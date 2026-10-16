राहुल गांधी के खिलाफ पूर्व सैनिकों ने खोला मोर्चा, NSA डोभाल पर की थी टिप्पणी

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की टिप्पणी के बाद उत्तराखंड की राजनीति गरमा गई है. डोभाल के समर्थन में बीजेपी का पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ और कई रिटायर्ड सैन्य अधिकारी खुलकर सामने आए हैं. देहरादून से लेकर हल्द्वानी, पिथौरागढ़ और टिहरी तक राहुल गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिले.

पूर्व सैनिकों का कहना है कि देश की सुरक्षा में योगदान देने वाले व्यक्ति पर टिप्पणी करते समय भाषा की मर्यादा और तथ्यों का ध्यान रखा जाना चाहिए. बीजेपी के पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ ने प्रदेशभर में प्रदर्शन किया और राहुल गांधी के पुतले फूंके. प्रदर्शनकारियों ने इस टिप्पणी को सैनिकों और उनके परिवारों के सम्मान से जोड़कर कांग्रेस से अपना पक्ष स्पष्ट करने की भी मांग की

कैसे बढ़ा विवाद?

विवाद बढ़ने की जड़ में राहुल गांधी का 10 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर जारी किया गया बयान है. इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और NSA अजीत डोभाल को राजनीतिक घटनाक्रम के संदर्भ में खलनायक बताया था. इसके बाद बीजेपी ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े शीर्ष पदों पर बैठे लोगों को निशाना बना रहे हैं.





हल्द्वानी में भी पूर्व सैन्य अधिकारियों ने जताई नाराजगी

हल्द्वानी में 15 अक्टूबर को बीजेपी सैनिक प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी की टिप्पणी पर नाराजगी जाहिर की थी. प्रकोष्ठ के प्रदेश सह-संयोजक और सेवानिवृत्त कर्नल जगत सिंह जंतवाल ने कहा, ''राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे गंभीर विषयों पर राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन भाषा और तथ्यों की मर्यादा बनाए रखना जरूरी है.''

पिथौरागढ़ से देहरादून तक प्रदर्शन

पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के आह्वान पर 15 अक्टूबर को प्रदेशभर में प्रदर्शन हुए. देहरादून में कार्यकर्ताओं और पूर्व सैनिकों ने राहुल गांधी के खिलाफ विरोध दर्ज कराया. पिथौरागढ़ में सिल्थाम तिराहे पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि डोभाल उत्तराखंड से जुड़े हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा में उनकी भूमिका अहम है.

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