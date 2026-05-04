'अखिलेश की खटिया खड़ी और बिस्तरा गोल...', शिवपाल यादव के बयान पर ओम प्रकाश राजभर का पलटवार

समाजवादी पार्टी के महासचिव और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव ने एक इंटरव्यू में राजभर और निषाद समाज के लोगों को बहुत छोटे लोग बताया जिस पर सियासत गर्मा गई हैं. शिवपाल यादव के बयान पर यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पलटवार किया है. उन्होंने इसे सामंती सोच बताया और दावा किया कि यही लोग सपा की खटिया खड़ी करेंगे.

ओम प्रकाश राजभर ने शिवपाल यादव पर तीखा पलटवार किया. उन्होंने एक्स पर एक बड़ी पोस्ट करते हुए निशाना साधा. राजभर ने लिखा- 'अखिलेश यादव जी आपके चचा शिवपाल यादव जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, राजभर, निषाद एवं अन्य बहुजन समाज आपके सामने बहुत "छोटा" और "तुच्छ" है. लेकिन, एक सवाल का जवाब दीजिएगा.

शिवपाल यादव के बयान पर तीखा हमला

कैबिनेट मंत्री ने कहा - राजभर, चौहान, निषाद, बिंद, केवट, मल्लाह, कश्यप, प्रजापति, पाल, लोहार, बढ़ई, कहार, धीमर, कुशवाहा, मौर्य, शाक्य, धोबी, सैनी एवं अन्य बहुजन जातियों को "छोटा" और "तुच्छ" बनाया कौन? आप और आपकी समाजवादी पार्टी ने उन्हें रोजी, रोजगार और नौकरी कौन नहीं दिया? आप और आपकी समाजवादी पार्टी ने.

उन्होंने कहा कि मैं आज से नहीं बहुत पहले से कहता आ रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के यादवों ने बहुजनों के हक पर डकैती डाली. शिवपाल यादव जी का बयान ऐसा है, जैसे वह अपने 'हरवाह' के विषय में कह रहे हों. बहुजनों के साथ जितना अन्याय 13 साल की समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ, उतना तो मुगलों और अंग्रेजों ने भी नहीं किया.

2027 में अखिलेश और सपा की 'खटिया खड़ी' और 'बिस्तरा गोल' यही बहुजन समाज करेगा. चचा शिवपाल यादव की 'सामंती सोच' ही भतीजे अखिलेश और समाजवादी पार्टी का आदर्श विचार है.

शिवपाल यादव ने दी बयान पर सफाई

इस मामले पर विवाद बढ़ता देख अब सपा नेता शिवपाल यादव की सफ़ाई भी सामने आई हैं. उन्होंने ओम प्रकाश राजभर का नाम लिए बिना वीडियो को एडिट बताया और कहा कि इसके ज़रिए जनता में भ्रम फैलाया जा रहा है. सपा नेता ने एक्स पर लिखा- 'भाजपा खुद और अपने सहयोगी दलों को झूठ बोलने में महारथी बनाने के बाद अब वीडियो एडिटिंग के माध्यम से जनता में भ्रम फैलाने की भी ट्रेनिंग दे रही है.'