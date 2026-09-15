यूपी में PRD जवानों का भत्ता बढ़ाएगी सरकार! स्कूलों पर भी होगा फैसला, कैबिनेट बैठक आज

लखनऊ में आज (15 सितंबर) मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में योगी कैबिनेट की अहम बैठक होगी. बैठक में करीब 18 प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है. इसमें पीआरडी जवानों के मानदेय में बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा जाएगा, जिससे करीब 40 हजार जवानों को लाभ मिल सकता है. इसके अलावा पीआरडी जवानों को 5 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा देने का प्रस्ताव भी बैठक में पेश किया जाएगा. वहीं, कोटेदारों को 25 रुपये प्रति कुंतल अतिरिक्त मार्जिन देने पर फैसला संभव है.

कैबिनेट में नई खिलौना प्रोत्साहन नीति को मंजूरी मिलने की भी उम्मीद है. अयोध्या में NSG के क्षेत्रीय केंद्र के लिए 65 एकड़ जमीन देने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा. इसके साथ ही किसानों को 6 फीसदी ब्याज पर 6 लाख रुपये तक दीर्घकालिक कर्ज देने की योजना का प्रस्ताव भी बैठक में पेश होने की संभावना है.

बैठक में स्कूलों में स्मार्ट क्लास के लिए 300 करोड़ देने का प्रस्ताव

मुख्यमंत्री आवास पर होनी वाली इस बैठक में शाम पांच बजे से डेढ़ बजे से ज्यादा प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा. जिसमें न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने और मुकदमों के बढ़ते बोझ पर 900 नई अदालतों और उसे जुड़े 6656 नियमित और 2428 आउटसोर्स के पदों के सृजन पर प्रस्ताव रखा जाएगा.

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आज बैठक में बेसिक शिक्षा विभाग ने हर स्कूल को दो-दो लाख दिए जाएंगे और 14 हजार स्कूलों में स्मार्ट क्लास के लिए आईसीटी लैब के लिए 300 करोड़ रुपये धनराशि देने संबंधी प्रस्ताव भी है. उत्तर प्रदेश चीनी निगम की तीन मिलों को पेराई सत्र के लिए 500 करोड़ की गारंटी देने का प्रस्तवा भी पास होने की संभावना है. पीआरडी जवानों को 5 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा देने का प्रस्ताव भी है. पीआरडी उत्तर प्रदेश और भारत के कुछ अन्य राज्यों में युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग के तहत काम करने वाला एक स्वयंसेवी बल हैं, जो जवान पुलिस बल के सहायक के रूप में कार्य करते हैं.

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