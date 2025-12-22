पार्क में कपल्स का फोटो खींचकर ब्लैकमेल करते थे बदमाश, 'एर्टिगा गैंग' के 3 सदस्य गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर-58 थाना पुलिस ने एक ऐसे शातिर गैंग का भंडाफोड़ किया है, जो पार्कों में बैठे नए जोड़ों और सड़क पर चलने वाले अकेले व्यक्तियों को अपना निशाना बनाता था. पुलिस ने लोकल इंटेलिजेंस और गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए तीन शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है.

पुलिस के अनुसार, पकड़े आरोपियों के नाम रितेश, गजेंद्र सोलंकी और पवन उर्फ गुंडी है जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इनके पास से भारी मात्रा में अवैध हथियार और लूटा हुआ 12 मोबाइल फोन, अर्टिगा कार और तमंचा और चाकू बरामद किया है.

गैंग के निशाने पर पार्क में बैठे कपल्स

शैव्या गोयल एडीसीपी सेंट्रल नोएडा ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्त में खड़े रितेश, गजेंद्र सोलंकी और पवन उर्फ गुंडी थाना 58 पुलिस ने छोटा डी पार्क, सेक्टर-62 की ओर जे0पी0 कॉलेज वाली रोड़ से गिरफ्तार किया गया है. इनके अपराध करने का तरीका अनोखा था, ये तीनो अर्टिगा कार में सवार होकर पार्कों के पास घूमते रहते थे और इनके निशाने पर पार्कों में बैठे नये कपल्स होते थे.

गैंग के सदस्यों ने डिलीवरी बॉय से की थी लूट

पुलिस अधिकारी ने कहा कि यह गैंग चोरी-छिपे फोटो खींच लेते थे और फिर उन्हें ब्लैकमेल कर, डरा-धमकाकर उनके मोबाइल और पैसे छीन लेते थे. इतना ही नहीं, रात के अंधेरे में ये अकेले जा रहे राहगीरों और डिलीवरी बॉयज से भी स्नैचिंग करते थे. 20 दिसंबर की रात, इस गैंग ने सेक्टर-62 के पास एक जोमैटो डिलीवरी बॉय से भी मोबाइल छीना था, जिसकी रिपोर्ट थाना सेक्टर-58 में दर्ज थी.

उधर, यूपी के बुलंदशहर में बीते दिनों सिकंदराबाद थाना पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक सनकी और खूंखार अपराधी को गिरफ्तार किया है. बताया गया कि आरोपी शराब के नशे में शौकिया तौर पर कार लूट और हत्या जैसी संगीन वारदातों को अंजाम देता था.