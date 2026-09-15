गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में PRD जवानों का भत्ता बढ़ाएगी सरकार! स्कूलों पर भी होगा फैसला, कैबिनेट बैठक आज

यूपी में PRD जवानों का भत्ता बढ़ाएगी सरकार! स्कूलों पर भी होगा फैसला, कैबिनेट बैठक आज

लखनऊ में आज योगी कैबिनेट की बैठक में करीब 18 प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है, जिसमें पीआरडी जवानों के मानदेय में बढ़ोतरी और 5 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा देने का प्रस्ताव पेश किया जाएगा.

Written By : विवेक राय |  Updated at : 15 Sep 2026 11:17 AM (IST)
Preferred Sources

लखनऊ में आज (15 सितंबर) मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में योगी कैबिनेट की अहम बैठक होगी. बैठक में करीब 18 प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है. इसमें पीआरडी जवानों के मानदेय में बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा जाएगा, जिससे करीब 40 हजार जवानों को लाभ मिल सकता है. इसके अलावा पीआरडी जवानों को 5 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा देने का प्रस्ताव भी बैठक में पेश किया जाएगा. वहीं, कोटेदारों को 25 रुपये प्रति कुंतल अतिरिक्त मार्जिन देने पर फैसला संभव है.

कैबिनेट में नई खिलौना प्रोत्साहन नीति को मंजूरी मिलने की भी उम्मीद है. अयोध्या में NSG के क्षेत्रीय केंद्र के लिए 65 एकड़ जमीन देने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा. इसके साथ ही किसानों को 6 फीसदी ब्याज पर 6 लाख रुपये तक दीर्घकालिक कर्ज देने की योजना का प्रस्ताव भी बैठक में पेश होने की संभावना है.

बैठक में स्कूलों में स्मार्ट क्लास के लिए 300 करोड़ देने का प्रस्ताव

मुख्यमंत्री आवास पर होनी वाली इस बैठक में शाम पांच बजे से डेढ़ बजे से ज्यादा प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा. जिसमें न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने और मुकदमों के बढ़ते बोझ पर 900 नई अदालतों और उसे जुड़े 6656 नियमित और 2428 आउटसोर्स के पदों के सृजन पर प्रस्ताव रखा जाएगा.

यूपी में UCC पर गृह मंत्री से चर्चा! सीएम योगी की अमित शाह से मुलाकात आज

आज बैठक में बेसिक शिक्षा विभाग ने हर स्कूल को दो-दो लाख दिए जाएंगे और 14 हजार स्कूलों में स्मार्ट क्लास के लिए आईसीटी लैब के लिए 300 करोड़ रुपये धनराशि देने संबंधी प्रस्ताव भी है. उत्तर प्रदेश चीनी निगम की तीन मिलों को पेराई सत्र के लिए 500 करोड़ की गारंटी देने का प्रस्तवा भी पास होने की संभावना है. पीआरडी जवानों को 5 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा देने का प्रस्ताव भी है. पीआरडी उत्तर प्रदेश और भारत के कुछ अन्य राज्यों में युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग के तहत काम करने वाला एक स्वयंसेवी बल हैं, जो जवान पुलिस बल के सहायक के रूप में कार्य करते हैं.

अदिति सिंह फिर देंगी राहुल गांधी का साथ? रीता बहुगुणा थामेंगी कांग्रेस का हाथ!

Published at : 15 Sep 2026 11:17 AM (IST)
Tags :
UP NEWS YOGI ADITYANATH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लोहिया ट्रस्ट से शिवपाल को अखिलेश ने क्यों हटाया? ये है असली वजह!
लोहिया ट्रस्ट से शिवपाल को अखिलेश ने क्यों हटाया? ये है असली वजह!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में UCC पर गृह मंत्री से चर्चा! सीएम योगी की अमित शाह से मुलाकात आज
यूपी में UCC पर गृह मंत्री से चर्चा! सीएम योगी की अमित शाह से मुलाकात आज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Uttarakhand Election: यमुनोत्री में हर बार बदला विधायक, 2027 में किसका होगा पलड़ा भारी?
यमुनोत्री में हर बार बदला विधायक, 2027 में किसका होगा पलड़ा भारी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चार दिव्यांग बच्चों का दर्द देख पसीजा दिल, CM योगी ने बदल दी जिंदगी
चार दिव्यांग बच्चों का दर्द देख पसीजा दिल, CM योगी ने बदल दी जिंदगी
Advertisement

वीडियोज

Gurugram Accident Viral Video: गुरुग्राम की फीयर फाइल्स ! | ABP News | Sansani
Gujarat के Vadodra से कंपा देने वाली खबर..पानी से भरा सड़क.. गड्ढे में गिरी महिला और फिर..
Gurugram Accident Viral Video: गुरुग्राम में ना महिलाएं सुरक्षित ना 'वॉर वेटरन'! | Janhit | Delhi
Jaipur में चमत्कारी मेंहदी के लिए मारामारी !। Janhit With Chitra Tripathi
BRICS Summit के घोषणा पत्र का असर !, पीछे हटा चीन !। ABP Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत सरकार के एक्शन पर झुका मेटा, बच्चों से जुड़ी A to Z जानकारी देने पर राजी
भारत सरकार के एक्शन पर झुका मेटा, बच्चों से जुड़ी A to Z जानकारी देने पर राजी
पंजाब
'पंजाब में 80% ड्रग सप्लाई BJP की सरकार...', केजरीवाल का बड़ा आरोप
'पंजाब में 80% ड्रग सप्लाई BJP की सरकार...', केजरीवाल का बड़ा आरोप
इंडिया
बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी के PA रहे चंद्रनाथ रथ की मां को दिया टिकट, चला बड़ा दांव
बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी के PA रहे चंद्रनाथ रथ की मां को दिया टिकट, चला बड़ा दांव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा का दलित महासम्मेलन आगरा से शुरू क्यों? जानें अखिलेश यादव का प्लान
सपा का दलित महासम्मेलन आगरा से शुरू क्यों? जानें अखिलेश यादव का प्लान
बॉलीवुड
'मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं', दिशा सालियान मामले में आरोपों पर सूरज पंचोली ने तोड़ी चुप्पी
'कभी दिशा सालियान से नहीं मिला', आरोपों पर सूरज पंचोली ने तोड़ी चुप्पी
क्रिकेट
किसके नाम है T20I में सबसे तेज अर्धशतक, वैभव-अभिषेक के लिए भी मुश्किल है ये रिकॉर्ड तोड़ना
किसके नाम है T20I में सबसे तेज अर्धशतक, वैभव-अभिषेक के लिए भी मुश्किल है ये रिकॉर्ड तोड़ना
इंडिया
IPS बुशरा के इंशाअल्लाह कहने पर बवाल, महुआ बोलीं- 'मुस्लिम अधिकारी को...'
IPS बुशरा के इंशाअल्लाह कहने पर बवाल, महुआ बोलीं- 'मुस्लिम अधिकारी को...'
बिहार
पटना में दारोगा अभ्यर्थियों का CM आवास मार्च, हंगामे के आसार
पटना में दारोगा अभ्यर्थियों का CM आवास मार्च, हंगामे के आसार
ENT LIVE
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
ENT LIVE
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
ENT LIVE
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
ENT LIVE
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
ABP NEWS
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
Embed widget