नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तैयारी अंतिम चरण में है. एयरपोर्ट के उद्घाटन की तैयारियां की जा रही है. वहीं, सुरक्षा को लेकर भी अहम कदम उठाए जा रहे है. इसी कड़ी में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए दो नई कोतवाली और चार पुलिस चौकियां स्थापित की जा चुकी है. दोनों नई कोतवाली में तैनात पुलिसकर्मी एयरपोर्ट के अंदर और बाहर की सुरक्षा करेंगे.

जेवर डोमेस्टिक टर्मिनल पुलिस स्टेशन को टर्मिनल के अंदर बनाया गया है. वहीं, जेवर इंटरनेशनल टर्मिनल पुलिस स्टेशन को एयरपोर्ट टर्मिनल के बाहर स्थापित किया जा रहा है. इन पुलिस स्टेशन पर तैनात पुलिसकर्मियों की जिम्मेदारी एयरपोर्ट पर आने—जाने वाले यात्रियों की सुरक्षा की होगी.

चौकियों में तैनात पुलिसकर्मियों की ये हो ड्यूटी

चारों चौकियों पर तैनात पुलिसकर्मी यमुना एक्सप्रेस-वे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे और दिल्ली-मुंबई हाईवे के जरिए एयरपोर्ट की ओर आने-जाने वाले सभी वाहनों और यात्रियों को सुरक्षा करना है. चौकी क्षेत्रों की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरों से लैस किया जा रहा है. जिसके लिए एक कंट्रोल रूम भी तैयार किया जाएगा.

इन क्षेत्रों में बनाई गई पुलिस चौकियां

जेवर इंटरचेंज, करौरल अंडरपास, पर पुलिस चौकियों की स्थापना की जा चुकी है. जेवर डोमेस्टिक टर्मिनल पुलिस स्टेशन पर एक निरीक्षक, दो उपनिरीक्षक, नौ मुख्य आरक्षी, तीन कंप्यूटर ऑपरेटर, 15 आरक्षी, दो आरक्षी चालक, तीन फोर्थ क्लास के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए शासन से हरी झंडी मिल चुकी है. पुलिस चौकियों पर 49 पुलिस कर्मियों को तैनात किया जा चुका है जो एयरपोर्ट क्षेत्र में आने-जाने वाले यात्रियों और वाहनों की सुरक्षा करेंगे.

आधुनिक सुविधाओं से होंगी लैंस

दोनों पुलिस स्टेशन और चौकियों को आधुनिक डिजिटल पुलिसिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा. ताकि रीयल-टाइम सूचना पर जल्द कार्रवाई की जा सके. हादसा होने पर समय पर राहत और बचाव कार्य के लिए अस्पतालों और एम्बुलेंस सेवाओं के साथ एक प्रभावी इंटीग्रेशन सिस्टम स्थापित किया जाएगा. यातायात नियंत्रण को अधिक प्रभावी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को लागू किया जा रहा है.

पुलिस चौकियों पर होगी पीआरवी

पुलिस चौकियों पर एक-एक पीआरवी वाहन (डायल 112) भी उपलब्ध कराई गई है. पीआरवी जेवर एयरपोर्ट के आस—पास की सड़कों पर पेट्रोलिंग करेंगी. हादसे या फिर कोई अन्य घटना होने पर पीआरवी तुरंत मौके पर पहुंचेगी.