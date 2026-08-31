हल्द्वानी शुद्धिकरण मामला: अखिलेश के विधायक बोले- 'अहंकार में डूबी BJP'

उत्तराखंड के हल्द्वानी जिले में राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के पहुंचने के बाद उस स्टेज के शुद्धिकरण किए जाने का मामला सामने आया था, जहां से खरगे ने जनता को संबोधित किया था. दावा किया जा रहा था कि शुद्धिकरण करने वाले लोग एक हिंदू संगठन से जुड़े थे जिनका ताल्लुक सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) से है. इसके बाद से विपक्षी दल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं. इसी क्रम में अब अखिलेश यादव के विधायक रविदास मेहरोत्रा का भी बड़ा बयान आया है.

रविदास मेहरोत्रा का कहना है कि जब मल्लिकार्जुन खरगे हल्द्वानी गए तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उस मंच को धोने का काम किया क्योंकि खरगे दलित समुदाय से आते हैं. सपा विधायक ने कहा कि बीजेपी की सोच इतनी खराब हो गई है कि वह दलितों को उनका हक, न्याय और सम्मान नहीं देती. उल्टा दलितों का अपमान करती है, उनका हक छीनती है. उनके साथ अन्याय करती है.

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Lucknow, Uttar Pradesh: SP MLA Ravidas Mehrotra says, "When the Leader of the Opposition in the Rajya Sabha and National President of the Congress Party, Mallikarjun Kharge, visited Haldwani, BJP workers washed the stage. They did this simply because Mallikarjun Kharge is a… pic.twitter.com/PJb5Injroi — IANS (@ians_india) August 30, 2026

'जनता समाप्त करेगी बीजेपी का अहंकार'

इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने आगे कहा कि बीजेपी अगर PDA समाज का अपमान करेगी तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे और सत्ता से बाहर जाना होगा. बीजेपी सरकार के लोग अहंकार में बहुत ज्यादा डूब गए हैं. जनता इनका अहंकार समाप्त करेगी.

राहुल गांधी पर FIR

जानकारी के लिए बता दें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ उत्तराखंड के हल्द्वानी में एससी/एसटी एक्ट के तहत FIR दर्ज कराई गई है. इससे एक दिन पहले राहुल गांधी ने प्रेस कांफ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की थी कि हल्द्वानी में शुद्धिकरण मामले से जुड़े आरोपियों पर एससी/एसटी एक्ट के तहत FIR का आदेश दें.

अब राहुल गांधी पर जो एफआईआर हुई है, वो वाल्मीकि समाज से आने वाले अमित कुमार की शिकायत पर दर्ज की गई है. अमित कुमार ने राहुल गांधी पर आरोप लगाए गए हैं कि नेता प्रतिपक्ष ने बिना जांच किए इस मामले को 'छूअछूत' का एंगल दे दिया जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं. अमित कुमार का कहना है कि वह खुद ही उस सफाई में शामिल थे और उनके साथ SC-ST समुदाय के अन्य लोग भी थे.

सपा विधायक ने बताया PDA का असली अर्थ

इसके अलावा PDA की बात करते हुए विधायक ने बताया, "जब पीडीए बनाया गया था तो इसका नाम PDAAA था. पी से पिछड़ा, डी से दलित और ए से अल्पसंख्यक है. अल्पसंख्यकों में सिख, ईसाई, मुस्लिम, बौध और जैन शामिल हैं. फिर दूसरे A का अर्थ आधी आबादी यानी महिलाएं हैं. वहीं, तीसरा A अगड़ी जाति के गरीब और कमजोर लोगों के लिए है."

रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि पीडीए का एक और अर्थ है- पीड़ित, दुखी और अपमानित. जो लोग बीजेपी की सरकार में पीड़ित दुखी और अपमानित महसूस कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी उनके लिए संघर्ष कर रही है.

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