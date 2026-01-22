यूपी में अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी मिलाएंगे हाथ? चाचा शिवपाल के बयान पर AIMIM का आया जवाब

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर अभी से सियासत तेज है. यूपी में गठबंधन को लेकर भी चर्चा आ रही हैं, एक चर्चा ये उठी थी कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और समाजावदी पार्टी के मुखिया हाथ मिला सकते हैं. हालांकि इन सभी चर्चाओं पर सपा मुखिया अखिलेश यादव के चाचा और सपा महासचिव शिवपाल यादव ने विराम लगा दिया.

सपा महासचिव शिवपाल यादव से जब सपा और AIMIM के गठबंधन को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हमें AIMIM की कोई जरूरत नहीं है. जब भी समाजवादी पार्टी सत्ता में आई है अपने दम पर आई है. वहीं अब सपा नेता शिवपाल यादव के इस बयान पर AIMIM की भी प्रतिक्रिया सामने आई है. AIMIM प्रवक्ता शादाब चौहान ने कहा कि शिवपाल यादव का बयान उनके अहंकार और उनकी मुसलमानों के प्रति मानसिकता को दर्शाता है. उनको ये घमंड है कि उत्तर प्रदेश का 20 प्रतिशत मुसलमान उनका सियासी गुलाम है, उनको वो वोट डालने वाले रोबोट मशीन की तरह समझते हैं, उन्हें कमांड देंगे कि हमें वोट दो और वह बीजेपी से डरकर उन्हें वोट दे देंगे.

AIMIM प्रवक्ता शादाब चौहान ने कहा असदुद्दीन ओवैसी की बढ़ती लोकप्रियता से इस बात की हर तरफ चर्चा है और उनके विधायक भी ये मानते हैं कि AIMIM उत्तर प्रदेश में एक बिग की (Key) प्लेयर की तरह उभर कर आई है. यूपी जनता के साथ असदुद्दीन ओवैसी का गठबंधन हो चुका है, और हमारा यह स्पष्ट संकेत है कि हम बीजेपी को जरूर हराएंगे. मैं चुनौती के साथ शिवपाल यादव और अखिलेश यादव से एक बात कहता हूं कि अगर उन्हें इतना अहंकार है तो हमारे समाज के बिना 27 में 100 सीट से अधिक सीट जीतकर दिखाएं. यूपी का मुसलमान अब दरी नहीं बिछाएगा अपने लिए कुर्सी लगाएगा और उस कुर्सी पर गर्व से बैठेगा.