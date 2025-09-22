हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडNavratri 2025: नवरात्रि पर लोगों में भारी उत्साह, बाजारों में बढ़ी रौनक, GST सुधार के बीच व्यापारियों को इतने कारोबार की उम्मीद

Navratri 2025: नवरात्रि पर लोगों में भारी उत्साह, बाजारों में बढ़ी रौनक, GST सुधार के बीच व्यापारियों को इतने कारोबार की उम्मीद

Navratri 2025: नोएडा में नवरात्रि के शुरू होते ही बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है. लोग बढ़-चढ़कर खरीदारी करने के लिए निकले हुए हैं. इस बीच जीएसटी की नई दरों से भी लोग जमकर उत्साह दिखा रहे हैं.

By : आईएएनएस | Updated at : 22 Sep 2025 07:06 PM (IST)

उत्तर प्रदेश के नोएडा में नवरात्रि का शुभारंभ होते ही बाजारों में रौनक लौट आई है और व्यापारी वर्ग को इस बार रिकॉर्ड तोड़ कारोबार की उम्मीद है. सेक्टर-18 मार्केट एसोसिएशन नोएडा के अध्यक्ष एवं नोएडा ज्वैलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव सुशील कुमार जैन ने बताया कि आगामी दस दिनों के नवरात्रि उत्सव, रामलीला, गरबा और डांडिया जैसे सांस्कृतिक आयोजनों के चलते अकेले नोएडा में ही 1000 करोड़ रुपये से अधिक का व्यापार होने की संभावना है.

उन्होंने कहा कि इस वर्ष कारोबार में वृद्धि का सबसे बड़ा कारण केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया जीएसटी सुधार है, जो आज से प्रभावी हो गया है. सुधार के तहत लगभग 400 वस्तुओं की कीमतों में कमी आएगी. खाद्य पदार्थों पर जीएसटी पूरी तरह समाप्त हो गया है, वहीं 99 प्रतिशत वस्तुओं पर टैक्स 12 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत रह गया है.

जीएसटी स्लैब से लोगों को फायदा

इसके अलावा, 28 प्रतिशत स्लैब की वस्तुएं अब 18 प्रतिशत पर आ गई हैं. कुल मिलाकर ज्यादातर उत्पादों की कीमतों में करीब 10 प्रतिशत की कमी उपभोक्ताओं को देखने को मिलेगी. त्योहारी सीजन में पारंपरिक परिधानों की मांग में तेज़ी देखी जा रही है. 

बाजारों में साड़ी, लहंगे, कुर्ते जैसी ड्रेस की खरीदारी जोरों पर है. वहीं पूजा सामग्री जैसे फल, फूल, नारियल, दीपक, अगरबत्ती और सजावटी सामान की बिक्री भी बढ़ने लगी है. सैकड़ों दुर्गा पूजा पंडाल और विभिन्न रामलीलाओं के आयोजन से संबंधित टेंट हाउस, सजावट और खानपान का कारोबार भी रफ्तार पकड़ रहा है.

मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष ने क्या कहा?

सुशील कुमार जैन ने कहा कि नवरात्रि और दशहरा पर्व के दौरान लोग न केवल धार्मिक वस्तुएं बल्कि दोपहिया और चारपहिया वाहन, मोबाइल फोन, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और लैपटॉप जैसी बड़ी वस्तुओं की खरीदारी भी करेंगे. जीएसटी सुधारों के चलते इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर में ग्राहकों को आकर्षक दाम मिल रहे हैं, जिससे मांग में उछाल आना तय है.

गुजरात से शुरू हुआ गरबा और डांडिया उत्सव अब पूरे देश की संस्कृति का हिस्सा बन चुका है और नोएडा जैसे शहरी क्षेत्रों में इसे बड़े स्तर पर आयोजित किया जाता है. लाखों लोग इन कार्यक्रमों में शामिल होकर धार्मिक और सांस्कृतिक रंग में सराबोर होते हैं.

Published at : 22 Sep 2025 07:06 PM (IST)
Tags :
GST UP NEWS NOIDA NEWS Navratri 2025
