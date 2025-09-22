उत्तर प्रदेश के गोंडा के थाना परसपुर के कुम्हरनपुरवा राजापुर गांव में जमीन विवाद को लेकर पति पवन कुमार ने अपनी पत्नी संगीता की करंट लगाकर निर्मम हत्या कर दी. वहीं इसका विरोध करने पर ससुर पर भी गला दबाकर जानलेवा हमला किया, जहां इलाज के दौरान ससुर की भी मौत हो गई है.

वहीं पुलिस ने ग्राम प्रधान की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी युवक पवन कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. बता दें इस घटना के पीछे कुछ दिनों से जमीन को लेकर विवाद चला आ रहा था जिसके चलते पति इतना हैवान बन गया की उसने अपनी पत्नी और ससुर दोनों की जान ले ली है.

पूरा मामला क्या है?

बता दें पूरा मामला इस तरह है कि जब ससुर मंगल ने अपनी बेटी की शादी पवन प्रजापति से की थी और शादी के उपरांत यह तय हुआ था कि उसकी सारी जमीन और संपत्ति अपने दामाद और बेटी के नाम करेगा ससुर ने अपनी जमीन की विरासत बेटियों और दामाद के नाम कर दी थी.

कुछ दिनों पहले दामाद और पत्नी में मनमुटाव होने के चलते ससुर ने दामाद का नाम हटा दिया था इसी बात से नाराज होकर रविवार को दामाद ससुर के घर पहुंचा और विवाद होने के चलते पत्नी की करंट लगाकर हत्या कर दी और ससुर पर जानलेवा हमला कर घायल कर दिया था जहां इलाज के दौरान ससुर की भी मौत होगई है.

हत्यारे पर लगे ये आरोप

परसपुर थाना क्षेत्र के राजापुर गांव में जमीन विवाद ने खूनी रूप ले लिया. आरोप है कि पवन प्रजापति नामक युवक ने अपनी 28 वर्षीय पत्नी संगीता को घर में करंट लगाकर मौत के घाट उतार दिया. घटना के दौरान जब मृतका के पिता मंगल ने विरोध किया तो आरोपी ने उनका गला दबाकर गंभीर रूप से घायल कर दिया.

घायल मंगल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसपुर में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज जारी है. जानकारी के मुताबिक राजापुर निवासी मंगल ने अपनी इकलौती बेटी संगीता की शादी आठ वर्ष पूर्व पवन से की थी. बेटी ही उनकी देखभाल करती थी और पिता के साथ रहती थी. शादी के समय मंगल ने दामाद को आश्वासन दिया था कि उनकी मौत के बाद सारी संपत्ति बेटी और दामाद के नाम होगी.

इस वजह आरोपी ने दिया वारदात को अंजाम

वहीं तीन साल पहले उन्होंने अपनी डेढ़ बीघा जमीन का बैनामा भी संगीता और पवन के नाम करा दिया था. लेकिन तीन दिन पूर्व मंगल ने बैनामे से दामाद का नाम हटवा दिया जिससे पवन नाराज हो गया. पत्नी संगीता ने भी पिता का साथ दिया. बताया जाता है कि इसी बात से खफा होकर रविवार शाम करीब चार बजे पवन अपने ससुराल पहुंचा जहां उसका ससुर और पत्नी से जमकर विवाद हुआ. झगड़े के बाद उसने वारदात को अंजाम दिया.

सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतका का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. मौके पर डॉग स्क्वायड और फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए तथा ग्रामीणों से पूछताछ भी की.

मामले पर एएसपी ने क्या बताया?

इस मामले को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी राधेश्याम राय ने बताया कि आज सुबह थाना परसपुर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि कुम्हरनपुरवा राजापुर में पवन कुमार व्यक्त द्वारा अपनी पत्नी और ससुर से वाद विवाद कर मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है. सूचना पर तत्काल थाने की पुलिस और उच्च अधिकारियों ने डॉग स्क्वायड और फील्ड यूनिट के साथ मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दियाहै.

उन्होंने बताया कि जब पुलिस घर पर पहुंची तो तत्काल घायल ससुर को बेहतर इलाज के लिए गोंडा जिला अस्पताल रेफर किया जहां पर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है पूरे मामले में संपत्ति विवाद को लेकर दामाद ने अपनी पत्नी और अपने ससुर की हत्या की है जानकारी होने पर यह बात प्रकाश में आई है कि ससुर मंगल ने अपने दामाद पवन और बेटी संगीता के नाम जमीन वसीयत की थी.

इसी बात को लेकर जब दामाद और उसकी बेटी में मनमुटाव हुआ जिससे से नाराज होकर दामाद घर पहुंचा और दोनों को मारपीट कर घायल कर हत्या कर दिया. अब पुलिस ग्राम प्रधान कमलेश सिंह की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत करते हुए आरोपी दामाद पवन को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.