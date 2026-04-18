नोएडा में आगजनी-तोड़फोड़ का मुख्य साजिशकर्ता तमिलनाडु से गिरफ्तार, 1 लाख का था इनाम

गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट और स्पेशल टास्क फोर्स (STF) की संयुक्त टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल की है. नोएडा में हाल ही में हुए श्रमिक आंदोलन के दौरान हिंसक प्रदर्शन, तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाओं के मुख्य साजिशकर्ता और मास्टरमाइंड आदित्य आनंद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. इस कुख्यात आरोपी पर पुलिस द्वारा एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था.

तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली से हुई गिरफ्तारी

पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के कड़े निर्देशों और अपर पुलिस आयुक्त (कानून-व्यवस्था) डॉ. राजीव नारायण मिश्र की निगरानी में नोएडा पुलिस और एसटीएफ की टीमें लंबे समय से आरोपी की तलाश में जुटी थीं. पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहे इस आरोपी को आखिरकार 18 अप्रैल 2026 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया. आधुनिक तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से आरोपी की लोकेशन ट्रैक की गई थी.

मास्टरमाइंड ने भड़काई थी हिंसा

कुछ समय पूर्व नोएडा के औद्योगिक क्षेत्र में अपनी मांगों को लेकर श्रमिकों ने धरना-प्रदर्शन शुरू किया था. इसी दौरान स्थिति अचानक तनावपूर्ण हो गई और भारी बवाल के साथ आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आईं. पुलिस की गहन जांच में यह खुलासा हुआ कि इस पूरे बवाल को भड़काने और संगठित करने में आदित्य आनंद की सबसे अहम भूमिका थी.

फरार घोषित कर जारी हुआ था गैर-जमानती वारंट

हिंसा के बाद पुलिस ने थाना फेस-2 में आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया था. जब पुलिस ने दबिश दी तो आदित्य आनंद फरार हो गया. इसके बाद अदालत द्वारा उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट भी जारी किया गया था. अब पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड पर नोएडा ला रही है, जहां उससे आगे की पूछताछ की जाएगी. पुलिस अधिकारियों का मानना है कि इस गिरफ्तारी के बाद हिंसा में शामिल अन्य आरोपियों तक पहुंचने में काफी मदद मिलेगी.

ये भी पढ़ें: UP में कैबिनेट विस्तार से पहले हलचल तेज, PM मोदी के बाद नितिन नवीन से मिले बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष पंकज चौधरी