हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडNoida News: गाड़ियों का लॉक तोड़कर उड़ा ले जाने का नया तरीका, नोएडा में ऐसे चोरी हुईं 50 कार, मास्टरमाइंड गिरफ्तार

Noida News: गाड़ियों का लॉक तोड़कर उड़ा ले जाने का नया तरीका, नोएडा में ऐसे चोरी हुईं 50 कार, मास्टरमाइंड गिरफ्तार

Noida News: नोएडा पुलिस ने ब्रेजा कार चोरी गैंग का खुलासा किया. मास्टरमाइंड समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. जिन्होंने अब तक 50 से अधिक कारें चुंबक से लॉक तोड़कर चुराई.

By : रविन्द्र जयंत | Updated at : 08 Oct 2025 11:40 AM (IST)
Preferred Sources

नोएडा थाना फेज-2 पुलिस ने अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए ब्रेजा कार चोरी करने वाले दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में गिरोह का मास्टरमाइंड हेमंत कुमार उर्फ मोनू उर्फ आकाश और उसके साथी बलजीत उर्फ बॉबी शामिल हैं. यह गिरोह अब तक 50 से अधिक ब्रेजा कारें चोरी कर चुका है. चोरी के लिए यह चुंबक, लोहे की टी, डुप्लीकेट चाबी और अन्य उपकरणों का इस्तेमाल करते थे.

आरोपियों के कब्जे से बरामद सामान

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से बिना नंबर प्लेट की एक स्कूटी, तीन मोबाइल फोन, एक चाकू, ₹50,000 नकद और चोरी में इस्तेमाल होने वाला सामान बरामद किया. दोनों आरोपियों को सेक्टर-82 स्थित एचपी पेट्रोल पंप के पास से गिरफ्तार किया गया. पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि हेमंत इस गैंग का सरगना है, जो अनपढ़ है.

बलजीत ने पांचवीं तक पढ़ाई की है और गैंग का तीसरा सदस्य अमित अभी फरार है, उसने आठवीं तक पढ़ाई की है. हेमंत के खिलाफ 25, अमित के खिलाफ 10 और बलजीत के खिलाफ 4 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. तीनों कई बार जेल जा चुके हैं

चोरी का तरीका और बिक्री

एडिशनल डीसीपी शैव्या गोयल ने बताया कि आरोपी पहले स्कूटी पर सवार होकर इलाके में रेकी करते थे और उपयुक्त मौके पर कार चोरी की वारदात को अंजाम देते थे. चोरी के बाद कार को पचास हजार रुपये में अपने एक अन्य साथी को बेच देते थे, जो दो घंटे के भीतर वाहन को काटकर पुर्जों में बदल देता था.

यह पुर्जे बाद में दिल्ली-एनसीआर के अलग-अलग बाजारों में बेचे जाते थे, जिससे गैंग को डेढ़ से ढाई लाख रुपये तक की कमाई हो जाती थी.

गैंग का निशाना और पुलिस जांच

गिरोह के सदस्यों ने अब तक नोएडा, बरेली, मेरठ, बुलंदशहर और दिल्ली समेत कई शहरों से ब्रेजा कारें चोरी की हैं. पुलिस के अनुसार, इनका निशाना केवल ब्रेजा गाड़ियां थीं क्योंकि इनके पुर्जों की बाजार में डीजल वर्जन बंद होने के बाद से अधिक मांग है. इसके अलावा, ब्रेजा का सिक्योरिटी सिस्टम यह गैंग आसानी से क्रैक कर लेता था.

पुलिस अब उन दुकानदारों की भी जानकारी जुटा रही है जो इनसे चोरी के पुर्जे खरीदते थे. अगर उनसे सीधा कनेक्शन पाया गया, तो उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी. पुलिस का कहना है कि यह गिरोह पिछले दो सालों से केवल ब्रेजा गाड़ियों को ही निशाना बना रहा था.

और पढ़ें
Published at : 08 Oct 2025 11:40 AM (IST)
Tags :
UTTAR PRADESH NOIDA NEWS Noida Phase 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को मिली Y कैटेगरी सुरक्षा, अब CRPF कमांडो देंगे पहरा
भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को मिली Y कैटेगरी सुरक्षा, अब CRPF कमांडो देंगे पहरा
बिहार
Bihar Election 2025 Live: विवादों में फंसे पवन सिंह की सिक्योरिटी बढ़ी, तेजस्वी दो सीट से लड़ेंगे चुनाव!
Bihar Election 2025 Live: विवादों में फंसे पवन सिंह की सिक्योरिटी बढ़ी, तेजस्वी दो सीट से लड़ेंगे चुनाव!
विश्व
Indian Rupee vs Pound: इस देश में कमाए 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएंगे करोड़पति, करेंसी की कीमत चौंका देगी
इस देश में कमाए 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएंगे करोड़पति, करेंसी की कीमत चौंका देगी
क्रिकेट
Women's ODI World Cup Points Table: पहले स्थान से हटी टीम इंडिया, सबसे नीचे पहुंची पाकिस्तान, देखें महिला विश्व कप अंक तालिका का हाल
पहले स्थान से हटी टीम इंडिया, सबसे नीचे पहुंची पाकिस्तान, देखें महिला विश्व कप अंक तालिका में सभी टीमों का हाल
Advertisement

वीडियोज

Puncture Mafia: Bengaluru की सड़क पर मौत का जाल, 1.5 KM तक कीलें!
Early Snowfall: पहाड़ों पर सफेद आफत, J&K से Himachal तक जनजीवन अस्त-व्यस्त
Jaipur Accident: केमिकल टैंकर और LPG सिलेंडर ट्रक में भीषण टक्कर, धमाकों से दहला जयपुर-अजमेर हाईवे
Puncture Scam: सड़क पर कीलों का 'जाल', गाड़ियों को पंक्चर कर कौन रच रहा है खतरनाक साज़िश?
Bihar Seat Sharing: महागठबंधन में आज सीटों का ऐलान संभव, RJD को 125-130 सीटें मिलने का अनुमान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को मिली Y कैटेगरी सुरक्षा, अब CRPF कमांडो देंगे पहरा
भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को मिली Y कैटेगरी सुरक्षा, अब CRPF कमांडो देंगे पहरा
बिहार
Bihar Election 2025 Live: विवादों में फंसे पवन सिंह की सिक्योरिटी बढ़ी, तेजस्वी दो सीट से लड़ेंगे चुनाव!
Bihar Election 2025 Live: विवादों में फंसे पवन सिंह की सिक्योरिटी बढ़ी, तेजस्वी दो सीट से लड़ेंगे चुनाव!
विश्व
Indian Rupee vs Pound: इस देश में कमाए 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएंगे करोड़पति, करेंसी की कीमत चौंका देगी
इस देश में कमाए 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएंगे करोड़पति, करेंसी की कीमत चौंका देगी
क्रिकेट
Women's ODI World Cup Points Table: पहले स्थान से हटी टीम इंडिया, सबसे नीचे पहुंची पाकिस्तान, देखें महिला विश्व कप अंक तालिका का हाल
पहले स्थान से हटी टीम इंडिया, सबसे नीचे पहुंची पाकिस्तान, देखें महिला विश्व कप अंक तालिका में सभी टीमों का हाल
साउथ सिनेमा
कांतारा चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ले आई, दुनियाभर में 400 करोड़ किए क्रॉस, ओरिजनल फिल्म को भी चुटकियों में पछाड़ दिया
कांतारा चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ले आई, ओरिजनल फिल्म को भी चुटकियों में पछाड़ दिया
जनरल नॉलेज
हाईवे पर लगे बोर्ड हमेशा क्यों होते हैं हरे रंग के, जानें क्या है इसके पीछे की वजह?
हाईवे पर लगे बोर्ड हमेशा क्यों होते हैं हरे रंग के, जानें क्या है इसके पीछे की वजह?
शिक्षा
पश्चिम बंगाल के 8 राज्य विश्वविद्यालयों को मिलेंगे स्थायी कुलपति, खत्म हुआ इंतजार इतने साल का इंतजार
पश्चिम बंगाल के 8 राज्य विश्वविद्यालयों को मिलेंगे स्थायी कुलपति, खत्म हुआ इंतजार इतने साल का इंतजार
लाइफस्टाइल
Political Journey Of Rahul Gandhi: बचपन में कैसे दिखते थे राहुल गांधी? देख लें ये 10 तस्वीरें
बचपन में कैसे दिखते थे राहुल गांधी? देख लें ये 10 तस्वीरें
ENT LIVE
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
ENT LIVE
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
ENT LIVE
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Embed widget