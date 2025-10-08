नोएडा थाना फेज-2 पुलिस ने अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए ब्रेजा कार चोरी करने वाले दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में गिरोह का मास्टरमाइंड हेमंत कुमार उर्फ मोनू उर्फ आकाश और उसके साथी बलजीत उर्फ बॉबी शामिल हैं. यह गिरोह अब तक 50 से अधिक ब्रेजा कारें चोरी कर चुका है. चोरी के लिए यह चुंबक, लोहे की टी, डुप्लीकेट चाबी और अन्य उपकरणों का इस्तेमाल करते थे.

आरोपियों के कब्जे से बरामद सामान

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से बिना नंबर प्लेट की एक स्कूटी, तीन मोबाइल फोन, एक चाकू, ₹50,000 नकद और चोरी में इस्तेमाल होने वाला सामान बरामद किया. दोनों आरोपियों को सेक्टर-82 स्थित एचपी पेट्रोल पंप के पास से गिरफ्तार किया गया. पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि हेमंत इस गैंग का सरगना है, जो अनपढ़ है.

बलजीत ने पांचवीं तक पढ़ाई की है और गैंग का तीसरा सदस्य अमित अभी फरार है, उसने आठवीं तक पढ़ाई की है. हेमंत के खिलाफ 25, अमित के खिलाफ 10 और बलजीत के खिलाफ 4 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. तीनों कई बार जेल जा चुके हैं

चोरी का तरीका और बिक्री

एडिशनल डीसीपी शैव्या गोयल ने बताया कि आरोपी पहले स्कूटी पर सवार होकर इलाके में रेकी करते थे और उपयुक्त मौके पर कार चोरी की वारदात को अंजाम देते थे. चोरी के बाद कार को पचास हजार रुपये में अपने एक अन्य साथी को बेच देते थे, जो दो घंटे के भीतर वाहन को काटकर पुर्जों में बदल देता था.

यह पुर्जे बाद में दिल्ली-एनसीआर के अलग-अलग बाजारों में बेचे जाते थे, जिससे गैंग को डेढ़ से ढाई लाख रुपये तक की कमाई हो जाती थी.

गैंग का निशाना और पुलिस जांच

गिरोह के सदस्यों ने अब तक नोएडा, बरेली, मेरठ, बुलंदशहर और दिल्ली समेत कई शहरों से ब्रेजा कारें चोरी की हैं. पुलिस के अनुसार, इनका निशाना केवल ब्रेजा गाड़ियां थीं क्योंकि इनके पुर्जों की बाजार में डीजल वर्जन बंद होने के बाद से अधिक मांग है. इसके अलावा, ब्रेजा का सिक्योरिटी सिस्टम यह गैंग आसानी से क्रैक कर लेता था.

पुलिस अब उन दुकानदारों की भी जानकारी जुटा रही है जो इनसे चोरी के पुर्जे खरीदते थे. अगर उनसे सीधा कनेक्शन पाया गया, तो उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी. पुलिस का कहना है कि यह गिरोह पिछले दो सालों से केवल ब्रेजा गाड़ियों को ही निशाना बना रहा था.