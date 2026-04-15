उत्तर प्रदेश के नोएडा में बीते दिनों श्रमिकों द्वारा वेतन वृ्द्धि की मांग को लेकर बवाल हो गया था. इस दौरान कई सौ श्रमिकों को हिरासत में लिया गया था. इलाके में इस समय हालात सामान्य हैं. मौजूदा हालातों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके.

बुधवार (15 अप्रैल) को फिर नोएडा के सेक्टर 63 में कंपनी के बाहर तमाम श्रमिक इकट्ठा हुए थे जिसके बाद नोएडा पुलिस बल ने पहुंचकर तमाम श्रमिकों को समझाया और उसके बाद उनको वहां से हटाया गया. जो श्रमिक कंपनियों के बाहर आ रहे हैं उनको फिलहाल समझाया जा रहा है कि उनका वेतन बढ़ा दिया गया है. सुरक्षा के मद्देनजर तमाम कंपनियों के बाहर पुलिस बल तैनात है. इलाके में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी पुलिस सक्रिय नजर आ रही है.

ट्रैफिक पुलिस ने दी यह जानकारी

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ट्रैफिक का सुचारू संचालन कराया जा रहा है. बुधवार (15 अप्रैल) सुबह 6 बजे से नोएडा सेक्टर 62, जलालपुर गोलचक्कर, कुलेसरा-हल्द्वानी तिराहा, सेक्टर 80-81 सैमसंग कंपनी तिराहा, कुलेसरा-हिंडन नदी, होंडा सीएल चौक, कस्बा कासना तिराहा पर यातायात का संचालन सामान्य गति से चल रहा है.

इसके अलावा किसान चौक मार्ग,पी-3 गोलचक्कर पर वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी गई है. इस दौरान हर मार्ग पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी की तैनाती की गई है. ट्रैफिक पुलिस द्वारा यातायात को लेकर पल-पल का अपडेट सोशल मीडिया के माध्यम से दिया जा रहा है.

श्रमिकों ने लगाया आरोप

श्रमिकों का आरोप है कि कंपनी पहले मैसेज कर कर उन तमाम लोगों को काम के लिए बुलाती है. उसके बाद जब वह लोग कंपनी पर पहुंचते हैं तो कंपनी यह कह देती है कि आज बंद है. श्रमिकों में इसी बात का गुस्सा है कि जब काम नहीं है तो बुलाना क्यों है.

वहीं आरोप है कि वेतन को लेकर भी कंपनी की तरफ से उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई है. जिसके बाद नोएडा पुलिस को इसकी सूचना दी गई. पुलिस मौके पर पहुंची हुई है. श्रमिक इस पूरे मामले को लेकर काफी नाराज दिखे हैं. पुलिस द्वारा हंगामा कर रहे लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है.

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