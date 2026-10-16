Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडआजमगढ़ के विकास यादव कौन जिनका 1 नहीं 10 वोट? अखिलेश ने सबसे कराई मुलाकात

आजमगढ़ के विकास यादव कौन जिनका 1 नहीं 10 वोट? अखिलेश ने सबसे कराई मुलाकात

यूपी में SIR के बाद SSR पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं. उन्होंने आजमगढ़ के विकास यादव का परिचय सभी से कराया और कहा कि ऐसे ही मामलों में BJP मतदान के दौरान फायदा उठा सकती है.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 16 Oct 2026 03:27 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने SIR और SSR की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं. 15 अक्टूबर,गुरुवार को अखिलेश यादव ने आजमगढ़ सदर विधानसभा सीट पर एक ही व्यक्ति विकास यादव के नाम पर 10 वोट दर्ज होने का दावा किया था. इसके अगले दिन 16 अक्टूबर, शुक्रवार को उन्होंने विकास यादव नाम को लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों के सामने बुलाकर अपने आरोप दोहराए. 

अखिलेश ने दावा किया कि युवक के नाम पर अलग-अलग बूथों पर कई वोट दर्ज हैं, जबकि वह पहली बार मतदान करने वाला है. उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में इस तरह की गड़बड़ियों का फायदा उठाकर बीजेपी फर्जी वोट डलवा सकती है.

15 अक्टूबर को अखिलेश ने क्या आरोप लगाया था?

अखिलेश यादव ने 15 अक्टूबर को आजमगढ़ जिले की 347-आजमगढ़ सदर विधानसभा सीट का उदाहरण देते हुए कहा था कि विकास यादव नाम के एक व्यक्ति के नाम पर 10 वोट दर्ज हैं. उन्होंने मतदाता सूची दिखाते हुए कहा, 'आप लाइव देख सकते हैं कि उसके 10 वोट हैं. आजमगढ़ सदर विधानसभा में एक ही व्यक्ति के नाम पर 10 वोट दर्ज हैं. हाउस नंबर, नाम और माता-पिता का नाम एक ही है. ऐसे में SIR का क्या फायदा हुआ?'

उन्होंने आगे कहा था, 'आप देखिए, एक व्यक्ति के 10 वोट हैं. वह खुद एक वोट डालेगा और बाकी नौ वोट बीजेपी वाले डाल लेंगे.' इस दौरान अखिलेश ने कहा कि अलग-अलग वोटर आईडी नंबर होने के बावजूद अगर नाम और दूसरी जानकारियां एक जैसी हैं, तो इस पर सवाल उठना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग अतिरिक्त वोट बनवाकर चुनाव में उनका फायदा उठाते हैं.

विकास यादव पर आज क्या बोले अखिलेश?

16 अक्टूबर को अखिलेश यादव ने इसी मामले को आगे बढ़ाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ने 100 विधानसभा क्षेत्रों में डुप्लीकेट वोटों से जुड़ा डेटा चुनाव आयोग को दिया है. उनके मुताबिक, पार्टी ने अपने स्तर पर ऐसे मतदाताओं की पहचान की है, जिनके नाम पर दो, तीन, चार या पांच बार तक वोट दर्ज होने का दावा है.

अखिलेश ने कहा, 'कल ही जब हम लोगों ने सवाल उठाया और कहा कि कई ऐसे वोटर हैं, जिनके कई वोट बन गए हैं, तो हमने 100 विधानसभा क्षेत्रों का डेटा चुनाव आयोग को दिया. हमने आयोग से कहा कि यह सूची हमारी है, जिसे हम अपने स्तर पर पता कर पाए हैं. इसमें डबल, ट्रिपल, चार और पांच वोट दर्ज होने के मामले हैं.'

उन्होंने विकास यादव का जिक्र करते हुए कहा, 'इसी कड़ी में बड़ी मेहनत के बाद समाजवादी पार्टी ने एक ऐसे नौजवान का वोट ढूंढा, जो पहली बार मतदान करेगा. देखिए, उसे उपहार में क्या दिया गया. चुनाव आयोग ने उसे जैसे यह गिफ्ट दिया हो कि एक वोट मत डालना, 10 वोट डालना. पहले यहां डालना, फिर यहां डालना और फिर यहां डालना.'

'घर नहीं गिरने देंगे...'

इसके बाद अखिलेश यादव ने विकास यादव को मंच पर बुलाया. उन्होंने युवक को आश्वस्त करते हुए कहा कि उसे डरने की जरूरत नहीं है और अगर उसका घर गिराया गया तो समाजवादी पार्टी नया घर बनवाएगी. इसके बाद उन्होंने युवक का परिचय देते हुए कहा कि वह पनापुर गांव का रहने वाला है और उसके नाम पर अलग-अलग जगहों पर कई वोट दर्ज हैं.

अखिलेश के मुताबिक, विकास यादव के नाम पर खुदवल में पांच जगह, हुसैनगंज में दो जगह और कोठवा में एक जगह नाम दर्ज है. उन्होंने कहा कि युवक सीधा-सादा और पढ़ने-लिखने वाला है तथा उसे खुद भी जानकारी नहीं थी कि उसके नाम पर कितने वोट दर्ज हैं.

अखिलेश ने आरोप लगाया, 'इस बच्चे को तो पता ही नहीं था कि इसके कितने वोट बने हुए हैं. इसने तो एक ही वोट बनवाया होगा. बीजेपी के लोगों ने चुनाव आयोग से मिलकर इसे उपहार दिया कि जाओ, तुम्हारा हर जगह वोट होगा, जहां जाना चाहो डाल देना. लेकिन सच्चाई यह है कि यह ईमानदार व्यक्ति है और एक जगह वोट डालेगा, जबकि बीजेपी वाले इसके बाकी वोट डाल देंगे. यही साजिश है.'

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन एबीपी लाइव में डिप्टी न्यूज़ एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. उन्हें राजनीति, शासन-प्रशासन, अपराध और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में एक दशक से अधिक का अनुभव है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क से की और इसके बाद न्यूज़18 हिंदी, वनइंडिया हिंदी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया.   राहुल ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों की कवरेज की है. पत्रकारिता के साथ-साथ उन्हें हिंदी साहित्य और वैचारिक लेखन में भी विशेष रुचि है.
Read More
Published at : 16 Oct 2026 03:27 PM (IST)
Tags :
Sir Akhilesh Yadav Up News Azamgarh News Up Sir Ssr
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मेरठ: अमित कश्यप मामले में सजा का ऐलान, पत्नी और उसके प्रेमी को फांसी की सजा
मेरठ: अमित कश्यप मामले में सजा का ऐलान, पत्नी और उसके प्रेमी को फांसी की सजा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कारसेवकों पर गोली चलवाने वाले को दिया पद्म' राजनाथ ने मुलायम सिंह यादव पर टाला सवाल
'कारसेवकों पर गोली चलवाने वाले को दिया पद्म' राजनाथ ने मुलायम सिंह यादव पर टाला सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
SIR के बाद यूपी में SSR पर भड़की कांग्रेस, कहा- 'अगर गलती की ही नहीं थी तो...'
SIR के बाद यूपी में SSR पर भड़की कांग्रेस, कहा- 'अगर गलती की ही नहीं थी तो...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ये लोग...' नेहा बोरा के बांग्लादेश वाले बयान पर CM योगी ने किया पलटवार
'ये लोग...' नेहा बोरा के बांग्लादेश वाले बयान पर CM योगी ने किया पलटवार
Advertisement

वीडियोज

Salman Khan के Bedroom में थी रहस्यमयी मौजूदगी? Koffee With Karan 9 में किया खुलासा!
Bigg Boss 20: Qazi Touqeer ने Sachin Tendulkar को कहा ‘Little Master’, सोशल मीडिया पर विवाद!
Gauahar Khan ने Qazi Touqeer के व्यवहार पर उठाए सवाल, Salman Khan से की Weekend Ka Vaar की मांग!
Yami Gautam ने किए Ayodhya में रामलला के दर्शन, Ramayana में Sita बनने की उठी मांग!
लखनऊ में मौत की पटकथा...नेपाल में 'गुप्त लीला' !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
प्रशांत भूषण, नेहा बोरा...रिजीम चेंज वाले बयान राजनाथ सिंह का पलटवार, क्या है पूरा विवाद?
प्रशांत भूषण, नेहा बोरा...रिजीम चेंज वाले बयान राजनाथ सिंह का पलटवार, क्या है पूरा विवाद?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
SIR के बाद यूपी में SSR पर भड़की कांग्रेस, कहा- 'अगर गलती की ही नहीं थी तो...'
SIR के बाद यूपी में SSR पर भड़की कांग्रेस, कहा- 'अगर गलती की ही नहीं थी तो...'
इंडिया
अभिजीत दीपके के CP में तिरंगा मार्च पर सुप्रीम कोर्ट बोला, 'हमें उम्मीद है कि...'
अभिजीत दीपके के CP में तिरंगा मार्च पर सुप्रीम कोर्ट बोला, 'हमें उम्मीद है कि...'
ओटीटी
South OTT Release: 'डीसी' से 'द ट्रेटर्स' तक, फ्राइडे को OTT पर साउथ की 7 फिल्मों-सीरीज की धूम, वीकेंड पर करें एंजॉय
फ्राइडे को OTT पर आईं साउथ की 7 फिल्में-सीरीज, वीकेंड पर करें एंजॉय
क्रिकेट
BCCI के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुके हैं जसप्रीत बुमराह, 3 कारणों से समझें
BCCI के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुके हैं जसप्रीत बुमराह, 3 कारणों से समझें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सपा जॉइन कई लेहला का...', सच होगा रवि किशन का तंज? अखिलेश से मिले BJP पार्षद
'सपा जॉइन कई लेहला का...', सच होगा रवि किशन का तंज? अखिलेश से मिले BJP पार्षद
इंडिया
महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर दिवाली से पहले सरकार लेगी फैसला, बुलाएगी संसदीय सत्र
महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर दिवाली से पहले सरकार लेगी फैसला, बुलाएगी संसदीय सत्र
ट्रेंडिंग
गांव पहुंचा जर्मन डिप्लोमेट, किसान ने उठवाया गोबर; देखें वीडियो
गांव पहुंचा जर्मन डिप्लोमेट, किसान ने उठवाया गोबर; देखें वीडियो
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget