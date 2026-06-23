उत्तर प्रदेश के नोएडा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यहां के सर्फाबाद गांव में सेक्टर 73 की झुग्गी झोंपड़ियों में लगी भीषण आग लग गयी. जिसके बाद लोगों में अफरा-तफरी का माहौल हो गया. शुरुआत में इस आग में कई मजदूरों के फंसे होने की खबर मिली, जिसके बाद प्रशासन फौरन हलकत में आता और समय रहते दमकल विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई और एक बड़ा हादसा होने से बच गया.

यह आग ग्राउंड प्लस वन फ्लोर में बने लेबर कैंप की इमारत में लगी थी, जहां करीब 50 से 60 लोग रहते हैं. आग पर काबू पाने के लिए एक दर्जन फायर टेंडर्स को बुलाया गया. दमकल विभाग और पुलिस की मदद से आग पर पूरी तरह काबू पा लिया. इस हादसे में किसी के भी फंसे होने या हताहत होने की खबर नहीं है. शुरुआती जांच में गैस रिसाव की वजह से आग लगने की बात सामने आई है.

आग लगने के बाद इलाके में मचा हड़कंप

दमकल विभाग की टीम ने तेजी से आग बुझाने के लिए मोर्चा संभाला, जिसके बाद आग को बढ़ने से रोक दिया. गनीमत यह रही कि आग बढ़ने से पहले ही सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल आए थे. चीफ फायर आफिसर प्रदीप कुमार ने बताया कि सुबह करीब 6:20 बजे आग लगने की सूचना मिली थी. यह आग एक G+1 (ग्राउंड प्लस वन) लेबर कैंप की इमारत में लगी थी, जहां करीब 50 से 60 लोग रहते हैं. इस हादसे में किसी के भी फंसे होने या हताहत होने की खबर नहीं है.

चीफ फायर आफिसर ने बताया कि सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और दमकल की 5 गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंचीं. अच्छी बात ये थी कि आग बढ़ने से पहले ही सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल आए थे. दमकल विभाग और पुलिस की मदद से आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है. फिलहाल गैस रिसाव से आग लगने की बात सामने आई हैं. इस मामले की जांच की जा रही है.

लखनऊ अग्निकांड: 'पापा मुझे बचा लीजिए...', बेटे की चीखें सुन तुरंत अलीगंज भागे पिता, सबकुछ हो गया तबाह



