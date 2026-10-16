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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'कारसेवकों पर गोली चलवाने वाले को दिया पद्म' राजनाथ ने मुलायम सिंह यादव पर टाला सवाल

'कारसेवकों पर गोली चलवाने वाले को दिया पद्म' राजनाथ ने मुलायम सिंह यादव पर टाला सवाल

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को लखनऊ में प्रेस वार्ता की. इस दौरान उनसे सपा संस्थापक दिवंगत मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिए जाने पर सवाल किया गया.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 16 Oct 2026 02:41 PM (IST)
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रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह ने 16 अक्टूबर, शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी की यूपी इकाई के मुख्यालय पर प्रेस वार्ता की. इस दौरान उनसे दिवंगत मुलायम सिंह यादव को पद्मविभूषण दिए जाने संबंधी सवाल पूछा गया. हालांकि राजनाथ ने इस सवाल को लगभग टाल दिया. 

राजनाथ सिंह से प्रेस वार्ता के आखिरी कुछ मिनटों में पूछा गया- गोली चलवाने वाले को आपने पद्म पुरस्कार दिया? इससे पहले ही राजनाथ, प्रेस वार्ता से निकलने वाले थे, हालांकि पत्रकार के सवाल करने पर वह खुद बैठे और पूरा सवाल सुना. उन्होंने अपने बगल बैठे यूपी बीजेपी चीफ पंकज चौधरी से कहा- 1 मिनट...

फिर मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण दिए जाने संबंधी सवाल सुनने के बाद रक्षा मंत्री ने कहा- चलिए देखते हैं. उसके कई कारण थे. बहुत-बहुत धन्यवाद.

दरअसल, इसी प्रेस वार्ता में राजनाथ सिंह ने साल 2004 से साल 2014 के दौरान समाजवादी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सियासी रिश्तों के संदर्भ में कहा था- कांग्रेस काल में 3 अक्षम्य अपराध हुए, वर्ष 1975 में इमरजेंसी. वर्ष 1984 में सिख भाईयों का नरसंहार और वर्ष 1990 में रामभक्तों पर गोली चलवाने वाले को समर्थन देकर सरकार बचाना.

सपा ने कब दिया था कांग्रेस को समर्थन?

गौरतलब है कि साल 2008 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी UPA की सरकार भारत-अमेरिका नागरिक परमाणु समझौते के चलते संकट में थी. वाम दलों ने कांग्रेस से समर्थन वापस ले लिया था. इसके बाद 22 जुलाई 2008 को सपा ने यूपीए को समर्थन दिया और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली केंद्र सरकार बच गई. उस वक्त यूपीए के पक्ष में 275 और विपक्ष को 256 मत मिले थे.

कांग्रेस नीत गठबंधन की सरकार को समर्थन देने के सवाल पर उस वक्त मुलायम सिंह यादव ने पत्रकारों से कहा था कि चूंकि तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने उन्हें बताया था कि परमाणु समझौता देश हित में है, इसलिए हमने समर्थन दिया था.

मुलायम सिंह यादव को कब मिला था पद्म विभूषण?

बता दें वर्ष 2023 में मुलायम सिंह यादव को सार्वजनिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था. मुलायम सिंह के बेटे और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पद्म विभूषण ग्रहण किया था.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन एबीपी लाइव में डिप्टी न्यूज़ एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. उन्हें राजनीति, शासन-प्रशासन, अपराध और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में एक दशक से अधिक का अनुभव है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क से की और इसके बाद न्यूज़18 हिंदी, वनइंडिया हिंदी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया.   राहुल ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों की कवरेज की है. पत्रकारिता के साथ-साथ उन्हें हिंदी साहित्य और वैचारिक लेखन में भी विशेष रुचि है.
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Published at : 16 Oct 2026 02:41 PM (IST)
Tags :
Mulayam Singh Yadav Up News Mulayam Singh Yadav UP POLITICS RAJNATH SINGH
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