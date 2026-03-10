यूपी में अभी से गर्मी के तेवर तीखे, लगातार बढ़ रहा तापमान, जानें पूरे हफ्ते कैसा रहेगा मौसम?

उत्तर प्रदेश में लगातार मौसम में भारी बदलाव देखने को मिल रहा है. इस बीच प्रदेश में गर्मी में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है. कई इलाकों में लोगों को अब गर्मी ने परेशान शुरू कर दिया है. सुबह के बाद दोपहर में चिलचिलाती धूप मार्च महीने की शुरुआत में ही जीना दुश्वार कर रही है. अभी से ही लोगों को छाते का सहारा लेना पड़ रहा है.

मंगलवार (10 मार्च) को राज्य में सुबह 6 बजे से ही तापमान 22 डिग्री पर पहुंच गया है. यूपी में आज का मौसम शुष्क रहेगा. साथ ही मौसम में 62 प्रतिशत नमी देखने को मिलेगी. साथ ही राज्य में हवा की रफ्तार 8 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी. फिलहाल प्रदेश में बारिश की कोई संभावना नहीं है.

यूपी में आज का मौसम

यूपी में मंगलवार (10 मार्च) को मौसम साफ और शुष्क बना रहने के साथ धूप से परेशानी पैदा कर सकता है. इससे यूपी के कई जिलों में गर्मी अपना प्रकोप दिखा सकती है. लगातार बढ़ रही गर्मी और धूप से प्रदेश में जल्द लू चलने की संभावना जताई जा रही है. फिलहाल अगले पूरे हफ्ते प्रदेश का मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा. हलांकि तापमान में लगातार बढ़ोतरी के साथ गर्मी की मार लोगों को परेशान करेगी.

यूपी में कैसा रहेगा आज का तापमान ट्रेंड?

यूपी में सुबह का तापमान 22 डिग्री से हुआ है. दोपहर में यह लगभग 33-34 डिग्री तक पहुंचेगा. वहीं शाम को गिरावट के साथ 29 डिग्री तक पहुंचने की उम्मीद है. इसके अलावा रात में 24 से 26 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है. बात करें न्यूनतम तापमान की तो वह 22 डिग्री और अधिकतम तापमान 34 डिग्री रहेगा.

यूपी में पूरे हफ्ते कैसा रहेगा मौसम?

उत्तर प्रदेश में पूरे हफ्ते मौसम में बड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. राज्य में बुधवार (11 मार्च) को न्यूनतम तापमान 20 डिग्री और अधिकतम तापमान 36 डिग्री तक पहुंचने का पूर्वानुमान लगाया गया है. मौसम विभाग की तरफ से गुरुवार (12 मार्च) को न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहेगा. वहीं अधिकतम तापमान 37 डिग्री तक जा सकता है.

वहीं प्रदेश में शुक्रवार (13 मार्च) को न्यूनतम तापमान 21 डिग्री और अधिकतम तापमान 36 डिग्री तक पहुंच सकता है. शनिवार (14 मार्च) को तापमान 22 डिग्री से लेकर 36 डिग्री तक पहुंचने का पूर्वानुमान लगाया गया है. वहीं रविवार (15 मार्च) को न्यूनतम तापमान 19 डिग्री और अधिकतम तापमान 36 डिग्री तक रहने की उम्मीद है.

