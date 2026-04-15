उत्तर प्रदेश के नोएडा में बीते दिनों वेतन वृद्धि की मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया. जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने बवाल खड़ा कर दिया. इस बवाल के बाद पुलिस ने कई सौ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया. इस मामले में अब पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है.

नोएडा पुलिस ने RJD के दो राष्ट्रीय प्रवक्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. राजद प्रवक्ता प्रियंका भारती और कंचन यादव के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है. इनके ऊपर नोएडा का वीडियो बताकर गलत वीडियो शेयर करने का आरोप लगा है.

गलत वीडियो शेयर करने का आरोप

पुलिस के मुताबिक गलत वीडियो शेयर करने से नोएडा के अलग अलग क्षेत्रो में भय और अविश्वास का माहौल बना. पुलिस के मुताबिक सुनियोजित ढंग से पुलिस की छवि को धूमिल करने के लिए भड़काऊ सूचना शेयर की गई. साथ ही भ्रामक नैरेटिव बनाकर और लोगों को भड़काकर कानून व्यवस्था प्रभावित करने का भी आरोप लगा है.

आरोपी राष्ट्रीय प्रवक्ताओं के खिलाफ BNS की धारा 353(1)(b), सूचना प्रधौगिकी अधिनियम की धारा 66 और धारा 66D के तहत दर्ज किया गया मुकदमा. पुलिस द्वारा केस दर्ज करने के बाद दोनों के खिलाफ आगे की कार्रवाई शुरु कर दी गई है.

हिंसक प्रदर्शन और बवाल के बाद काम पर लौट रहे मजदूर

उत्तर प्रदेश के नोएडा स्थित विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में बीते एक सप्ताह से जारी हिंसक धरना प्रदर्शन के बाद बुधवार को अधिकतर इकाइयां खुल गईं और वहां कामगार काम करने के लिए आए. क्षेत्र में शैक्षणिक संस्थान भी खुल गए हैं.

पुलिस द्वारा की जा रही गिरफ्तारियों के बीच कई कंपनी में बहुत कम कामगार आए और अधिकतर श्रमिकों को यह डर सता रहा है कि कहीं उन्हें उपद्रवी मानकर गिरफ्तार न कर लिया जाए. अपनी मांगों को लेकर सुबह कुछ स्थानों पर इकट्ठा होना शुरू हुए, जिन्हें पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने समझा-बुझाकर वापस काम पर भेज दिया.

ये भी पढ़ें: नोएडा बवाल: कब शुरू हुआ विवाद, कैसे भड़की हिंसा, अब तक क्या-क्या हुआ?