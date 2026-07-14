गाजियाबाद: पिंक बूथ पर मदद मांगने पहुंचा था युवक, पुलिस ने नहीं खोला दरवाजा, खून बहने से हुई मौत

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक दुखद और हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है. यहां के थाना मधुबन बापूधाम क्षेत्र में पुलिस की संवेदनहीनता का मामला सामने आया है. आरोप है कि मदद के लिए पिंक बूथ पहुंचे युवक के लिए अंदर मौजूद महिला पुलिसकर्मियों ने दरवाजा नहीं खोला. इसके बाद युवक ने शीशे के दरवाजे पर हाथ मारा, जिससे शीशा टूट गया और उसके हाथ की नसें कट गईं.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक युवक काफी देर तक सड़क पर खून से लथपथ तड़पता रहा. आरोप है कि समय पर एंबुलेंस और प्राथमिक उपचार नहीं मिलने से उसकी हालत बिगड़ती गई. बाद में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

समय से मिलती मदद तो बच जाती जान

जानकारी के अनुसार, युवक की पहचान बिहार के सिवान जिले के बाड़ोलिया गांव के निवासी 22 वर्षीय राजकुमार के तौर पर हुई है. वो गाजियाबाद के संजय नगर सेक्टर 23 में परिवार के साथ रह रहा था. मृतक के परिवारवालों ने पुलिसकर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है और मामले में सख्त एक्शन की मांग की है. परिवार का कहना है कि अगर समय रहते उसे अस्पताल पहुंचा दिया जाता तो शायद वो आज जिंदा होता.

पुलिस ने मामले की जांच की शुरू

इस मामले पर कार्यवाहक सहायक पुलिस आयुक्त उपासना पांडेय ने कहा, "12 जुलाई को दोपहर में 3:30 बजे थाना मधुबन बापूधाम अंतर्गत एक ऑटो चालक द्वारा एक सवारी को बिठाया गया. दोनों ही नशे की हालत में थे. पैसे के लेन-देन को लेकर दोनों में आपस में वाद-विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों ही पिंक बूथ पर पहुंचे और नशे की हालत में ऑटो सवारी ने तेजी से पिंक बूथ के गेट पर हाथ मारा, जिससे उसके हाथ में कांच धंस गए. उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई."

पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल मौके पर शांति एवं कानून व्यवस्था कायम है.

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