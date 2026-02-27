हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडGhaziabad News: ऑफिस में घुसकर हमलावरों ने युवक पर चाकू से किया हमला, गर्दन और पेट पर किए कई वार

Ghaziabad News: ऑफिस में घुसकर हमलावरों ने युवक पर चाकू से किया हमला, गर्दन और पेट पर किए कई वार

Ghaziabad News in Hindi: लोनी में सलीम वास्तिक पर घर के ऑफिस में दो अज्ञात हमलावरों ने चाकू से हमला किया. युवक के गर्दन-पेट पर गंभीर चोट आई है. पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

By : विपिन तोमर | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 27 Feb 2026 11:37 PM (IST)
Preferred Sources

गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां अशोक विहार कॉलोनी निवासी सलीम वास्तिक पर उनके ही घर में बने ऑफिस के अंदर जानलेवा हमला किया गया. स्थानीय लोगों के अनुसार, देर रात दो अज्ञात हमलावर अचानक दफ्तर में घुसे और सलीम पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए. हमलावरों ने उनकी गर्दन और पेट पर कई वार किए, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए.

वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. घायल सलीम को आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और हमलावरों की तलाश शुरू कर दी गई है.

क्या है पूरा मामला

लोनी के अशोक विहार में पीड़ित सलीम ने अपने घर के अंदर ही एक छोटा सा ऑफिस खुला हुआ था. आम दिनों की तरह सलीम अपने ऑफिस में बैठा हुआ था. पुलिस के मुताबिक सुबह 9:00 के आसपास बिना नंबर की बाइक पर दो हेलमेट पहने युवक आए. दोनों ही बदमाश ऑफिस के अंदर गए और उन्होंने सलीम पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले कर दिए.

एक बदमाश ने सलीम की गर्दन रेतने की कोशिश की और दूसरे ने पेट पर हमला किया. घटना के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए. स्थानीय लोगों के अनुसार, सलीम की हालत बेहद गंभीर है और उसे दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

दोनों हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस- एसीपी

गाजियाबाद लोनी एसीपी सिद्दार्थ गौतम के अनुसार, घटना की सूचना मिलते ही लोनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है. अज्ञात हमलावरों की तलाश में टीमों का गठन किया गया है. पुलिस ने पीड़ित परिवार को अश्वासन दिया कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

साथ ही कहा कि सलीम वास्तिक पूर्व में सोशल मीडिया पर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ दिए गए बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं. हालांकि, पुलिस अभी हमले के पीछे की सटीक वजह की जांच कर रही है और किसी भी एंगल को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है.

ये भी पढ़िए- हरियाणा बोर्ड एग्जाम में नकल की निंजा तकनीक! दीवारों पर चढ़कर बच्चों को पर्चे दे रहे अभिभावक

Published at : 27 Feb 2026 11:37 PM (IST)
Tags :
Uttar Pradesh Loni Ghaziabad News UP NEWS POLICE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Ghaziabad News: ऑफिस में घुसकर हमलावरों ने युवक पर चाकू से किया हमला, गर्दन और पेट पर किए कई वार
गाजियाबाद: ऑफिस में घुसकर हमलावरों ने युवक पर चाकू से किया हमला, गर्दन और पेट पर किए कई वार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बुलंदशहर: हर्ष फायरिंग में मासूम के सिर में लगी गोली, हालत नाजुक; आरोपी पिता-पुत्र गिरफ्तार
बुलंदशहर: हर्ष फायरिंग में मासूम के सिर में लगी गोली, हालत नाजुक; आरोपी पिता-पुत्र गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP News: 'पेट नहीं भर रहा तो याद आया PDA', CM योगी के मंत्री ने सपा पर कसा तंज
'पेट नहीं भर रहा तो याद आया PDA', CM योगी के मंत्री ने सपा पर कसा तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
POCSO केस: शंकराचार्य को फिलहाल गिरफ्तारी से राहत, समर्थकों ने मनाई होली | 10 बड़ी बातें
POCSO केस: शंकराचार्य को फिलहाल गिरफ्तारी से राहत, समर्थकों ने मनाई होली | 10 बड़ी बातें
Advertisement

वीडियोज

Shah Rukh Khan Full Interview: शाहरुख की ये बात Gen-G को सुननी चाहिए ! । Ideas Of India Summit
Ayush Mahtre Full Interview:गर्लफ्रेंड से दूरी, क्रिकेट में बना लिया नाम। Ideas Of India Summit
ABP Network Summit | IOI 2026 | Uneasy Across Borders- Neighbours on Fire |Ranjit Rae | Veena Sikri
Nara Lokesh Full Interview : Nara Lokesh का विस्फोटक इंटरव्यू । Ideas Of India Summit
Shreya Ghoshal Full Interview : रिजेक्शन पर क्या बोलीं श्रेया घोषाल ? । Ideas Of India Summit
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Who is Koel Mallick: कौन हैं कोयल मल्लिक, जिन्हें ममता बनर्जी ने बंगाल से राज्यसभा के लिए किया नॉमिनेट?
कौन हैं कोयल मल्लिक, जिन्हें ममता बनर्जी ने बंगाल से राज्यसभा के लिए किया नॉमिनेट?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Ayodhya News: 19 महीने बाद रिहा हुए सपा नेता मोईद खान, बोले- 'CM योगी संत आदमी, उनका आशीर्वाद रहा तो...'
अयोध्या: 19 महीने बाद रिहा हुए सपा नेता मोईद खान, 'CM योगी संत, वो कभी गलत नहीं करेंगे'
क्रिकेट
MS Dhoni की अटूट आस्था, IPL 2026 से पहले मां देवरी के किए दर्शन; देखें वीडियो
MS Dhoni की अटूट आस्था, IPL 2026 से पहले मां देवरी के किए दर्शन; देखें वीडियो
विश्व
पाकिस्तान ने कबूला अफगानिस्तान के साथ जंग में 12 जवानों की मौत, दावा- तालिबान के 274 लड़ाके ढेर
पाकिस्तान ने कबूला अफगानिस्तान के साथ जंग में 12 जवानों की मौत, दावा- तालिबान के 274 लड़ाके ढेर
साउथ सिनेमा
थलपति विजय की पत्नी ने शादी के करीब 27 साल बाद डाली तलाक की अर्जी, लगाया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप
थलपति विजय की पत्नी ने शादी के करीब 27 साल बाद डाली तलाक की अर्जी, लगाया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप
विश्व
ट्रंप को टैरिफ पर झटका लगने के बाद अचानक दिल्ली पहुंचे अमेरिकी सेक्रेट्री, क्यों दौड़े-दौड़े आए
ट्रंप को टैरिफ पर झटका लगने के बाद अचानक दिल्ली पहुंचे अमेरिकी सेक्रेट्री, क्यों दौड़े-दौड़े आए
नौकरी
Jobs 2026: सफदरजंग हॉस्पिटल में निकली इन पदों पर भर्ती, इतनी मिलेगी सैलरी; ये कर सकते हैं अप्लाई
सफदरजंग हॉस्पिटल में निकली इन पदों पर भर्ती, इतनी मिलेगी सैलरी; ये कर सकते हैं अप्लाई
यूटिलिटी
फ्लाइट टिकट कैंसिल कराने पर कितने दिन में आ जाता है रिफंड, ज्यादा लेट हो तो कहां करें शिकायत?
फ्लाइट टिकट कैंसिल कराने पर कितने दिन में आ जाता है रिफंड, ज्यादा लेट हो तो कहां करें शिकायत?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget