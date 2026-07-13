'अमरनाथ में पिघले, यहां प्रकट हुए', फ्रिज में बनी शिवलिंग जैसी आकृति, पूजा-पाठ शुरू

आगरा के खेरिया मोड़ स्थित नगला भुजा क्षेत्र में एक घर के फ्रिज के अंदर जमी बर्फ की शिवलिंग जैसी आकृति इन दिनों लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है. जैसे ही इस अनोखी आकृति की जानकारी आसपास के लोगों को मिली, बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौके पर पहुंचने लगे. देखते ही देखते घर के बाहर लोगों की भीड़ जुट गई.

'हर-हर महादेव' के जयकारों के साथ हुई पूजा-अर्चना

फ्रिज में बनी बर्फ की आकृति को कई लोगों ने भगवान शिव का स्वरूप मानते हुए पूजा-अर्चना शुरू कर दी. श्रद्धालुओं ने फूल चढ़ाए, जलाभिषेक किया और 'हर-हर महादेव' के जयकारे लगाए. पूरे इलाके का माहौल भक्तिमय हो गया. दूर-दूर से भी लोग इस आकृति के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं.

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अमरनाथ शिवलिंग की चर्चा के बीच बढ़ा आकर्षण

इन दिनों अमरनाथ यात्रा और वहां बनने वाले प्राकृतिक हिम शिवलिंग पिघलने की चर्चा के बीच आगरा की यह घटना भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है. कई श्रद्धालु इसे भगवान शिव का चमत्कार बता रहे हैं और इसे आस्था से जोड़कर देख रहे हैं. सोशल मीडिया पर भी इस घटना के वीडियो और तस्वीरें तेजी से साझा किए जा रहे हैं.

विज्ञान और आस्था, दोनों नजरियों से हो रही चर्चा

हालांकि, कुछ लोगों का मानना है कि फ्रिज के अंदर तापमान और नमी की वजह से बर्फ कई बार अलग-अलग आकार ले सकती है और यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया हो सकती है. वहीं दूसरी ओर, श्रद्धालु इसे अपनी आस्था का विषय मान रहे हैं.

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फिलहाल आगरा में फ्रिज में बनी शिवलिंग की आकृति को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों का लगातार पहुंचना भगवन का दर्शन करना जारी है. और पूरा इलाका कौतूहल व श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है. स्थानीय लोगों के बीच भी इस घटना को लेकर अलग-अलग तरह की चर्चाएं हो रही हैं.