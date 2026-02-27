UP News: 'पेट नहीं भर रहा तो याद आया PDA', CM योगी के मंत्री ने सपा पर कसा तंज

उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री और महोबा जिले के प्रभारी मंत्री राकेश कुमार राठौर 'गुरु' ने आज अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान जिले को विकास की बड़ी सौगात दी.

मंत्री ने जिले की विभिन्न नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के लिए लगभग 10 करोड़ रुपये की लागत वाली विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों, विशेषकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला.

मंदिरों का सुंदरीकरण और आधुनिक सुविधाओं पर जोर

प्रभारी मंत्री ने विकास कार्यों की श्रृंखला में वंदन योजना के तहत मंदिरों के सुंदरीकरण, सीसी रोड निर्माण, आधुनिक पुस्तकालयों और पार्कों के निर्माण की नींव रखी. उन्होंने महोबा, चरखारी, कबरई और कुलपहाड़ के लिए अलग-अलग महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की. कबरई में आधुनिक पुस्तकालय और चिल्ड्रन पार्क का निर्माण किया जाएगा, जबकि कुलपहाड़ में प्रसिद्ध माँ बाघराजन मंदिर के विकास को प्रमुखता दी गई है. मंत्री ने कहा कि आज धरातल पर तालाबों का पुनरुद्धार और चमचमाते हाईवे बुंदेलखंड की बदलती तस्वीर को बयां कर रहे हैं.

विपक्ष पर तीखा प्रहार: 'परिवार का पेट नहीं भर रहा'

विकास कार्यों के साथ-साथ मंत्री अपने चिर-परिचित राजनीतिक अंदाज में नजर आए. अखिलेश यादव के 'पीडीए' (PDA) फॉर्मूले पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष इसलिए बेचैन है क्योंकि वर्तमान सरकार में उनके परिवार और कार्यकर्ताओं का पेट नहीं भर पा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि सपा जब सत्ता में होती है, तो उन्हें सिर्फ अपना परिवार याद आता है, लेकिन आज जनता के हित में हो रहे कामों ने उन्हें परेशान कर दिया है.

कांग्रेस को घेरा: '75 साल की गंदगी 5 साल में साफ नहीं होती'

कांग्रेस और पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए राकेश राठौर गुरु ने कहा कि देश-प्रदेश में पिछले 75 सालों में जो 'गंदगी' फैलाई गई है, उसे साफ करने में वक्त लगेगा. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, "75 साल की गंदगी 5 साल में दूर नहीं होगी, इसमें कम से कम 10 से 15 साल का समय लगेगा." उन्होंने दावा किया कि पीएम मोदी और सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी को आज पूरे देश में सम्मान की नजर से देखा जा रहा है.

सदर विधायक राकेश गोस्वामी की मौजूदगी में हुए इस कार्यक्रम में भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे. मंत्री ने दोहराया कि सरकार बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग तक विकास पहुँचाने के संकल्प के साथ काम कर रही है.