हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडNoida News: नोएडा में सनकी ‘सिजर अटैकर’ गिरफ्तार, स्कूटी से महिलाओं पर कैंची से हमला कर होता था फरार

Noida News: नोएडा में सनकी ‘सिजर अटैकर’ गिरफ्तार, स्कूटी से महिलाओं पर कैंची से हमला कर होता था फरार

Noida News In Hindi: सेक्टर-58 पुलिस ने एक सनकी सिरफिरे 'सिजर अटैकर' को गिरफ्तार किया है, जो सुनसान सड़कों पर स्कूटी से राह चलती महिलाओं पर पीछे से कैंची से हमला कर फरार हो जाता था.

By : रविन्द्र जयंत | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 24 May 2026 02:09 PM (IST)
Preferred Sources

नोएडा के थाना सेक्टर-58 पुलिस ने महिलाओं और लड़कियों को निशाना बनाने वाले एक सिरफिरे 'सिजर अटैकर' को गिरफ्तार कर लिया है. यह आरोपी सुनसान सड़कों पर स्कूटी से जाता था और राह चलती महिलाओं पर पीछे से कैंची से हमला कर फरार हो जाता था. थाना सेक्टर-58 पुलिस ने सर्विलांस और लोकल इंटेलिजेंस की मदद से इस शातिर अपराधी को दबोच लिया है.

डीसीपी ने आरोपी को सनकी किस्म का इंसान बताया 

पुलिस की गिरफ्त में खड़ा आरोपी अंकित वर्मा नोएडा की एक निजी कंपनी में 6 साल से एग्जीक्यूटिव कार्यरत है और मूलत बिहार का रहने वाला है, जो  इस समय प्रगति विहार, खोड़ा कॉलोनी में रह रहा था. एडिशनल डीसीपी मनीषा सिंह ने बताया कि अंकित वर्मा एक सनकी किस्म का इंसान है, जो सुनसान रास्तों पर आने-जाने वाली महिलाओं और लड़कियों को देखकर अपनी स्कूटी से उनके पास पहुंचता था और पीछे से कैंची मार कर भाग जाता था.

BSP चीफ मायावती के घर पहुंचे कांग्रेस नेता, BJP को मिल गया मौका! केशव प्रसाद मौर्य ने कर दिया बड़ा दावा

सेक्टर-55 रोड से जा रही दो महिलाओं ने की शिकायत

एडिशनल डीसीपी नोएडा ने बताया कि थाना सेक्टर-58 में शिकायत ले कर पहुंची दो महिलाओं ने पुलिस को एक खौफनाक आपबीती सुनाई. महिलाओं के मुताबिक, जब वे सेक्टर-55 रोड से अपने घर लौट रही थीं, तभी पीछे से एक स्कूटी सवार आया और उनकी कमर के नीचे कैंची से हमला कर दिया. इस हमले में दोनों महिलाएं घायल हो गईं. सूचना मिलते ही सेक्टर-58 पुलिस तुरंत एक्शन में आई. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पीड़ित महिलाओं का मेडिकल कराया और आरोपी की तलाश के लिए टीमें गठित कर दीं.

पुलिस ने लोकल इंटेलिजेंस से किया सनकी को गिरफ्तार

पुलिस ने टीम बनाकर आरोपी की तलाश शुरु कर दी, जिसमें पुलिस को आज (24 मई) बड़ी कामयाबी हाथ लगी. इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और लोकल इंटेलिजेंस की मदद से पुलिस ने सेक्टर-55/56 के मध्य रोड से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपी अंकित वर्मा के पास से घटना में इस्तेमाल की गई स्कूटी और वो कैंची भी बरामद कर ली है, जिससे वह वार करता था. फिलहाल पुलिस ने इस सिरफिरे को जेल भेज दिया है और मामले की आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

2 पैन कार्ड मामले में आजम खान को बड़ा झटका, 7 से बढ़कर 10 साल हुई सजा

Published at : 24 May 2026 02:09 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Noida Police NOIDA NEWS CRIME NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Noida Power Cut: भीषण गर्मी में बिजली संकट से लोग बेहाल, नए ट्रांसफार्मर लगाने की मांग तेज
Noida Power Cut: भीषण गर्मी में बिजली संकट से लोग बेहाल, नए ट्रांसफार्मर लगाने की मांग तेज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Noida News: नोएडा में सनकी ‘सिजर अटैकर’ गिरफ्तार, स्कूटी से महिलाओं पर कैंची से हमला कर होता था फरार
नोएडा में सनकी ‘सिजर अटैकर’ गिरफ्तार, स्कूटी से महिलाओं पर कैंची से हमला कर होता था फरार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुजफ्फरनगर: बिजली व्यवस्था पर मंत्री कपिल देव अग्रवाल सख्त, अधिकारियों की लगाई क्लास, दी चेतावनी
मुजफ्फरनगर में बिजली व्यवस्था पर मंत्री कपिल देव अग्रवाल सख्त, अधिकारियों की लगाई क्लास, दी चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
PM मोदी पर विवादित टिप्पणी के बाद बुरे फंसे अजय राय, अब वाराणसी में भी केस दर्ज 
PM मोदी पर विवादित टिप्पणी के बाद बुरे फंसे अजय राय, अब वाराणसी में भी केस दर्ज 
Advertisement

वीडियोज

India-America Relations: 'सुरक्षा, व्यापार और निवेश को लेकर बात हुई'- S. Jaishankar | Marco Rubio
Honda City का नया Facelift आ गया! Hybrid और नए Look के साथ | #honda #hondacity #newupdate #autolive
Honda ZR-V Hybrid debuts in India, Booking open now | Auto Live #hondacity #hondazrv #hybridcars
Best Cars Under ₹30 Lakh in India 2026 | कौन सी कार आपके लिए सही है? #autolive
Desi Jeep SUV with Tata Sierra platform coming soon! #jeep #tatasierra #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
केरल में सरकार बनते ही कांग्रेस ने किया 'शुभेंदु अधिकारी वाला काम', भड़क उठा विपक्ष, क्या फैसला बदलेंगे वीडी सतीशन?
केरल में कांग्रेस ने किया 'शुभेंदु वाला काम', भड़क उठा विपक्ष, क्या फैसला बदलेंगे वीडी सतीशन?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कोडीन कफ सिरप घोटाला: 40000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल, 900 करोड़ के काले कारोबार का खुलासा
कोडीन कफ सिरप घोटाला: 40000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल, 900 करोड़ के काले कारोबार का खुलासा
इंडिया
जगदंबिका पाल, निशिकांत दुबे और एकनाथ शिंदे समेत 12 सांसदों को मिलेगा संसद रत्न पुरस्कार, देखें पूरी लिस्ट
जगदंबिका पाल, निशिकांत दुबे, एकनाथ शिंदे समेत 12 MPs को मिलेगा संसद रत्न पुरस्कार, देखें लिस्ट
क्रिकेट
ऋषभ पंत से छिनेगी लखनऊ की कप्तानी? LSG के क्रिकेट डायरेक्टर के बयान से मची हलचल
ऋषभ पंत से छिनेगी लखनऊ की कप्तानी? LSG के क्रिकेट डायरेक्टर के बयान से मची हलचल
बॉलीवुड
थिएटर रिलीज के बाद ओटीटी पर कहां देख पाएंगे 'है जवानी तो इश्क होना है'? वरुण धवन मचाने आ रहे धमाल
थिएटर रिलीज के बाद ओटीटी पर कहां देख पाएंगे 'है जवानी तो इश्क होना है'? वरुण धवन मचाने आ रहे धमाल
इंडिया
फाल्टा उपचुनाव: जिस सीट पर TMC कैंडिडेट जहांगीर खान ने छोड़ा मैदान, वहां वोटों की गिनती शुरू, जानें कौन आगे?
फाल्टा उपचुनाव: जिस सीट पर TMC कैंडिडेट जहांगीर खान ने छोड़ा मैदान, वहां वोटों की गिनती शुरू, जानें कौन आगे?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
PM मोदी पर विवादित टिप्पणी के बाद बुरे फंसे अजय राय, अब वाराणसी में भी केस दर्ज 
PM मोदी पर विवादित टिप्पणी के बाद बुरे फंसे अजय राय, अब वाराणसी में भी केस दर्ज 
शिक्षा
CBSE 12th Re-evaluation 2026: छात्रों को वापस मिलेगा अतिरिक्त पैसा, स्कैन कॉपी आवेदन में गड़बड़ी को लेकर CBSE का बड़ा अपडेट
छात्रों को वापस मिलेगा अतिरिक्त पैसा, स्कैन कॉपी आवेदन में गड़बड़ी को लेकर CBSE का बड़ा अपडेट
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget