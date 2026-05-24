नोएडा में सनकी ‘सिजर अटैकर’ गिरफ्तार, स्कूटी से महिलाओं पर कैंची से हमला कर होता था फरार

नोएडा के थाना सेक्टर-58 पुलिस ने महिलाओं और लड़कियों को निशाना बनाने वाले एक सिरफिरे 'सिजर अटैकर' को गिरफ्तार कर लिया है. यह आरोपी सुनसान सड़कों पर स्कूटी से जाता था और राह चलती महिलाओं पर पीछे से कैंची से हमला कर फरार हो जाता था. थाना सेक्टर-58 पुलिस ने सर्विलांस और लोकल इंटेलिजेंस की मदद से इस शातिर अपराधी को दबोच लिया है.

डीसीपी ने आरोपी को सनकी किस्म का इंसान बताया

पुलिस की गिरफ्त में खड़ा आरोपी अंकित वर्मा नोएडा की एक निजी कंपनी में 6 साल से एग्जीक्यूटिव कार्यरत है और मूलत बिहार का रहने वाला है, जो इस समय प्रगति विहार, खोड़ा कॉलोनी में रह रहा था. एडिशनल डीसीपी मनीषा सिंह ने बताया कि अंकित वर्मा एक सनकी किस्म का इंसान है, जो सुनसान रास्तों पर आने-जाने वाली महिलाओं और लड़कियों को देखकर अपनी स्कूटी से उनके पास पहुंचता था और पीछे से कैंची मार कर भाग जाता था.

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सेक्टर-55 रोड से जा रही दो महिलाओं ने की शिकायत

एडिशनल डीसीपी नोएडा ने बताया कि थाना सेक्टर-58 में शिकायत ले कर पहुंची दो महिलाओं ने पुलिस को एक खौफनाक आपबीती सुनाई. महिलाओं के मुताबिक, जब वे सेक्टर-55 रोड से अपने घर लौट रही थीं, तभी पीछे से एक स्कूटी सवार आया और उनकी कमर के नीचे कैंची से हमला कर दिया. इस हमले में दोनों महिलाएं घायल हो गईं. सूचना मिलते ही सेक्टर-58 पुलिस तुरंत एक्शन में आई. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पीड़ित महिलाओं का मेडिकल कराया और आरोपी की तलाश के लिए टीमें गठित कर दीं.

पुलिस ने लोकल इंटेलिजेंस से किया सनकी को गिरफ्तार

पुलिस ने टीम बनाकर आरोपी की तलाश शुरु कर दी, जिसमें पुलिस को आज (24 मई) बड़ी कामयाबी हाथ लगी. इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और लोकल इंटेलिजेंस की मदद से पुलिस ने सेक्टर-55/56 के मध्य रोड से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपी अंकित वर्मा के पास से घटना में इस्तेमाल की गई स्कूटी और वो कैंची भी बरामद कर ली है, जिससे वह वार करता था. फिलहाल पुलिस ने इस सिरफिरे को जेल भेज दिया है और मामले की आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

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