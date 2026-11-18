उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के बीच ऐसा मुद्दा गरमाया है, जो सीधे सत्ता की राजनीति से जुड़ा है- इस बार मुस्लिम मुख्यमंत्री क्यों नहीं? यह मांग सिर्फ धार्मिक संगठनों तक सीमित नहीं है. ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने 17 नवंबर 2026 को कहा कि UP का मुसलमान 80 सालों से वोट दे रहा है. अब उसे सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए. दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव को चुनौती दी है कि अगर समाजवादी पार्टी को मुसलमानों की फिक्र है, तो अपनी पार्टी से ही किसी मुस्लिम सो CM चेहरा बनाएं.

यह मांग कितनी वाजिब है और कितनी सिर्फ राजनीति है, यह समझने के लिए इसके तीन पहलुओं को देखना जरूरी है...

पहलू- 1: मांग का गणित और सियासी दबाव

इस मांग के पीछे सबसे बड़ा तर्क आबादी का गणित है. उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी लगभग 19.3% से 22% के बीच आंकी जाती है. मुस्लिम नेताओं का सवाल सीधा है कि जब राज्य में सिर्फ 7% आबादी वाला यादव समुदाय मुख्यमंत्री बन सकता है, तो 22% आबादी वाला मुस्लिम क्यों नहीं? यह सवाल सिर्फ सैद्धांतिक नहीं है.

यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से करीब 100 से 120 सीटें ऐसी मानी जाती हैं, जहां मुस्लिम मतदाता चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की स्थिति में हैं. यानी यह समुदाय सिर्फ वोट बैंक नहीं, बल्कि सरकार बनाने और गिराने वाला सामाजिक ध्रुव भी है. मौलाना रशीदी का तर्क है कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बसपा और RLD मुसलमानों को सिर्फ 'अपना वोट' समझते हैं, लेकिन सत्ता में उनकी बराबर की भागीदारी कभी नहीं दी.

पहलू- 2: क्या यह मांग सच में 'दम' रखती है?

वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विशेषज्ञ ज्ञानेंद्र शुक्ला कहते हैं, 'इस मांग में दम है, लेकिन सियासी दबाव के तौर पर. मुस्लिम समुदाय के एक वर्ग में यह भावना तेज हो रही है कि उन्होंने दशकों तक वफादारी से वोट दिया, लेकिन शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा के मामले में उनकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ. ऐसे में यह मांग सिर्फ पद का लालच नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग है.'

ओवैसी ने भी इसी को हवा देते हुए अखिलेश यादव से सवाल किया कि जब वे खुद CM रह चुके हैं, तो किसी मुस्लिम नेता को आगे क्यों नहीं बढ़ाते? यह सवाल सपा के भीतर मुस्लिम नेतृत्व की कमी को उजागर करता है.

हालांकि, ज्ञानेंद्र शुक्ला इस मांग की सबसे बड़ी कमजोरी कोई 'चेहरा' नहीं होना बताते हैं. मौलाना रशीदी और ओवैसी दोनों ही मांग तो कर रहे हैं, लेकिन किसी एक मुस्लिम नेता का नाम नहीं ले रहे जो CM बन सके. ओवैसी ने तो साफ कर दिया है कि उनका गठबंधन (AIMIM और आजाद समाज पार्टी) चंद्रशेखर आजाद को CM चेहरा बनाएगा, जो दलित नेता हैं.

ज्ञानेंद्र शुक्ला का कहना है, 'मुस्लिम CM की मांग करने वाले खुद एक दलित नेता को आगे कर रहे हैं. इससे यह साफ हो जाता है कि यह मांग अभी सिर्फ दबाव बनाने का हथियार है, कोई ठोस राजनीतिक विकल्प नहीं.'

पहलू- 3: ध्रुवीकरण की हवा या सच में बदलाव?

इस मांग का सबसे तीखा विरोध सपा और कांग्रेस के भीतर से भी आ रहा है. कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि जो लोग मुस्लिम CM की मांग को हवा दे रहे हैं, वे पूरी तरह से बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं. उनका तर्क है कि यह मांग सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देती है और बीजेपी को यह कहने का मौका देती है कि विपक्ष सिर्फ 'मुस्लिम तुष्टीकरण' की राजनीति कर रहा है.

यह आशंका बेबुनियाद नहीं है. बीजेपी के सहयोगी और यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी अखिलेश यादव को सीधी चुनौती देते हुए कहा, 'अगर सपा को सच में मुसलमानों की फिक्र है, तो अभी ऐलान कर दे कि 2027 में सपा सरकार बनी तो मुस्लिम CM होगा.'

ज्ञानेंद्र शुक्ला के मुताबिक, राजभर का यह बयान सिर्फ सवाल नहीं, बल्कि सपा को मुश्किल में फंसाने की कोशिश है. अगर सपा मुस्लिम चेहरा घोषित करती है, तो बीजेपी को 'तुष्टीकरण' का मुद्दा मिल जाएगा. अगर नहीं करती, तो मुस्लिम वोटों में यह संदेश जाएगा कि सपा सिर्फ वोट लेती है, सत्ता नहीं देती.

ओवैसी की एंट्री ने इस खेल को और जटिल बना दिया है. ओवैसी ने 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' बनाकर सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है. मुस्लिम और दलित वोटों को एक साथ लामबंद करके सपा और बसपा के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाना साफ मकसद है. अगर यह प्रयोग सफल होता है, तो यह सपा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि उसका पूरा 'MY' (मुस्लिम-यादव) समीकरण दांव पर लग जाएगा.

असली मांग का नतीजा 'ध्रुवीकरण'

यूपी में मुस्लिम CM की मांग को सिर्फ 'हवा' कहकर खारिज नहीं किया जा सकता. इसके पीछे सच्ची सामाजिक नाराजगी है. एक ऐसा समुदाय जो दशकों से वोट तो दे रहा है, लेकिन सत्ता के फैसलों में उसकी भागीदारी नहीं दिखती. इस मांग का राजनीतिक इस्तेमाल भी उतना ही साफ है.

यह मांग सपा को घेरने, बीजेपी को ध्रुवीकरण का मुद्दा देने और ओवैसी को अपना अलग मुस्लिम-दलित वोट बैंक बनाने के लिए एक साथ इस्तेमाल की जा रही है. 2027 के चुनाव में यह मांग किसी पार्टी का घोषित एजेंडा शायद न बने, लेकिन यह चुनावी हवा का रुख जरूर तय करेगी.

फिलहाल, यह मांग सच और सियासत के बीच की वो धुंधली रेखा है, जिस पर 2027 का चुनाव लड़ा जाएगा.