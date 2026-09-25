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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडग्रेटर नोएडा बस अग्निकांड में BJP नेता की पत्नी- बेटे की भी मौत, पसरा मातम

ग्रेटर नोएडा बस अग्निकांड में BJP नेता की पत्नी- बेटे की भी मौत, पसरा मातम

नोएडा में स्लीपर बस हादसे में महोबा निवासी बीजेपी नेता की पत्नी और बेटे की दर्दनाक मौत हो गयी थी. परिजनों का बुरा हाल है. बीमार मां को बचाने के लिए बेटे शशांक की मौत हो गयी.

Written By : इमरान खान, महोबा |  Updated at : 25 Sep 2026 01:41 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के नोएडा में हुए भीषण राज कल्पना ट्रेवल्स बस अग्निकांड में महोबा जनपद के चरखारी निवासी बीजेपी जिला कोषाध्यक्ष नीरज गुप्ता की पत्नी सुनीता गुप्ता और इंडिगो एयरवेज में इंजीनियर पुत्र शशांक गुप्ता की दुखद मौत हो गई. 

पैर के दर्द से जूझ रही मां को बचाने के प्रयास में बेटे ने भी अपनी जान दे दी. डीएनए जांच और परिजनों द्वारा हुलिया देखकर शवों की पहचान की गई. इस हृदयविदारक घटना से पूरे महोबा और बीजेपी परिवार में गहरा शोक व्याप्त है.

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बुधवार रात हुआ था हादसा 

दिल्ली से महोबा आ रही राज कल्पना ट्रेवल्स की बस में बुधवार रात लगी आग ने कई जिंदगियां छीन ली. इस भीषण हादसे में महोबा जिले के चरखारी निवासी और बीजेपी के जिला कोषाध्यक्ष नीरज गुप्ता के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. हादसे में उनकी 50 वर्षीय पत्नी सुनीता गुप्ता और 32 वर्षीय इंजीनियर बेटे शशांक गुप्ता की जिंदा जलकर बेहद दर्दनाक मौत हो गई. 

शशांक गुप्ता गुरुग्राम में इंडिगो एयरवेज में बतौर इंजीनियर कार्यरत थे. उनकी मां सुनीता गुप्ता घुटनों की बीमारी के कारण पिछले एक महीने से बेटे के पास ही रहकर इलाज करा रही थीं. इस बीच नीरज गुप्ता के भाई धीरू गुप्ता को हार्ट अटैक आने के कारण शशांक अपनी मां को लेकर राज कल्पना बस की पिछली सीट पर बैठकर घर लौट रहे थे. लेकिन रास्ते में बस में अचानक आग लग गई. 

मां को बचाने में गयी जान 

परिजनों के मुताबिक, बस में आग और धुआं फैलते ही भगदड़ मच गई. शशांक चाहते तो बस का शीशा तोड़कर आसानी से बाहर निकल सकते थे, लेकिन पैर के दर्द के कारण चलने में असमर्थ मां को उन्होंने अकेले छोड़ने से इंकार कर दिया. चालक, परिचालक और खुद मां के बार-बार बाहर निकल जाने की गुहार लगाने के बावजूद शशांक अपनी मां को बचाने का प्रयास करते रहे. इस ममता और कर्तव्य के संघर्ष में धुआं अत्यधिक होने के कारण दोनों बेहोश हो गए और आग की लपटों की चपेट में आ गए.

चालक और परिचालक की लापरवाही का आरोप 

परिजनों का आरोप है कि घटना चालक और परिचालक की घोर लापरवाही का परिणाम है. यात्रियों द्वारा जलने की बदबू की शिकायत करने के बावजूद बस को समय पर नहीं रोका गया, जिससे यह बड़ा हादसा हुआ. शव पूरी तरह जल जाने के कारण डीएनए टेस्ट और हुलिया देखकर परिजनों ने पहचान की. इस दुखद घटना की खबर मिलते ही महोबा और चरखारी में मातम पसर गया. पूर्व सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल सहित बीजेपी नेता और कार्यकर्ता नीरज गुप्ता के आवास पर पहुंचकर संवेदना व्यक्त कर रहे हैं. मां-बेटे के इस स्नेह और शशांक के बलिदान ने हर किसी की आंखें नम कर दी हैं.

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Published at : 25 Sep 2026 01:37 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Mahoba News
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