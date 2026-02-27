हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडPOCSO केस: शंकराचार्य को फिलहाल गिरफ्तारी से राहत, समर्थकों ने मनाई होली | 10 बड़ी बातें

POCSO केस: शंकराचार्य को फिलहाल गिरफ्तारी से राहत, समर्थकों ने मनाई होली | 10 बड़ी बातें

Shankaracharya Controversy: कोर्ट ने अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया और 12 मार्च तक लिखित प्रस्तुति मांगी. कोर्ट के फैसले के बाद शंकराचार्य के समर्थकों ने जश्न मनाया.

By : मोहम्मद मोईन, सौरभ मिश्रा | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 27 Feb 2026 10:07 PM (IST)
Preferred Sources

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नाबालिगों के यौन शोषण मामले में अविमुक्तेश्वरानंद को राहत दी है. कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत अर्जी पर आदेश सुरक्षित करते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. यह आदेश जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा ने शुक्रवार (27 फरवरी) की शाम लगभग एक घंटे से ज्यादा समय तक चली सुनवाई के बाद दिया.

सुनवाई के दौरान अविमुक्तेश्वरानंद और मुकुंदानंद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दिलीप कुमार, अधिवक्ता राजर्षि गुप्ता ब सुधांशु कुमार, राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल, शासकीय अधिवक्ता पतंजलि मिश्र व एजीए प्रथम रूपक चौबे ने पक्ष रखा जबकि आशुतोष ब्रह्मचारी की ओर से रीना एन सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपने तर्क प्रस्तुत किए.

अविमुक्तेश्वरानंद को जांच में सहयोग करने का निर्देश
 
सुनवाई के दौरान अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से आरोपों को गलत बताया गया और कहा गया कि उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है. राज्य सरकार की ओर से अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध किया गया. सुनवाई के बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित कर लिया और अविमुक्तेश्वरानंद व मुकुंदानंद की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी. साथ ही मामले की जांच जारी रखने और अविमुक्तेश्वरानंद और मुकुंदानंद को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया.

12 मार्च तक लिखित प्रस्तुतियां देने के आदेश

कोर्ट ने यह भी कहा कि पक्षकारों के अधिवक्ता 12 मार्च तक लिखित प्रस्तुतियां और मामले के कानून दाखिल कर सकते हैं. कोर्ट ने आवेदकों के वकील को निर्देश दिया है कि वो सप्लीमेंट्री एफिडेविट की कॉपी शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी के वकील को सौंप दें.

21 फरवरी को झूंसी में दर्ज हुआ था केस

शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी की अर्जी पर स्पेशल जज (POCSO एक्ट) ने 21 फरवरी को झूंसी थाना पुलिस को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद व अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर विवेचना शुरू करने का आदेश दिया था. झूंसी पुलिस ने मुकदमा दर्ज होने के बाद इस मामले में तफ्तीश शुरू कर दी है. पुलिस ने पीड़ितों का बयान लिया है और मेडिकल भी कराया है.

सुनवाई से पहले खचाखच भर गया था कोर्ट

माघ मेला और महाकुंभ में नाबालिगों के साथ कुकर्म का आरोप स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके सहयोगी स्वामी मुकुंदानंद और तीन अज्ञात के खिलाफ है. सुनवाई से पहले ही कोर्ट नंबर 72 खचाखच भर गई थी. बचाव पक्ष ने एक पीड़ित को नाबालिग बताया. पीड़ितों की तरफ से अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध किया गया. 

अविमुक्तेश्वरानंद के वकील ने आशुतोष ब्रह्मचारी को बताया 'अपराधी'

याची अधिवक्ता का कहना था कि मध्य प्रदेश व प्रयागराज में कथित शोषण का आरोप लगाया गया है. पीड़ित हरदोई में नियमित छात्र हैं. मार्कशीट के अनुसार उनमें से एक बालिग है. वे आश्रम के छात्र भी नहीं है. शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी खुद कई अपराधों में लिप्त हैं. उसका आपराधिक इतिहास भी है.

मार्च के तीसरे हफ्ते में आएगा फैसला

सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने अर्जी की पोषणीयता पर भी आपत्ति जताई. राज्य सरकार व शिकायतकर्ता की तरफ से अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत अर्जी का पुरजोर विरोध किया. इस मामले में फैसला मार्च के तीसरे हफ्ते में आ सकता है.

अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थकों ने मनाया जश्न

जैसे ही यह आदेश की जानकारी मठ पर पहुंचे लोगों को मिली, वाराणसी के श्रीविद्या मठ पर पहुंची गुजराती महिलाओं ने गरबा नृत्य करके अपना उत्साह व्यक्त किया. इस दौरान वह भजन गाकर इस फैसले पर खुशी जताते हुए नजर आईं. बातचीत के दौरान भी उन्होंने कहा कि आज सत्य की जीत हुई है.

'अपने आपको अकेला न समझें अविमुक्तेश्वरानंद'

नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव में आज ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वरूपानंद जी सरस्वती की तपोभूमि और समाधि स्थल पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा. शंकराचार्य आश्रम परिसर से शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में स्थानीय लोगों ने मौन जुलूस निकाला. हाथों में तख्तियां और मन में आस्था लिए लोगों ने शांतिपूर्वक मार्च करते हुए एकजुटता का संदेश दिया. जुलूस में शामिल लोगों का कहना था कि शंकराचार्य अपने आप को अकेला न समझें, पूरा क्षेत्र उनके साथ खड़ा है.

और पढ़ें
Published at : 27 Feb 2026 10:07 PM (IST)
Tags :
Allahabad High Court Swami Avimukteshwaranand Saraswati UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Dehradun News: विकासनगर में हथियार लैस अपराधियों ने मचाया तांडव, ऑफिस में घुसकर की पिटाई, केस दर्ज
विकासनगर में हथियार लैस अपराधियों ने मचाया तांडव, ऑफिस में घुसकर की पिटाई, केस दर्ज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
POCSO केस: शंकराचार्य को फिलहाल गिरफ्तारी से राहत, समर्थकों ने मनाई होली | 10 बड़ी बातें
POCSO केस: शंकराचार्य को फिलहाल गिरफ्तारी से राहत, समर्थकों ने मनाई होली | 10 बड़ी बातें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Basti News: अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल, बच्चों के सामने मां से रेप, महिला ने मौत को लगाया गले
बस्ती: अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल, बच्चों के सामने मां से रेप, महिला ने मौत को लगाया गले
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Rudraprayag News: नाबालिग ने दिया बच्ची को जन्म, रेप की आशंका, POCSO में केस दर्ज करने की तैयारी
रुद्रप्रयाग: नाबालिग ने दिया बच्ची को जन्म, रेप की आशंका, POCSO में केस दर्ज करने की तैयारी
Advertisement

वीडियोज

Madhur Daga Full Interview: ai से कौन सी चुनौतियों का करना पड़ेगा सामना? | Idea of India Summit
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: नोयना की साज़िश हुई बेपर्दा, अब तुलसी कैसे सिखाएगी नोयना को सबक?
Arvind Kejriwal Bail: फुट-फुट कर रोए केजरीवाल, PM मोदी को घेरते हुए क्या बोले? |ABPLIVE
कौन हैं Arvind Kejriwal को राहत देने वाले जज जितेंद्र सिंह? जानिए पूरा प्रोफाइल |ABPLIVE
PAKISTAN VS AFGHANISTAN: 133 की मौत, आधी रात महायुद्ध, ख्वाजा आसिफ भारत को सुनाने लगे! ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी एक्टिव, दिल्ली में बड़ी बैठक, 6 महीने का रोडमैप होगा तैयार!
यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी एक्टिव, दिल्ली में बड़ी बैठक, 6 महीने का रोडमैप होगा तैयार!
राजस्थान
राजस्थान के माउंट आबू, कामां और जहाजपुर का नाम बदला, CM भजनलाल ने विधानसभा में किया ऐलान
राजस्थान के माउंट आबू, कामां और जहाजपुर का नाम बदला, CM भजनलाल ने विधानसभा में किया ऐलान
क्रिकेट
MS Dhoni की अटूट आस्था, IPL 2026 से पहले मां देवरी के किए दर्शन; देखें वीडियो
MS Dhoni की अटूट आस्था, IPL 2026 से पहले मां देवरी के किए दर्शन; देखें वीडियो
विश्व
पाकिस्तान ने कबूला अफगानिस्तान के साथ जंग में 12 जवानों की मौत, दावा- तालिबान के 274 लड़ाके ढेर
पाकिस्तान ने कबूला अफगानिस्तान के साथ जंग में 12 जवानों की मौत, दावा- तालिबान के 274 लड़ाके ढेर
साउथ सिनेमा
थलपति विजय की पत्नी ने शादी के करीब 27 साल बाद डाली तलाक की अर्जी, लगाया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप
थलपति विजय की पत्नी ने शादी के करीब 27 साल बाद डाली तलाक की अर्जी, लगाया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप
विश्व
ट्रंप को टैरिफ पर झटका लगने के बाद अचानक दिल्ली पहुंचे अमेरिकी सेक्रेट्री, क्यों दौड़े-दौड़े आए
ट्रंप को टैरिफ पर झटका लगने के बाद अचानक दिल्ली पहुंचे अमेरिकी सेक्रेट्री, क्यों दौड़े-दौड़े आए
नौकरी
इस राज्य में निकली सिविल जज की भर्ती, जानें आवेदन का पूरा तरीका
इस राज्य में निकली सिविल जज की भर्ती, जानें आवेदन का पूरा तरीका
जनरल नॉलेज
इंदौर में शराब के एक ठेके की कीमत 50 करोड़, जानें एक साल में कितनी हो जाती है कमाई?
इंदौर में शराब के एक ठेके की कीमत 50 करोड़, जानें एक साल में कितनी हो जाती है कमाई?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget