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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी के स्कूलों का ऑडिट करेगी CJP, सौरभ दास ने युवाओं से की ये अपील

यूपी के स्कूलों का ऑडिट करेगी CJP, सौरभ दास ने युवाओं से की ये अपील

CJP प्रवक्ता सौरभ दास ने नोएडा में ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान के तहत स्कूलों का ऑडिट शुरू किया. उन्होंने युवाओं से अपने इलाकों के स्कूलों की स्थिति जांचने और अभियान को देशभर में फैलाने की अपील की.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 15 Sep 2026 02:41 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी ने 'स्कूल ठीक करो' अभियान तेज कर दिया है. इसी कड़ी में नोएडा में स्कूलों की स्थिति और बच्चों को मिल रही शिक्षा का जायजा लेने के लिए ‘स्कूल ठीक करो’ कैंपेन के तहत स्कूल ऑडिट शुरू किया गया है. CJP के प्रवक्ता सौरभ दास ने नोएडा पहुंचकर बताया कि अभियान के तहत यहां कुछ स्कूलों का दौरा कर वहां की व्यवस्थाओं और पढ़ाई के माहौल का जायजा लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि नोएडा उत्तर प्रदेश के बेहतर जिलों में शामिल है, इसलिए उम्मीद है कि यहां स्कूलों की स्थिति भी अच्छी होगी.

सौरभ दास ने कहा कि ऑडिट के दौरान यह देखा जाएगा कि बच्चे किन परिस्थितियों में पढ़ाई कर रहे हैं. स्कूलों में उपलब्ध सुविधाओं और शिक्षा व्यवस्था की वास्तविक स्थिति सामने लाने की कोशिश की जाएगी. उन्होंने कहा कि हालात जैसे भी होंगे, अभियान के जरिए उनकी असलियत लोगों के सामने रखी जाएगी.

यह भी पढ़ें- अदिति सिंह फिर देंगी राहुल गांधी का साथ? रीता बहुगुणा थामेंगी कांग्रेस का हाथ!

युवाओं से स्कूल ऑडिट की अपील

CJP प्रवक्ता ने उत्तर प्रदेश के युवाओं से भी इस अभियान से जुड़ने की अपील की. उन्होंने कहा कि युवा अपने आसपास के स्कूलों का ऑडिट करें और लोगों को बताएं कि वहां बच्चों को किस तरह की सुविधाएं और शिक्षा मिल रही है. उनके मुताबिक, इससे स्कूलों की जमीनी स्थिति सामने लाने में मदद मिलेगी.

15 अगस्त से चल रहा अभियान

सौरभ दास ने बताया कि ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान 15 अगस्त से चल रहा है. इसके तहत अलग-अलग इलाकों में स्कूलों की स्थिति का जायजा लेने की योजना है. उनका कहना है कि अभियान का उद्देश्य केवल नोएडा या उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है.

पूरे देश में अभियान ले जाने की तैयारी

उन्होंने कहा कि संगठन चाहता है कि ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान पूरे देश में चले. इसके लिए युवाओं को अपने-अपने क्षेत्रों में स्कूलों का ऑडिट करने और शिक्षा व्यवस्था की वास्तविक तस्वीर सामने लाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. सौरभ दास के मुताबिक, स्थानीय स्तर पर युवा सक्रिय होकर स्कूलों की स्थिति को सामने ला सकते हैं.

यह भी पढ़ें- यूपी में PRD जवानों का भत्ता बढ़ाएगी सरकार! स्कूलों पर भी होगा फैसला, कैबिनेट बैठक आज

About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
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Published at : 15 Sep 2026 02:35 PM (IST)
Tags :
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