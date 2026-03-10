हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Weather: यूपी में अभी से गर्मी के तेवर तीखे, लगातार बढ़ रहा तापमान, जानें पूरे हफ्ते कैसा रहेगा मौसम?

UP Weather: यूपी में अभी से गर्मी के तेवर तीखे, लगातार बढ़ रहा तापमान, जानें पूरे हफ्ते कैसा रहेगा मौसम?

UP Weather Update: मंगलवार (10 मार्च) को राज्य में सुबह 6 बजे से ही तापमान 22 डिग्री पर पहुंच गया है. यूपी में आज का मौसम शुष्क रहेगा. साथ ही मौसम में 62 प्रतिशत नमी देखने को मिलेगी.

By : फियाज उल मुस्तफा | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 10 Mar 2026 07:03 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में लगातार मौसम में भारी बदलाव देखने को मिल रहा है. इस बीच प्रदेश में गर्मी में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है. कई इलाकों में लोगों को अब गर्मी ने परेशान शुरू कर दिया है. सुबह के बाद दोपहर में चिलचिलाती धूप मार्च महीने की शुरुआत में ही जीना दुश्वार कर रही है. अभी से ही लोगों को छाते का सहारा लेना पड़ रहा है.

मंगलवार (10 मार्च) को राज्य में सुबह 6 बजे से ही तापमान 22 डिग्री पर पहुंच गया है. यूपी में आज का मौसम शुष्क रहेगा. साथ ही मौसम में 62 प्रतिशत नमी देखने को मिलेगी. साथ ही राज्य में हवा की रफ्तार 8 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी. फिलहाल प्रदेश में बारिश की कोई संभावना नहीं है. 

यूपी में आज का मौसम

यूपी में मंगलवार (10 मार्च) को मौसम साफ और शुष्क बना रहने के साथ धूप से परेशानी पैदा कर सकता है. इससे यूपी के कई जिलों में गर्मी अपना प्रकोप दिखा सकती है. लगातार बढ़ रही गर्मी और धूप से प्रदेश में जल्द लू चलने की संभावना जताई जा रही है. फिलहाल अगले पूरे हफ्ते प्रदेश का मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा. हलांकि तापमान में लगातार बढ़ोतरी के साथ गर्मी की मार लोगों को परेशान करेगी. 

यूपी में कैसा रहेगा आज का तापमान ट्रेंड?

यूपी में सुबह का तापमान 22 डिग्री से हुआ है. दोपहर में यह लगभग 33-34 डिग्री तक पहुंचेगा. वहीं शाम को गिरावट के साथ 29 डिग्री तक पहुंचने की उम्मीद है. इसके अलावा रात में 24 से 26 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है. बात करें न्यूनतम तापमान की तो वह 22 डिग्री और अधिकतम तापमान 34 डिग्री रहेगा.

यूपी में पूरे हफ्ते कैसा रहेगा मौसम?

उत्तर प्रदेश में पूरे हफ्ते मौसम में बड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. राज्य में बुधवार (11 मार्च) को न्यूनतम तापमान 20 डिग्री और अधिकतम तापमान 36 डिग्री तक पहुंचने का पूर्वानुमान लगाया गया है. मौसम विभाग की तरफ से गुरुवार (12 मार्च) को न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहेगा. वहीं अधिकतम तापमान 37 डिग्री तक जा सकता है. 

वहीं प्रदेश में शुक्रवार (13 मार्च) को न्यूनतम तापमान 21 डिग्री और अधिकतम तापमान 36 डिग्री तक पहुंच सकता है. शनिवार (14 मार्च) को तापमान 22 डिग्री से लेकर 36 डिग्री तक पहुंचने का पूर्वानुमान लगाया गया है. वहीं रविवार (15 मार्च) को न्यूनतम तापमान 19 डिग्री और अधिकतम तापमान 36 डिग्री तक रहने की उम्मीद है. 

ये भी पढ़ें: भदोही में शख्स को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश, प्रधानपति और बेटे पर आरोप, हिरासत में 2 लोग

और पढ़ें

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
Read
Published at : 10 Mar 2026 07:03 AM (IST)
Tags :
IMD UP NEWS UP Weather LUCKNOW NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में अभी से गर्मी के तेवर तीखे, लगातार बढ़ रहा तापमान, जानें पूरे हफ्ते कैसा रहेगा मौसम?
यूपी में अभी से गर्मी के तेवर तीखे, लगातार बढ़ रहा तापमान, जानें पूरे हफ्ते कैसा रहेगा मौसम?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Amethi News: खड़े ट्रक में पीछे से घुसीं दो बाइकें, 6 साल की बच्ची समेत तीन की मौत, 4 की हालत नाजुक
अमेठी: खड़े ट्रक में पीछे से घुसीं दो बाइकें, 6 साल की बच्ची समेत तीन की मौत, 4 की हालत नाजुक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
भदोही में शख्स को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश, प्रधानपति और बेटे पर आरोप, हिरासत में 2 लोग
भदोही में शख्स को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश, प्रधानपति और बेटे पर आरोप, हिरासत में 2 लोग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तर प्रदेश: PVVNL ने पेश की प्रगति रिपोर्ट, रवीश गुप्ता बोले- गर्मियों में नहीं होगा पावर कट
उत्तर प्रदेश: PVVNL ने पेश की प्रगति रिपोर्ट, रवीश गुप्ता बोले- गर्मियों में नहीं होगा पावर कट
Advertisement

वीडियोज

Sansani: Iran में खामेनेई 2.0 के 'दुस्साहस' का दौर ! | Iran- Israel War
Iran Israel War: क्या Middle East War अब और फैलने वाला है? | Big Breaking
Chitra Tripathi: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर कब्जा करेगा अमेरिका | Iran Israel War | Breaking | Janhit
Bharat Ki Baat: महायुद्ध का आपकी जेब से जुड़ा विश्लेषण | Iran Israel War | Netanyahu | Khamenei
Sandeep Chaudhary: चर्चा से क्यों भाग रही सरकार? वरिष्ठ पत्रकार ने खोली पोल! | Iran Israel War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Us-Iran War: ईरान के साथ युद्ध में पैसे फूंक रहा अमेरिका, एक दिन का खर्च जान रह जाएंगे सन्न!
ईरान के साथ युद्ध में पैसे फूंक रहा अमेरिका, एक दिन का खर्च जान रह जाएंगे सन्न!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के विदेश जाने पर रोक! आशुतोष ब्रह्मचारी ने कोर्ट में दाखिल की अर्जी
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के विदेश जाने पर रोक! आशुतोष ब्रह्मचारी ने कोर्ट में दाखिल की अर्जी
इंडिया
नेपाल में RSP की शानदार जीत, PM मोदी ने रबी लामिछाने और बालेन शाह को लगाया फोन, क्या हुई बात?
नेपाल में RSP की शानदार जीत, PM मोदी ने रबी लामिछाने और बालेन शाह को लगाया फोन, क्या हुई बात?
बॉलीवुड
स्लीवलेस गाउन, लहराती जुल्फें, ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी आराध्या के इस मेकअप वाले लुक ने लूटी लाइमलाइट
स्लीवलेस गाउन, लहराती जुल्फें, ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी आराध्या के इस मेकअप वाले लुक ने लूटी लाइमलाइट
क्रिकेट
गर्लफ्रेंड नहीं वाइफ कहिए, हार्दिक पांड्या ने खुलेआम कही दिल की बात; पूरी दुनिया को कर दिया हैरान
गर्लफ्रेंड नहीं वाइफ कहिए, हार्दिक पांड्या ने खुलेआम कही दिल की बात; पूरी दुनिया को कर दिया हैरान
इंडिया
T-20 वर्ल्डकप ट्रॉफी हनुमान मंदिर में लाई गई तो भड़के TMC सांसद कीर्ति आजाद, कहा- शेम ऑन टीम इंडिया
T-20 वर्ल्डकप ट्रॉफी हनुमान मंदिर में लाई गई तो भड़के कीर्ति आजाद, कहा- शेम ऑन टीम इंडिया
हेल्थ
क्या RO का पानी सेहत के लिए होता है खतरनाक, जानें डॉक्टरों ने क्या बताया इसके पीछे का सच?
क्या RO का पानी सेहत के लिए होता है खतरनाक, जानें डॉक्टरों ने क्या बताया इसके पीछे का सच?
यूटिलिटी
गांव में महज 10 हजार रुपये में शुरू कर सकते हैं इतने सारे बिजनेस, देते हैं बंपर प्रॉफिट
गांव में महज 10 हजार रुपये में शुरू कर सकते हैं इतने सारे बिजनेस, देते हैं बंपर प्रॉफिट
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget