं
'रिश्ते की मिठास और आत्मीयता का प्रतीक', PM मोदी ने भाई दूज की दी शुभकामनाएं
जनरल नॉलेज
Dry Days in India: भारत में किन दिनों रहती है शराबबंदी, उस दिन यह क्यों नहीं बेची जाती?
भारत में किन दिनों रहती है शराबबंदी, उस दिन यह क्यों नहीं बेची जाती?
ऑटो
Kawasaki Z650RS MY27: Kawasaki Z650RS का नया मॉडल लॉन्च, जानें कीमत और खूबियां
Kawasaki Z650RS का नया मॉडल लॉन्च, जानें कीमत और खूबियां
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget