हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडGonda News: जमीन के विवाद में पति ने पत्नी और ससुर को उतारा मौत के घाट, करंट लगाकर की महिला की हत्या

Gonda News: जमीन के विवाद में पति ने पत्नी और ससुर को उतारा मौत के घाट, करंट लगाकर की महिला की हत्या

Gonda News: गोंडा में जमीन विवाद में पति ने अपनी पत्नी की करंट लगाकर की हत्या कर दी है. वहीं विरोध करने आए ससुर पर गला दबाकर जानलेवा हमला किया है जिसके चलते इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई है.

By : कृष्णा कुमार | Updated at : 22 Sep 2025 05:36 PM (IST)

उत्तर प्रदेश के गोंडा के थाना परसपुर के कुम्हरनपुरवा राजापुर गांव में जमीन विवाद को लेकर पति पवन कुमार ने अपनी पत्नी संगीता की करंट लगाकर निर्मम हत्या कर दी. वहीं इसका विरोध करने पर ससुर पर भी गला दबाकर जानलेवा हमला किया, जहां इलाज के दौरान ससुर की भी मौत हो गई है. 

वहीं पुलिस ने ग्राम प्रधान की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी युवक पवन कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. बता दें इस घटना के पीछे कुछ दिनों से जमीन को लेकर विवाद चला आ रहा था जिसके चलते पति इतना हैवान बन गया की उसने अपनी पत्नी और ससुर दोनों की जान ले ली है. 

पूरा मामला क्या है?

बता दें पूरा मामला इस तरह है कि जब ससुर मंगल ने अपनी बेटी की शादी पवन प्रजापति से की थी और शादी के उपरांत यह तय हुआ था कि उसकी सारी जमीन और संपत्ति अपने दामाद और बेटी के नाम करेगा ससुर ने अपनी जमीन की विरासत बेटियों और दामाद के नाम कर दी थी. 

कुछ दिनों पहले दामाद और पत्नी में मनमुटाव होने के चलते ससुर ने दामाद का नाम हटा दिया था इसी बात से नाराज होकर रविवार को दामाद ससुर के घर पहुंचा और विवाद होने के चलते पत्नी की करंट लगाकर हत्या कर दी और ससुर पर जानलेवा हमला कर घायल कर दिया था जहां इलाज के दौरान ससुर की भी मौत होगई है.

हत्यारे पर लगे ये आरोप

परसपुर थाना क्षेत्र के राजापुर गांव में जमीन विवाद ने खूनी रूप ले लिया. आरोप है कि पवन प्रजापति नामक युवक ने अपनी 28 वर्षीय पत्नी संगीता को घर में करंट लगाकर मौत के घाट उतार दिया. घटना के दौरान जब मृतका के पिता मंगल ने विरोध किया तो आरोपी ने उनका गला दबाकर गंभीर रूप से घायल कर दिया. 

घायल मंगल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसपुर में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज जारी है. जानकारी के मुताबिक राजापुर निवासी मंगल ने अपनी इकलौती बेटी संगीता की शादी आठ वर्ष पूर्व पवन से की थी. बेटी ही उनकी देखभाल करती थी और पिता के साथ रहती थी. शादी के समय मंगल ने दामाद को आश्वासन दिया था कि उनकी मौत के बाद सारी संपत्ति बेटी और दामाद के नाम होगी. 

इस वजह आरोपी ने दिया वारदात को अंजाम

वहीं तीन साल पहले उन्होंने अपनी डेढ़ बीघा जमीन का बैनामा भी संगीता और पवन के नाम करा दिया था. लेकिन तीन दिन पूर्व मंगल ने बैनामे से दामाद का नाम हटवा दिया जिससे पवन नाराज हो गया. पत्नी संगीता ने भी पिता का साथ दिया. बताया जाता है कि इसी बात से खफा होकर रविवार शाम करीब चार बजे पवन अपने ससुराल पहुंचा जहां उसका ससुर और पत्नी से जमकर विवाद हुआ. झगड़े के बाद उसने वारदात को अंजाम दिया.

सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतका का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. मौके पर डॉग स्क्वायड और फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए तथा ग्रामीणों से पूछताछ भी की. 

मामले पर एएसपी ने क्या बताया?

इस मामले को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी राधेश्याम राय ने बताया कि आज सुबह थाना परसपुर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि कुम्हरनपुरवा राजापुर में पवन कुमार व्यक्त द्वारा अपनी पत्नी और ससुर से वाद विवाद कर मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है. सूचना पर तत्काल थाने की पुलिस और उच्च अधिकारियों ने डॉग स्क्वायड और फील्ड यूनिट के साथ मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दियाहै.

उन्होंने बताया कि जब पुलिस घर पर पहुंची तो तत्काल घायल ससुर को बेहतर इलाज के लिए गोंडा जिला अस्पताल रेफर किया जहां पर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है पूरे मामले में संपत्ति विवाद को लेकर दामाद ने अपनी पत्नी और अपने ससुर की हत्या की है जानकारी होने पर यह बात प्रकाश में आई है कि ससुर मंगल ने अपने दामाद पवन और बेटी संगीता के नाम जमीन वसीयत की थी. 

इसी बात को लेकर जब दामाद और उसकी बेटी में मनमुटाव हुआ जिससे से नाराज होकर दामाद घर पहुंचा और दोनों को मारपीट कर घायल कर हत्या कर दिया. अब पुलिस ग्राम प्रधान कमलेश सिंह की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत करते हुए आरोपी दामाद पवन को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.

और पढ़ें
Published at : 22 Sep 2025 05:35 PM (IST)
Tags :
Gonda News UP NEWS UP Police CRIME NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तेजस MK1A के इंजन खरीद की प्रकिया को मिला 'बूस्टर डोज', IAF ने उड़ाई चीन-पाकिस्तान की नींद, 5th जेनरेशन जेट बनाने में भी होगी आसानी
तेजस MK1A के इंजन खरीद की प्रकिया को मिला 'बूस्टर डोज', IAF ने उड़ाई चीन-पाकिस्तान की नींद, 5th जेनरेशन जेट बनाने में भी होगी आसानी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी की राजनीति पर पड़ेगा योगी सरकार के इस फैसले का असर! राजनीतिक दल अब नहीं कर पाएंगे ये काम
यूपी की राजनीति पर पड़ेगा योगी सरकार के इस फैसले का असर! राजनीतिक दल अब नहीं कर पाएंगे ये काम
क्रिकेट
पाकिस्तान के खिलाफ मैच में Abhishek Sharma ने किया था 'L' का इशारा, क्या है इसका मतलब? यहां जानें
पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अभिषेक शर्मा ने किया था 'L' का इशारा, क्या है इसका मतलब? यहां जानें
टेलीविजन
किस दिन मिलिंद चंदवानी की दुल्हन बनेंगी अविका गौर, जानें ‘बालिका वधू’ की वेडिंग अपडेट्स
किस दिन मिलिंद चंदवानी की दुल्हन बनेंगी अविका गौर, जानें ‘बालिका वधू’ की वेडिंग अपडेट्स
Advertisement

वीडियोज

EPFO का नया 'Passbook Lite' Feature: अब PF Balance Check करना हुआ बेहद आसान| Paisa Live
GST, Trump और Foreign Investors बदलेंगे Market का Mood | Paisa Live
Digital Arrest: Delhi में ₹23 करोड़ की ठगी, रिटायर्ड बैंकर बने शिकार!
Navratri: TV बहुओं का 'दुर्गा' अवतार, अनुपमा में गरबे की धूम!
Garba Entry Restrictions: Bhopal में Garba पंडालों के बाहर 'नो एंट्री' के होर्डिंग्स, Garba Jihad रोकने की अपील
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तेजस MK1A के इंजन खरीद की प्रकिया को मिला 'बूस्टर डोज', IAF ने उड़ाई चीन-पाकिस्तान की नींद, 5th जेनरेशन जेट बनाने में भी होगी आसानी
तेजस MK1A के इंजन खरीद की प्रकिया को मिला 'बूस्टर डोज', IAF ने उड़ाई चीन-पाकिस्तान की नींद, 5th जेनरेशन जेट बनाने में भी होगी आसानी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी की राजनीति पर पड़ेगा योगी सरकार के इस फैसले का असर! राजनीतिक दल अब नहीं कर पाएंगे ये काम
यूपी की राजनीति पर पड़ेगा योगी सरकार के इस फैसले का असर! राजनीतिक दल अब नहीं कर पाएंगे ये काम
क्रिकेट
पाकिस्तान के खिलाफ मैच में Abhishek Sharma ने किया था 'L' का इशारा, क्या है इसका मतलब? यहां जानें
पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अभिषेक शर्मा ने किया था 'L' का इशारा, क्या है इसका मतलब? यहां जानें
टेलीविजन
किस दिन मिलिंद चंदवानी की दुल्हन बनेंगी अविका गौर, जानें ‘बालिका वधू’ की वेडिंग अपडेट्स
किस दिन मिलिंद चंदवानी की दुल्हन बनेंगी अविका गौर, जानें ‘बालिका वधू’ की वेडिंग अपडेट्स
विश्व
ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बाद ये देश देगा फिलिस्तीन को मान्यता, बढ़ा दी इजरायल की टेंशन
ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बाद ये देश देगा फिलिस्तीन को मान्यता, बढ़ा दी इजरायल की टेंशन
मध्य प्रदेश
छिंदवाड़ा: यूथ कांग्रेस ने जलाया चुनाव आयोग का पुतला, आग भड़कने से 4 पुलिसकर्मी झुलसे
छिंदवाड़ा: यूथ कांग्रेस ने जलाया चुनाव आयोग का पुतला, आग भड़कने से 4 पुलिसकर्मी झुलसे
जनरल नॉलेज
Air India Cockpit: कॉकपिट के अंदर क्या-क्या होता है, कौन-सी चीज आती है किस काम?
कॉकपिट के अंदर क्या-क्या होता है, कौन-सी चीज आती है किस काम?
ट्रेंडिंग
आज से लागू GST 2.O: कई सामान हुए सस्ते, सोशल मीडिया पर यूजर्स ने ले ली नए स्लैब की मौज
आज से लागू GST 2.O: कई सामान हुए सस्ते, सोशल मीडिया पर यूजर्स ने ले ली नए स्लैब की मौज
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
ENT LIVE
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
ENT LIVE
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Embed widget