School Timings Change: यूपी के इस जिले में बदला स्कूलों का समय, ठंड के बीच इतने बजे से लगेंगे 12वीं तक के क्लास

School Timings Change: यूपी के इस जिले में बदला स्कूलों का समय, ठंड के बीच इतने बजे से लगेंगे 12वीं तक के क्लास

Noida School Timings: गौतम बुद्ध नगर में घने कोहरे के कारण 12वीं तक के सभी स्कूल सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगे. यह नियम सभी बोर्ड के स्कूलों पर लागू है. लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 19 Jan 2026 10:01 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में घने कोहरे और कड़ाके की सर्दी की वजह से नर्सरी से 12वीं कक्षा तक के सभी विद्यालयों के समय में बदलाव किया गया है. जिलाधिकारी के निर्देशानुसार, अब सभी बोर्डों से संबद्ध विद्यालय सोमवार 19 जनवरी से अग्रिम आदेश तक सुबह 10.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक चलेंगे.

बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पंवार ने बताया कि सर्दी के प्रकोप के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है. यह आदेश जिले के सभी परिषदीय, अशासकीय, राजकीय विद्यालयों के साथ-साथ सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी, यूपी बोर्ड और अन्य सभी संबद्ध बोर्डों से मान्यता प्राप्त विद्यालयों पर लागू होगा.

स्कूलों की लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त 

बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी संबंधित विद्यालय प्रबंधनों को इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं और किसी भी तरह की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा.

यूपी में अचानक पलटा मौसम

उत्तर प्रदेश पहले ही ठंड से ठिठुर रहा था, लेकिन अब अचानक मौसम ने करवट ले ली है. सोमवार, 19 जनवरी की सुबह लखनऊ-बाराबंकी समेत कई शहरों में बारिश हुई. वहीं, अलीगढ़ में ओले पड़ने लगे. पश्चिमी विक्षोभ का असर यूपी में भी है. कई जगहों पर कोहरा छाया हुआ है. मौसम विभाग ने 20 जनवरी के बाद प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट दिया है. 

आने वाले दिनों में पारा गिरने की संभावना

मौसम विभाग द्वारा मिली जानकारी के अनुसार, पिछले कुछ दिनों से रात के तापमान में गिरावट थमने के साथ ही कई स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. हालांकि, यूपी के मध्यवर्ती भाग यानी हरदोई, अमेठी, अयोध्या और बाराबंकी में रात को शीतलहर की स्थिति बनी हुई है. अगले दो दिन में 2-4 डिग्री तापमान बढ़ने की संभावना है. शीतलहर से राहत मिलेगी. वहीं, घने से बहुत घना कोहरा भी जाते-जाते धीरे-धीरे 20 जनवरी के बात खत्म होने लगेगा. दृश्यता भी बेहतर होने लगेगी.

Published at : 19 Jan 2026 08:59 AM (IST)
