नोएडा इंजीनियर मौत केस: पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दो और बिल्डर गिरफ्तार, अब तक 3 लोग भेजे गए जेल

उत्तर प्रदेश के नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की मौत के मामले में ग्रेटर नोएडा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो और बिल्डरों को गिरफ्तार किया है. इस मामले में पुलिस ने पांच बिल्डरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है,. जिसमें अभी विश टाउन के बिल्डर अभय कुमार को पुलिस पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है. और अब लोटस ग्रीन के बिल्डर रवि बंसल और सचिन कर्णवाल को गिरफ्तार कर लिया है.

नॉलेज पार्क थाना पुलिस ने यह गिरफ्तारी की कार्रवाई की है. अब तक इस मामले में तीन गिरफ्तारियां हो चुकी हैं. अधिकारियों ने बताया कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा. बाकी आरोपी भी जल्द गिरफ्तार होंगे. जबकि हैरानी अभी इस बात की है कि मौके पर मौजूद किसी भी पुलिस या दमकल के कमर्चारी या अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है. जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

पांच बिल्डरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

नॉलेज पार्क पुलिस ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ,जल प्रदूषण और निवारण अधिनियम और बीएनएस 290,270 ओर 125 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. अभय कुमार,संजय कुमार, मनीष कुमार,अचल वोहरा ,निर्मल कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. पुलिस ने अभय के बाद आज रवि और सचिन को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस की कार्रवाई से बिल्डरों में हड़कम्प मचा हुआ है.

सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हुई थी मौत

बता दें कि 16 जनवरी की रात सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवारज की नोएडा के सेक्टर 150 में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर खुले पानी से भरे गड्ढ़े में गिरकर मौत हो गयी थी. वो कार पर खड़ा बचाने की गुहार लगाता रहा था. करीब दो घंटे तक वो ज़िंदा रहा उसके बाद पानी में डूबकर उसकी मौत हो गयी. इस मामले में स्थानीय पुलिस-प्रशासन की साफ लापरवाही उजागर हुई थी. जिसके बाद CEO नोएडा को हटा दिया गया. स्थानीय नागरिकों ने भी कार्रवाई को लेकर आक्रोश जताया था.