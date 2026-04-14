नोएडा में मेड्स की हड़ताल पर अखिलेश यादव ने की अपील, कहा- रिश्ते फिर से बना लें क्योंकि...

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom नोएडा में वेतन वृद्धि की मांग पर घरेलू सहायक सड़कों पर उतरे.

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को घेरा.

यादव ने कहा, महंगाई से परेशान हैं दोनों पक्ष.

पुलिस-प्रशासन आंदोलनकारियों को समझाने-बुझाने में जुटा.

उत्तर प्रदेश के नोएडा में वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन हिंसक होने के बाद स्थिति गरमा गयी है. मंगलवार को नोएडा में घरों और सोसाइटी में काम करने वाली हाउस हेल्प व मेड ने भी वेतन बढ़ाने व छुट्टी की मांग को लेकर धरनाप-प्रदर्शन किया. जिसको लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मौजूदा बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है.

अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार की नीतियों की वजह से लोग सड़कों पर आ गए हैं. उन्होंने दोनों पक्षों से अपील की और आपस में समझौता करने की सलाह भी दी. इस संबंध में अखिलेश यादव ने एक पोस्ट अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी की है.

अखिलेश यादव का पोस्ट

अखिलेश यादव ने एबीपी न्यूज़ का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, “फ़ैक्ट्रियों के श्रमिको के बाद घरों में काम करने वाली मेड भी अब सड़कों पर उतर आई हैं. दरअसल ये मेड हों या मध्य वर्ग के वो अधिकांश परिवार जिनके घरों में ये काम करती हैं दोनों ही भाजपा सरकार की गलत नीतियों की वजह से बढ़ रही महंगाई के कारण प्रताड़ित हैं. दोनों को एक-दूसरे की ज़रूरत है, इसीलिए सालों-साल से ये नौबत पहले कभी नहीं आई. आशा है दोनों पक्ष एक-दूसरे की मजबूरी और ज़रूरतों को महसूस करके शांति और समझदारी से आपस में समायोजन-समझौता कर सौहार्दपूर्ण रिश्ते फिर से बना लेंगे क्योंकि भाजपा सरकार तो महंगाई बढ़ाने के सिवा और कुछ करेगी नहीं.”

फ़ैक्टरियों के श्रमिको के बाद घरों में काम करने वाली मेड भी अब सड़कों पर उतर आई हैं। दरअसल ये मेड हों या मध्य वर्ग के वो अधिकांश परिवार जिनके घरों में ये काम करती हैं दोनों ही भाजपा सरकार की गलत नीतियों की वजह से बढ़ रही महंगाई के कारण प्रताड़ित हैं। दोनों को एक-दूसरे की ज़रूरत… pic.twitter.com/OkyB05m4g2 — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) April 14, 2026

श्रमिकों के बाद अब मेड सड़कों पर

नोएडा में मेड और हाउस हेल्प के तेवर देख पुलिस-प्रशासन अलर्ट हो गया है. और लोगों को समझा-बुझा कर शांत किया जा रहा है. श्रमिकों के मामले में तो कमेटी बन चुकी है. लेकिन अब अन्य वर्ग भी अपने अपने हितों को लेकर सामने आ रहे हैं, जो एक बड़ी चुनौती बन सकती है.

उधर बढती महंगाई और बेरोजगारी पर विपक्ष लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर है और ऐसे में श्रमिकों के आंदोलन में उन्हें और बल मिल गया है.