जेवर एयरपोर्ट को मिला एयरोड्रम लाइसेंस, DGCA की मंजूरी के बाद उड़ानों का रास्ता साफ

दिल्ली, नोएडा स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) को बड़ी प्रशासनिक मंजूरी मिल गई है. केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने इस महत्वपूर्ण परियोजना से जुड़े एयरोड्रम लाइसेंस को लेकर जानकारी साझा की. दरअसल, भारत के नागरिक उड्डयन नियामक (DGCA) ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एयरोड्रम लाइसेंस जारी कर दिया है. इस लाइसेंस के जारी होने के साथ ही एयरपोर्ट के संचालन का रास्ता लगभग साफ हो गया है और अब इसके औपचारिक उद्घाटन की तैयारियां तेज हो गई हैं.

वहीं केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने एयरपोर्ट ऑपरेटर के साथ बैठक कर परियोजना से जुड़ी शेष प्रक्रियाओं को जल्द से जल्द पूरा करने पर चर्चा की. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बची हुई औपचारिकताओं को तेजी से पूरा किया जाए, ताकि जल्द ही इस अंतरराष्ट्रीय स्तर की परियोजना से हवाई सेवाओं की शुरुआत की जा सके.

महत्वपूर्ण एविएशन परियोजनाओं में से एक- राम मोहन नायडू

जानकारी के अनुसार मंत्री राम मोहन नायडू ने सोशल मीडिया पर भी इस उपलब्धि को साझा करते हुए कहा कि जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश की सबसे महत्वपूर्ण एविएशन परियोजनाओं में से एक है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का एविएशन सेक्टर लगातार तेजी से विस्तार कर रहा है और आने वाले वर्षों में देश वैश्विक एविएशन हब के रूप में उभर सकता है.

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट क्षेत्रों में से एक के रूप में विकसित किया जा रहा है. इस परियोजना का उद्देश्य केवल यात्रियों के लिए बेहतर हवाई सुविधा उपलब्ध कराना ही नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय आर्थिक विकास को भी गति देना है. एयरपोर्ट परिसर में इंटीग्रेटेड MRO (मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल) सुविधा विकसित की जाएगी, जिससे विमानों के रखरखाव और मरम्मत से जुड़ी सेवाएं भारत में ही उपलब्ध हो सकेंगी.

इसके साथ ही एयरपोर्ट पर आधुनिक एयर कार्गो टर्मिनल की भी स्थापना की जा रही है, जिससे देश और विदेश के बीच व्यापारिक गतिविधियों को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. विशेषज्ञों का मानना है कि इस परियोजना के शुरू होने से न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे उत्तर भारत की कनेक्टिविटी मजबूत होगी.

क्यों बन गया इतना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट?

जेवर एयरपोर्ट परियोजना से हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना भी जताई जा रही है. साथ ही ग्रेटर नोएडा और आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक निवेश, लॉजिस्टिक्स और पर्यटन क्षेत्र को भी नई गति मिलने की उम्मीद है.

एयरोड्रम लाइसेंस मिलने के बाद अब एयरपोर्ट के उद्घाटन और नियमित उड़ानों की शुरुआत को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं, जिससे क्षेत्र के लोगों में भी उत्साह का माहौल है.