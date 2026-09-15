यूपी के स्कूलों का ऑडिट करेगी CJP, सौरभ दास ने युवाओं से की ये अपील

कॉकरोच जनता पार्टी ने 'स्कूल ठीक करो' अभियान तेज कर दिया है. इसी कड़ी में नोएडा में स्कूलों की स्थिति और बच्चों को मिल रही शिक्षा का जायजा लेने के लिए ‘स्कूल ठीक करो’ कैंपेन के तहत स्कूल ऑडिट शुरू किया गया है. CJP के प्रवक्ता सौरभ दास ने नोएडा पहुंचकर बताया कि अभियान के तहत यहां कुछ स्कूलों का दौरा कर वहां की व्यवस्थाओं और पढ़ाई के माहौल का जायजा लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि नोएडा उत्तर प्रदेश के बेहतर जिलों में शामिल है, इसलिए उम्मीद है कि यहां स्कूलों की स्थिति भी अच्छी होगी.

सौरभ दास ने कहा कि ऑडिट के दौरान यह देखा जाएगा कि बच्चे किन परिस्थितियों में पढ़ाई कर रहे हैं. स्कूलों में उपलब्ध सुविधाओं और शिक्षा व्यवस्था की वास्तविक स्थिति सामने लाने की कोशिश की जाएगी. उन्होंने कहा कि हालात जैसे भी होंगे, अभियान के जरिए उनकी असलियत लोगों के सामने रखी जाएगी.

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युवाओं से स्कूल ऑडिट की अपील

CJP प्रवक्ता ने उत्तर प्रदेश के युवाओं से भी इस अभियान से जुड़ने की अपील की. उन्होंने कहा कि युवा अपने आसपास के स्कूलों का ऑडिट करें और लोगों को बताएं कि वहां बच्चों को किस तरह की सुविधाएं और शिक्षा मिल रही है. उनके मुताबिक, इससे स्कूलों की जमीनी स्थिति सामने लाने में मदद मिलेगी.

#WATCH | Noida, Uttar Pradesh: CJP Spokesperson Saurabh Das launches School Audit under 'School Theek Karo' campaign.



He says, "Today, we’ve come to Noida. We’re going to audit some schools here as part of our 'School Theek Karo' campaign. We’ll see the conditions in which… pic.twitter.com/05s7AeBnon — ANI (@ANI) September 15, 2026

15 अगस्त से चल रहा अभियान

सौरभ दास ने बताया कि ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान 15 अगस्त से चल रहा है. इसके तहत अलग-अलग इलाकों में स्कूलों की स्थिति का जायजा लेने की योजना है. उनका कहना है कि अभियान का उद्देश्य केवल नोएडा या उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है.

पूरे देश में अभियान ले जाने की तैयारी

उन्होंने कहा कि संगठन चाहता है कि ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान पूरे देश में चले. इसके लिए युवाओं को अपने-अपने क्षेत्रों में स्कूलों का ऑडिट करने और शिक्षा व्यवस्था की वास्तविक तस्वीर सामने लाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. सौरभ दास के मुताबिक, स्थानीय स्तर पर युवा सक्रिय होकर स्कूलों की स्थिति को सामने ला सकते हैं.

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