संभल में कल्कि धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने आजम खान की रिहाई और जावेद अख्तर के भगवान राम को लेकर दिए गए बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. आजम खान की रिहाई को लेकर उन्होंने कहा कि अदालत का फैसला इस बात का प्रमाण है कि देश में न्यायपालिका स्वतंत्र है.

उन्होंने विपक्ष और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष लगातार यह आरोप लगाता है कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है, लेकिन आजम खान की रिहाई इस बात का सबूत है कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था और न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम कर रही है.

भगवान राम की शरण में आने पर जावेद अख्तर का समर्थन

वहीं, जावेद अख्तर के भगवान राम को लेकर दिए गए बयान का स्वागत करते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने उन्हें बड़ा विद्वान और सच बोलने वाला इंसान बताया. उन्होंने कहा कि वह जावेद अख्तर का सम्मान करते हैं और भगवान राम की शरण में आने पर उनकी बातों का समर्थन करते हैं. प्रमोद कृष्णम ने कहा कि भगवान राम हर व्यक्ति के हैं, चाहे वह किसी भी मजहब का हो या राम को मानता हो या नहीं. उन्होंने जावेद अख्तर से अपील की कि वे राहुल गांधी को भी समझाएं कि राम के बिना नैया पार नहीं हो सकती, राम के बिना राष्ट्र नहीं हो सकता और राष्ट्र के बिना राजनीति संभव नहीं है.

गोरखपुर की ये पुकार अहंकार की होगी हार... सीएम योगी के गढ़ में पहुंचे अखिलेश का पहला बयान

'अखिलेश यादव के सिर से बाबर का भूत उतर गया'

प्रमोद कृष्णम ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर भी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि सुना है कि अखिलेश यादव के सिर से बाबर का भूत उतर गया है और वह अयोध्या जाने की तैयारी कर रहे हैं. राहुल गांधी को भी अयोध्या जाकर श्रीराम जन्मभूमि के दर्शन करने चाहिए. इसके बाद उन्हें मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और संभल में कल्कि धाम के दर्शन करने चाहिए. प्रमोद कृष्णम के मुताबिक, ऐसा करने से राजनीतिक संभावनाएं पैदा हो सकती हैं. उन्होंने एक बार फिर जावेद अख्तर के बयान का स्वागत करते हुए कहा कि भगवान राम उन लोगों के भी हैं, जो उन्हें नहीं मानते.