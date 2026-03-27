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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडNoida International Airport का उद्घाटन कल, कड़ा सुरक्षा घेरा, परिंदा भी नहीं मार पाएगा पर

Noida International Airport का उद्घाटन कल, कड़ा सुरक्षा घेरा, परिंदा भी नहीं मार पाएगा पर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मार्च को सुबह करीब 11:30 बजे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेंगे सबसे पहले वह एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन का निरीक्षण करेंगे और वहां तैयारी का जायजा लेंगे.

By : रविन्द्र जयंत | Updated at : 27 Mar 2026 11:40 AM (IST)
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जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर पूरे गौतम बुध नगर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महत्वकांक्षी परियोजना का उद्घाटन करेंगे यह सिर्फ एक उद्घाटन नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर का बड़ा आयोजन है जिसमें लाखों लोगों की नज़रें टिकी हुई है.प्रशासन पुलिस कमिश्नरेट ट्रैफिक विभाग और खुफिया एजेंसियां मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटी है पूरे क्षेत्र को एक तरह से हाई सिक्युरिटी जोन में तब्दील कर दिया गया है जहां चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है.

जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मार्च को सुबह करीब 11:30 बजे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेंगे सबसे पहले वह एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन का निरीक्षण करेंगे और वहां तैयारी का जायजा लेंगे. इसके बाद दोपहर करीब 12:00 बजे प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के पहले चरण का औपचारिक उद्घाटन करेंगे उद्घाटन के बाद वह जनसभा स्थल की ओर जाएंगे जहां बड़ी संख्या में लोगों को संबोधित करेंगे.माना जा रहा है की जनसभा में क्षेत्र विकास रोजगार और एयरपोर्ट से जुड़ी योजनाओं पर विशेष फोकस रहने की संभावना है हालांकि सुरक्षा कारणों से उनके मिनट टू मिनट कार्यक्रम में कुछ बदलाव भी संभव है.

SPG के हाथ में सुरक्षा के एजेंसियां तैनात

प्रधानमंत्री के दौरे से पहले एसपीजी ने उनके कार्यक्रम स्थल की कमान संभाल ली है उनके साथ स्थानीय पुलिस पीएसी ट्रैफिक पुलिस और खुफिया एजेंसियों के हजारों जवान तैनात किए गए हैं.एयरपोर्ट से लेकर जनसभा स्थल तक हर रूट को सेनीटाइज किया गया है ड्रोन कैमरे और हाईटेक सीसीटीवी के जरिए निगरानी रखी जा रही है.आसपास के होटल और गांव में भी सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है.हर एंट्री और एग्जिट प्वाइंट पर बेरिगेडिंग और चेकिंग की व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई हो सके. 

कार्यक्रम के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विस्तृत रूट प्लान जारी किया गया है मेरठ और गाजियाबाद की तरफ से आने वाले वाहन ईस्टर्न एक्सप्रेसवे से सिरसा गोल चक्कर पहुंचेंगे और वहा से तय मार्ग से फैलेदा और दयानंतपुर गांव होते हुए पार्किंग 6 और 7 तक जाएंगे. मथुरा और अलीगढ़ की तरफ से आने वाले वाहन यमुना एक्सप्रेसवे से जेवर टोल पहुंचेंगे और सबोता अंडर पास होते हुए किशोरपुर मार्ग से पार्किंग 59 और 11 तक पहुंच सकेंगे. इसके साथ ही हापुड़ बुलंदशहर और खुर्जा की ओर से आने वाले वाहन जेवर इंटरचेंज से पार्किंग 13 और 14 तक जाएंगे जहां से शटल बसों जरिए कार्यक्रम स्थल तक पहुंच जाएगा.

दिल्ली नोएडा से आने वाले वाहनों के लिए खास व्यवस्था

दिल्ली नोएडा ग्रेटर नोएडा और सूरजपुर से आने वाले लोगों के लिए अलग ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है यह वहान नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से गलगोटिया कट उतरेंगे और एक्सपो मार्ट एनएसजी गोल चक्कर होते हुए फ्लेदा कट और दयानतपुर पहुंचेंगे यहां पार्किंग 7 में वहान खड़े किए जाएंगे भीड़ से बचने के लिए प्रशासन ने लोगों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी है. कार्यक्रम के दिन सुबह 7:00 बजे से रात 11:00 बजे तक सभी मालवाहक और कॉमर्शियल वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी. टप्पल मार्ग से आने वाले वाहनों को पलवल की ओर डायवर्ट किया जाएगा सिकंदराबाद और ककोड़ से आने वाले वाहन खुर्जा से डायवर्ट होंगे. आगरा की ओर जाने वाले वाहनों को जेवर टोल से पहले ही यू टर्न देकर अलीगढ़ और टप्पल की तरफ भेजा जाएगा.

15 पार्किंग स्थल हर वर्ग के लिए अलग इंतजाम

जिला प्रशासन ने कार्यक्रम के लिए कुल 15 पार्किंग स्थल बनाए हैं विप वाहनों के लिए पार्किंग 1, 2 और 3 निर्धारित की गई है मीडिया कर्मियों के लिए पार्किंग 8 तय की गई है. जहां से उन्हें निर्धारित रूट के जरिए कार्यक्रम स्थल तक पहुंचाया जाएगा पुलिस और प्रशासन अधिकारियों के लिए पार्किंग 10 तय की गई है वहीं बसों के जरिए आने वाले लोगों के लिए पार्किंग 15 बनाई गई है जहां से शटल सेवाएं चलाई जाएगी आम जनता के लिए पार्किंग 5,6,7,9,11,13 और 14 में व्यवस्था की गई है कार्यक्रम में शामिल होने वाले आम लोगों की सुविधा के लिए शटल बसों की व्यवस्था की गई है.पार्किंग स्थल से कार्यक्रम स्थल तक लगातार बसें चलाई जाएंगी इसके अलावा जगह-जगह हेल्प डेस्क और वालंटियर तैनात किए जाएंगे जो लोगों को सही दिशा और जानकारी देंगे.

मीडिया कवरेज के लिए विशेष व्यवस्था

प्रशासन ने मीडिया के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं मीडिया कर्मियों को किशोरपुर गेट में प्रवेश दिया जाएगा और पार्किंग 8 तक पहुंचाया जाएगा वहा से उन्हें निर्धारित मीडिया जोन तक ले जाया जाएगा जहां से पूरे कार्यक्रम की कवरेज कर सकेंगे सुरक्षा के लिहाज से मीडिया की भी सघन जांच की जाएगी. वही इस उद्घाटन को लेकर करीब 2 लाख लोगों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है ऐसे में भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष रणनीति बनाई गई है.हर रूट पर ट्रैफिक पुलिस हर पार्किंग पर स्टाफ और हर एंट्री पॉइंट पर चेकिंग की व्यवस्था की गई है इसके साथ ही यातायात से जुड़ी किसी भी समस्या के समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर 9971009001 जारी किया गया है प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें समय से पहले निकले और अनावश्यक यात्रा से बचें.

Published at : 27 Mar 2026 11:38 AM (IST)
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