नोएडा: वैलेंटाइन डे पर कार में लड़का-लड़की के शव मिलने से हड़कंप, सिर में लगी मिली गोली

दिल्ली से सटे यूपी के नोएडा में आत्महत्या की दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है. नोएडा में वैलेंटाइन डे के दिन प्रेमी जोड़े ने आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला सामाप्त कर ली. हादसे के संबंध में बताया गया कि कार के अंदर प्रेमी ने पहले प्रेमिका को गोली मारी, फिर खुद को भी गोली मार की आत्महत्या कर ली. यह घटना सेक्टर 39 थाना क्षेत्र के सेक्टर 107 रोड की बताई जा रही है.

घटना के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, गोली लगने से प्रेमी और प्रेमिका की मौके पर मौत हो गई. पुलिस को मौके से एक पिस्टल और कारतूस बरामद हुआ है. पुलिस के अनुसार, दोनों ही मृतक दिल्ली के त्रिलोकपुरी के बताए गए. मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया है. फिलहाल स्थानीय पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

इस संबंध में हासिल जानकारी के मुताबिक, मृतका की पहचान रेखा रूप में हुई है जो नोएडा थाना सेक्टर 58 की रहने वाली थी. जबकि मृतक की पहचान सुमित निवासी दिल्ली, त्रिलोकपुरी के रूप में हुई है. पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंच कर अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी है. हालांकि, अभी इस मामले में अधिकारियों की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है.

