समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान, 18 नवंबर को जेल से बाहर आ सकते हैं. इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत दिए जाने के बादउत्तर प्रदेश स्थित गाजियाबाद की सीजेएम कोर्ट से आजम खान को जमानत मिल गई है. हालांकि उनकी जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिस पर 19 नवंबर को सुनवाई होनी है.

उधर, गाजियाबाद की सीजेएम कोर्ट ने आजम खान से 50-50 हजार रुपये के दो जमानती और 50 हजार रुपये का व्यक्तिगत मुचलका मांगा था. शहनवाज और जुनैद आजम खान के जमानती बने हैं. दोनों की ओर से 50-50 हजार रुपये की दो एफडी जमा की गई हैं. इसके साथ ही एक शपथपत्र भी दाखिल किया गया है. आजम खान के वकील की ओर से सभी कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है.

गाजियाबाद कोर्ट के सूत्रों के मुताबिक, आजम खान की रिहाई का परवाना जारी हो रहा है और वह आज ही जेल से रिहा हो जाएंगे. परवाना डासना जेल भेजा जा रहा है. जेल से रिहा होने के बाद आजम खान रामपुर जाएंगे. उनके छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम भी उनसे मिलने डासना जेल पहुंच रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट में है जमानत के खिलाफ अर्जी

बता दें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन के एक मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान को मिली अंतरिम जमानत को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. इस मामले को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत तथा जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए पेश किया गया. ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने याचिका पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध करते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आग्रह किया. इस पर बेंच ने कहा, ‘कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा. उन्हें अंतरिम जमानत पर रहने दीजिए.’ बेंच ने कहा कि याचिका को 19 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा.

ईडी के सूत्रों ने बताया कि एजेंसी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की है. सूत्रों के अनुसार, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कहा कि ईडी को अपना पूरा जवाब दाखिल करने की अनुमति नहीं दी गई. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 17 नवंबर को धन शोधन के एक मामले में आजम खान को अंतरिम जमानत दे दी थी. अदालत ने कहा था कि ईडी ने खान को हिरासत में लेते समय गिरफ्तारी के लिखित आधार उपलब्ध नहीं कराए थे.