ग्रेटर नोएडा के थाना सूरजपुर पुलिस ने अंकित हत्याकांड का खुलासा करते हुए, हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है. साथ ही हत्या में इस्तेमाल की गई कैंची भी बरामद कर ली गई है. पुलिस के अनुसार मृतक और आरोपी के बीच पैसे की चोरी को लेकर विवाद हुआ था. इसके बाद आरोपी ने मृतक अंकित के गले पर कैंची से वार कर उसकी हत्या कर दी गई थी.

इस संबंध पुलिस अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने अंकित हत्या के आरोपी ओमपाल को गांव भनोटा कट के पास से गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी के पास से वारदात में इस्तेमाल की गई कैंची और मृतक अंकित के बाएं पैर की चप्पल को बरामद किया गया है.

सड़क किनारे झाड़ियों में मिला था अंकित का शव

मामले का खुलासा करते हुए सेंट्रल नोएडा की डीसीपी शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया है कि 3 नवंबर को थाना सूरजपुर क्षेत्र के ग्राम पाली जाने वाली सड़क पर झाड़ियां में एक अज्ञात शव मिला था. जिसकी बाद में शिनाख्त के अंकित के रूप में हुई थी.

मृतक के भाई के तहरीर पर थाना सूरजपुर में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की.पुलिस की टीमों ने आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज चेक किया और इलेक्ट्रानिक सर्विलांस और मैनुअल इंटेलिजेंस की सहायता से घटना को अंजाम देने वाले ओमपाल को गिरफ्तार किया.

अंकित ने ओमपाल पर पैसे चोरी का लगाया था इल्जाम

डीसीपी शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि पूछताछ के दौरान ओमपाल ने बताया कि मृतक अंकित, सौरव कंपलेक्स तिलपता में सफाई का काम करता था और इसी परिसर में उसकी दर्जी की दुकान है. घटना वाले दिन नशे में धुत होने के कारण अंकित के 7000 गायब हो गए. जिसका इल्जाम उसने ओमपाल पर लगा दिया.

ओमपाल ने कैंची से की थी अंकित की हत्या

इसके बाद जब देर रात ओमपाल अपने घर जाने लगा तो अंकित ने उसको बीच सड़क पर रोक कर झगड़ा करना शुरू कर दिया और उसकी पत्नी को लेकर अपशब्द कहे. जिससे गुस्से से बौखलाए ओमपाल ने अपने पास मौजूद कैंची से अंकित के गले पर वार कर उसकी हत्या कर दी. साथ ही शव को पाली रोड पर नाले के किनारे छोड़कर भाग गया था.