नोएडा में पिता की हैवानियत! 5 साल की बेटे की पीट-पीटकर हत्या

उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें एक पिता ने अपने पांच वर्षीय बच्चे की पीट-पीटकर हत्या कर दी. घटना के बाद आरोपी फरार हो गया. पुलिस ने मां की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

शुरूआती जांच में पति-पत्नी के बीच विवाद बताया गया है, जिसके चलते आरोपी पति ने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

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क्या है पूरा मामला ?

थाना फेज-3 के प्रभारी निरीक्षक सुभाष चंद्र ने बताया कि विकास नामक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ ग्राम गढ़ी चौखंडी में रहता है. उसने रविवार को अपने 5 वर्षीय बेटे आकाश को जमकर पीटा. इस घटना मे उसे गंभीर चोट आई. उसको उपचार के लिए एसआरएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया. उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. उन्होंने बताया कि घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

मां ने दर्ज करवाया हत्या का मुकदमा

बच्चे की मां ने अपने पति विकास के खिलाफ हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज करवाया है. उन्होंने बताया कि आरोपी फरार है. उसकी तलाश की जा रही है. जांच के दौरान पुलिस को पता चला है कि पति-पत्नी में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. उसके बाद आरोपी ने बच्चे की जमकर पिटाई कर दी. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है. वहीं आस पड़ोस के लोगों का कहना है कि आरोपी को शक था कि बच्चा उसका नहीं है. इस बात को लेकर हमेशा विवाद रहता था.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामल दर्ज कर लिया गया है, जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जाएगी. अभी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों ने जो बताया है उसके आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी गयी है.

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