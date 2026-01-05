हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडस्पोर्ट्स सिटी से यूनिफाइड पॉलिसी तक, नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में 19 बड़े प्रस्तावों को मंजूरी

स्पोर्ट्स सिटी से यूनिफाइड पॉलिसी तक, नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में 19 बड़े प्रस्तावों को मंजूरी

Noida Development Authority: नोएडा में विकास की गति ने तेजी पकड़ ली है. नोएडा विकास प्राधिकरण ने 19 बड़े प्रस्तावों को मिली मंजूरी दी है. यह फैसला 221वीं बोर्ड बैठक के बाद सफलतापूर्वक संपन्न हुई.

By : बलराम पांडेय | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 05 Jan 2026 09:48 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में नोएडा के समग्र विकास की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए नोएडा विकास प्राधिकरण की 221वीं बोर्ड बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हुई. इस बैठक की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश के अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त दीपक कुमार ने की.  बैठक में शहर के विकास, आवास, उद्योग, पर्यावरण और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कुल 19 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई और उन्हें मंजूरी दी गई.

बैठक का सबसे बड़ा और चर्चित फैसला सेक्टर-150 में स्थित स्पोर्ट्स सिटी परियोजना को लेकर रहा. सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में ‘स्पोर्ट्स सिटी एससी-02’ परियोजना पर लगी रोक हटाने का निर्णय लिया गया. इसके तहत गोदरेज ब्रिक राइस परियोजना के छह टावरों को सशर्त अधिभोग प्रमाणपत्र (ओसी) जारी करने की अनुमति दी गई है. इस फैसले से करीब 10 हजार फ्लैटों की रजिस्ट्री का रास्ता साफ होने की उम्मीद है. लंबे समय से अपने घर की रजिस्ट्री का इंतजार कर रहे हजारों खरीदारों के लिए यह बड़ी राहत मानी जा रही है.

यूनिफाइड पॉलिसी में राहत भरा संशोधन

बोर्ड बैठक में औद्योगिक, संस्थागत और व्यावसायिक संपत्तियों से जुड़ी यूनिफाइड पॉलिसी में भी अहम संशोधन को मंजूरी दी गई. अब दादा-दादी या नाना-नानी से विरासत में मिलने वाली संपत्ति के ट्रांसफर पर 10 प्रतिशत ट्रांसफर चार्ज नहीं देना होगा. हालांकि यह छूट आवासीय संपत्तियों पर लागू नहीं होगी. इस फैसले से कारोबारियों और संस्थानों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है.

पर्यावरण सुधार पर भी जोर

नोएडा में जल प्रदूषण की समस्या को देखते हुए शहर के प्रमुख नालों के सुधार के लिए आधुनिक शोधन प्रणाली यानी एसटीपी लगाने का रास्ता साफ किया गया है. इसके लिए कंपनियों से रुचि पत्र (ईओआई) आमंत्रित करने की मंजूरी दी गई है. प्राधिकरण का मानना है कि इससे नालों का गंदा पानी साफ होगा और यमुना सहित अन्य जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाने में मदद मिलेगी. 

पुरानी योजनाओं पर आगे बढ़ी प्रक्रिया

आवासीय भूखंड योजना 2011-1 के तहत बचे हुए भूखंडों के आवंटन के लिए एक विशेष समिति बनाने का निर्णय लिया गया है. इससे वर्षों से इंतजार कर रहे आवेदकों को जल्द राहत मिलने की संभावना है. वहीं, आवासीय समितियों में पंजीकरण से जुड़ी दिक्कतों को दूर करने के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जो ट्रिपार्टाइट सब-लीज और ‘सब्सीक्वेंट मेंबर्स’ से जुड़े मामलों की समीक्षा करेगी. 

ट्रैफिक और व्यापार के लिए नई योजना

शहर में बढ़ते ट्रैफिक और माल ढुलाई की समस्या को देखते हुए सिटी लॉजिस्टिक प्लान तैयार करने का प्रस्ताव भी पास किया गया है. इसके लिए एसपीए दिल्ली या आईआईटी रुड़की जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से सलाह ली जाएगी. इसके साथ ही, नोएडा प्राधिकरण ने दुकानों और छोटे व्यावसायिक भूखंडों की नई योजना लाने के संकेत भी दिए हैं, जिससे छोटे व्यापारियों को लाभ मिल सके. 

रुकी परियोजनाओं से मिली राहत

बैठक में अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों के तहत रुकी हुई आवासीय परियोजनाओं की स्थिति की भी समीक्षा की गई. बताया गया कि 57 में से 36 परियोजनाओं ने शासन की राहत योजनाओं का लाभ उठाया है.  इससे अब तक 872 करोड़ से अधिक की राशि जमा हो चुकी है और करीब 6,855 फ्लैट खरीदारों की रजिस्ट्री संभव हो पाई है.

कुल मिलाकर, नोएडा प्राधिकरण की इस बोर्ड बैठक में लिए गए फैसलों से शहर के विकास को नई गति मिलने और आम लोगों, खासकर घर खरीदारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

और पढ़ें

About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
Read
Published at : 05 Jan 2026 09:48 AM (IST)
Tags :
UP NEWS NOIDA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अमेरिका में भारतीय महिला की हत्या, एक्स बॉयफ्रेंड के फ्लैट पर मिला शव, पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा
अमेरिका में भारतीय महिला की हत्या, एक्स बॉयफ्रेंड के फ्लैट पर मिला शव, पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा
महाराष्ट्र
PMC Election 2026: पुणे महानगरपालिका में BJP से अलग क्यों हुए अजित पवार? खुद दे दिया जवाब
पुणे महानगरपालिका में BJP से अलग क्यों हुए अजित पवार? खुद दे दिया जवाब
विश्व
वेनेजुएला पर दूसरी मिलिट्री स्ट्राइक करेगा अमेरिका? ट्रंप ने दे डाली नई चेतावनी
वेनेजुएला पर दूसरी मिलिट्री स्ट्राइक करेगा अमेरिका? ट्रंप ने दे डाली नई चेतावनी
क्रिकेट
टीम इंडिया में कैसे वापसी कर सकते हैं मोहम्मद शमी, पूर्व गेंदबाज इरफान पठान ने जो तरीका बताया वो हुआ वायरल
टीम इंडिया में कैसे वापसी कर सकते हैं मोहम्मद शमी, पूर्व गेंदबाज इरफान पठान ने जो तरीका बताया वो हुआ वायरल
Advertisement

वीडियोज

BMC Election 2026: Maharashtra में BMC चुनाव से पहले एक शख्स ने अपने कार्यालय में लगाई फांसी
AAP Surpanch Murder: Amritsar में शादी समारोह में AAP सरपंच की सरेआम गोली मारकर हत्या | Crime
Donald Trump on India: भारत के रूस से तेल खरीदने पर Trump ने कहा मैं खुश नहीं था.. | Russia
Greater Noida Murder: मणिपुर की लड़की ने किया विदेशी प्रेमी का कत्ल, मचा हड़कंप | Murder
BMC Election 2026: ओवैसी की अकोला वाली रैली में मची अफरा-तफरी | Owaisi | Maharashtra Election
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका में भारतीय महिला की हत्या, एक्स बॉयफ्रेंड के फ्लैट पर मिला शव, पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा
अमेरिका में भारतीय महिला की हत्या, एक्स बॉयफ्रेंड के फ्लैट पर मिला शव, पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा
महाराष्ट्र
PMC Election 2026: पुणे महानगरपालिका में BJP से अलग क्यों हुए अजित पवार? खुद दे दिया जवाब
पुणे महानगरपालिका में BJP से अलग क्यों हुए अजित पवार? खुद दे दिया जवाब
विश्व
वेनेजुएला पर दूसरी मिलिट्री स्ट्राइक करेगा अमेरिका? ट्रंप ने दे डाली नई चेतावनी
वेनेजुएला पर दूसरी मिलिट्री स्ट्राइक करेगा अमेरिका? ट्रंप ने दे डाली नई चेतावनी
क्रिकेट
टीम इंडिया में कैसे वापसी कर सकते हैं मोहम्मद शमी, पूर्व गेंदबाज इरफान पठान ने जो तरीका बताया वो हुआ वायरल
टीम इंडिया में कैसे वापसी कर सकते हैं मोहम्मद शमी, पूर्व गेंदबाज इरफान पठान ने जो तरीका बताया वो हुआ वायरल
बॉलीवुड
‘मैं राज करने आई हूं’, आयशा खान ने 'धुरंधर' के 'शरारत' सॉन्ग की सक्सेस पर लिखा इमोशनल नोट
‘मैं राज करने आई हूं’, आयशा खान ने 'धुरंधर' के 'शरारत' सॉन्ग की सक्सेस पर लिखा इमोशनल नोट
जनरल नॉलेज
कश्मीर और ईरानी शराब का दीवाना था यह मुगल बादशाह, बाथरूम में ही सजा लेता था दरबार
कश्मीर और ईरानी शराब का दीवाना था यह मुगल बादशाह, बाथरूम में ही सजा लेता था दरबार
हेल्थ
80 प्रतिशत लोग विटामिन D लेने में कर रहे हैं बड़ी गलती, जानिए सही तरीका, वरना फायदा नहीं मिलेगा
80 प्रतिशत लोग विटामिन D लेने में कर रहे हैं बड़ी गलती, जानिए सही तरीका, वरना फायदा नहीं मिलेगा
ट्रेंडिंग
Video: दिल्ली की सड़क पर अचानक उतर आईं सुपरकारें, लोग बोले, ट्रैफिक है या कार शो- हैरान कर रहा वीडियो
दिल्ली की सड़क पर अचानक उतर आईं सुपरकारें, लोग बोले, ट्रैफिक है या कार शो- हैरान कर रहा वीडियो
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget